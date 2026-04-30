Az újságíró szerint van már egy olyan kormányfő Európában, mint Magyar Péter

Bár Magyarnak nincs szüksége koalíciós partnerekre, mégis figyelembe kell vennie baloldali-liberális támogatói elvárásait.

Hangsúlyozza, ezt a lavírozást tükrözi a kormány összetétele is, ahol liberális vagy baloldali szereplők is kulcspozíciókat kaptak. Példaként említi Ruff Bálintot, Bódis Krisztát és Lannert Juditot is. De az is látványos, hogy számos EU-párti irányultságú szakembert is gyűktött maga köré, köztük Kapitány Istvánt, Orbán Anitát és Kármán Andrást.

A szerző úgy látja, ez a jövőben a magyar politika német mintához való közeledését eredményezheti, például progresszív adózás és erősebb EU-integráció formájában.

Összegezve, Kálnoky szerint Magyar Péter és Friedrich Merz egyaránt próbál erős vezetőként fellépni, de valójában politikailag korlátozottak.

