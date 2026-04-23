Álrendőröket buktattak le: filmbe illő akció során kapták el őket az igazi zsaruk (VIDEÓ)

Ötfős bandát számoltak fel a rendőrök Bács-Kiskun és Pest vármegyében, a gyanúsítottak nyomozóknak kiadva magukat próbáltak egy kalocsai nőt rávenni több millió forint megtakarításának átadására – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.

A tájékoztatás szerint a kalocsai nőt telefonon hívta fel két férfi, akik magukat a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kibervédelmi Osztályán dolgozó rendőröknek adták ki.

Az álnyomozók azt állították, hogy a nő banki adatai kiszivárogtak, ezért megtakarítása veszélybe került. Rávették arra, hogy a lekötött megtakarításából pénzt vegyen fel, és azt adja át egy „rendőrnek”. A nő elindította a pénzfelvétel folyamatát, de mivel az üggyel kapcsolatban egyre több hívást kapott, gyanút fogott, és felvette a kapcsolatot a helyi rendőrökkel.