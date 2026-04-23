Álrendőröket buktattak le: filmbe illő akció során kapták el őket az igazi zsaruk (VIDEÓ)

A csalóknak egy kalocsai nő megtakarítására fájt a foguk.
Ötfős bandát számoltak fel a rendőrök Bács-Kiskun és Pest vármegyében, a gyanúsítottak nyomozóknak kiadva magukat próbáltak egy kalocsai nőt rávenni több millió forint megtakarításának átadására – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.
A tájékoztatás szerint a kalocsai nőt telefonon hívta fel két férfi, akik magukat a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kibervédelmi Osztályán dolgozó rendőröknek adták ki.
Az álnyomozók azt állították, hogy a nő banki adatai kiszivárogtak, ezért megtakarítása veszélybe került. Rávették arra, hogy a lekötött megtakarításából pénzt vegyen fel, és azt adja át egy „rendőrnek”. A nő elindította a pénzfelvétel folyamatát, de mivel az üggyel kapcsolatban egyre több hívást kapott, gyanút fogott, és felvette a kapcsolatot a helyi rendőrökkel.
Az igazi nyomozók felismerték a csalást, és a nő segítségével csapdát állítottak a bűnözőknek.
A sértett látszólag beleegyezett az álrendőrök minden kérésébe, és megállapodtak abban, hogy Kalocsán több millió forintot ad át nekik. Szerdán meg is érkeztek az álrendőrök, akik közül az egyik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársának adta ki magát.
Az átadást követően a helyi és vármegyei rendőrök, valamint a Hírös kommandósok elfogták a férfiakat.
A banda további három tagját egy Pest vármegyei településen fogták el – írták. A bűnbanda öt tagját csalás miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.
(MTI)
A rendőrség felvételét itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség / Facebook