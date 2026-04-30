friedrich merz boris kálnoky európai unió Magyar Péter

Az újságíró szerint van már egy olyan kormányfő Európában, mint Magyar Péter

2026. április 30. 21:45

Friedrich Merz konzervatívnak mondja magát, de inkább baloldali politikát folytatva igyekszik minden irányba megfelelni az elvárásoknak.

2026. április 30. 21:45
Támogatói az unióban korrekt konzervatívként írják le Magyar Pétert, hazájában viszont a konzervatívok liberálisnak tartják. Lényegében mindegy is, hogy mi az igazság, hiszen politikailag meg van kötve a keze, akárcsak a német Friedrich Merznek – írja csütörtökön megjelent véleménycikkében Boris Kálnoky, aki több hasonlóságot is felfedezni vél a két kormányfő között.

A szerző emlékeztet, hogy Magyar Péter pártja a 2026-os választásokon a 199 képviselői helyből 141-et szerzett meg a magyar parlamentben, amivel jelentős demokratikus legitimációt szerzett magának. Ennek ellenére a leendő miniszterelnök mozgástere igencsak korlátozott, mivel kompromisszumot kell kötnie az Európai Unióval, hogy ígéretéhez híven visszaszerezze az uniós forrásokat, de saját szavazóinak sem lesz könnyű megfelelnie, mivel – bár konzervatívnak mondja magát – szavazóbázisa baloldali-liberális szavazókból, valamint fiatalokból áll, akik szintén inkább liberális nézeteket vallanak.

A szerző szerint Magyar politikai stratégiájának a lényege, hogy retorikájában konzervatív, miközben politikailag inkább balra tolódik. Kálnoky-t ez 

Friedrich Merz német kancellárra emlékezteti, aki hasonló módon konzervatívnak mondja magát, de inkább baloldali politikát folytat, részben kényszerből.

 Bár Magyarnak nincs szüksége koalíciós partnerekre, mégis figyelembe kell vennie baloldali-liberális támogatói elvárásait.

Hangsúlyozza, ezt a lavírozást tükrözi a kormány összetétele is, ahol liberális vagy baloldali szereplők is kulcspozíciókat kaptak. Példaként említi Ruff Bálintot, Bódis Krisztát és Lannert Juditot is. De az is látványos, hogy számos EU-párti irányultságú szakembert is gyűktött maga köré, köztük Kapitány Istvánt, Orbán Anitát és Kármán Andrást.

A szerző úgy látja, ez a jövőben a magyar politika német mintához való közeledését eredményezheti, például progresszív adózás és erősebb EU-integráció formájában.

Összegezve, Kálnoky szerint Magyar Péter és Friedrich Merz egyaránt próbál erős vezetőként fellépni, de valójában politikailag korlátozottak.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. április 30. 22:57
Liberalis mindkettő
Gintonic68
2026. április 30. 22:47
Ez is a cikkből vett idézet: "....Természetesen vannak jelentős különbségek. Friedrich Merz nem létesítene alkalmi szexet egy volt szeretőjével egy idegen lakásban eltöltött részeg éjszaka után, különösen nem egy olyanban, amelyet hónapok óta nyilvánosan zsarolással vádol . Nem lopna el egy telefont valakitől, aki filmezi őt, mert híres , és nem dobná a legközelebbi folyóba. És nem filmezné le titokban a saját feleségét, majd nem tenné közzé a felvételt politikai haszonszerzés céljából, hogy ártson neki ...." Hogy a németek is tisztábban láthassanak...
johannluipigus
2026. április 30. 22:18
Amennyiben don poloska olyan mint März, akkor sokat szenvedett Magyarország nincs jó kezekben..
nyugalom
2026. április 30. 22:17
A judast felhasznaljak, majd eltapossák! Themannnn ezt nem tudja, nem erti mèg!
