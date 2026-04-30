Az újságíró szerint van már egy olyan kormányfő Európában, mint Magyar Péter

A brüsszeli lapok is figyelmeztetnek: hiába utazik oda, Magyar Péter nem fogja csak úgy megkapni a visszatartott pénzeket
A leendő miniszterelnök ennek ellenére már útnak is indult az EU központjába.
Friedrich Merz konzervatívnak mondja magát, de inkább baloldali politikát folytatva igyekszik minden irányba megfelelni az elvárásoknak.
Támogatói az unióban korrekt konzervatívként írják le Magyar Pétert, hazájában viszont a konzervatívok liberálisnak tartják. Lényegében mindegy is, hogy mi az igazság, hiszen politikailag meg van kötve a keze, akárcsak a német Friedrich Merznek – írja csütörtökön megjelent véleménycikkében Boris Kálnoky, aki több hasonlóságot is felfedezni vél a két kormányfő között.
Ezt is ajánljuk a témában
A szerző emlékeztet, hogy Magyar Péter pártja a 2026-os választásokon a 199 képviselői helyből 141-et szerzett meg a magyar parlamentben, amivel jelentős demokratikus legitimációt szerzett magának. Ennek ellenére a leendő miniszterelnök mozgástere igencsak korlátozott, mivel kompromisszumot kell kötnie az Európai Unióval, hogy ígéretéhez híven visszaszerezze az uniós forrásokat, de saját szavazóinak sem lesz könnyű megfelelnie, mivel – bár konzervatívnak mondja magát – szavazóbázisa baloldali-liberális szavazókból, valamint fiatalokból áll, akik szintén inkább liberális nézeteket vallanak.
A szerző szerint Magyar politikai stratégiájának a lényege, hogy retorikájában konzervatív, miközben politikailag inkább balra tolódik. Kálnoky-t ez
Friedrich Merz német kancellárra emlékezteti, aki hasonló módon konzervatívnak mondja magát, de inkább baloldali politikát folytat, részben kényszerből.
Bár Magyarnak nincs szüksége koalíciós partnerekre, mégis figyelembe kell vennie baloldali-liberális támogatói elvárásait.
Hangsúlyozza, ezt a lavírozást tükrözi a kormány összetétele is, ahol liberális vagy baloldali szereplők is kulcspozíciókat kaptak. Példaként említi Ruff Bálintot, Bódis Krisztát és Lannert Juditot is. De az is látványos, hogy számos EU-párti irányultságú szakembert is gyűktött maga köré, köztük Kapitány Istvánt, Orbán Anitát és Kármán Andrást.
A szerző úgy látja, ez a jövőben a magyar politika német mintához való közeledését eredményezheti, például progresszív adózás és erősebb EU-integráció formájában.
Összegezve, Kálnoky szerint Magyar Péter és Friedrich Merz egyaránt próbál erős vezetőként fellépni, de valójában politikailag korlátozottak.
Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP