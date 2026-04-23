Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország rendőr csaló

Álrendőröket buktattak le: filmbe illő akció során kapták el őket az igazi zsaruk (VIDEÓ)

2026. április 23. 20:17

A csalóknak egy kalocsai nő megtakarítására fájt a foguk.

2026. április 23. 20:17
Ötfős bandát számoltak fel a rendőrök Bács-Kiskun és Pest vármegyében, a gyanúsítottak nyomozóknak kiadva magukat próbáltak egy kalocsai nőt rávenni több millió forint megtakarításának átadására – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.

A tájékoztatás szerint a kalocsai nőt telefonon hívta fel két férfi, akik magukat a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kibervédelmi Osztályán dolgozó rendőröknek adták ki.

Az álnyomozók azt állították, hogy a nő banki adatai kiszivárogtak, ezért megtakarítása veszélybe került. Rávették arra, hogy a lekötött megtakarításából pénzt vegyen fel, és azt adja át egy „rendőrnek”. A nő elindította a pénzfelvétel folyamatát, de mivel az üggyel kapcsolatban egyre több hívást kapott, gyanút fogott, és felvette a kapcsolatot a helyi rendőrökkel.

Az igazi nyomozók felismerték a csalást, és a nő segítségével csapdát állítottak a bűnözőknek.

A sértett látszólag beleegyezett az álrendőrök minden kérésébe, és megállapodtak abban, hogy Kalocsán több millió forintot ad át nekik. Szerdán meg is érkeztek az álrendőrök, akik közül az egyik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársának adta ki magát.

Az átadást követően a helyi és vármegyei rendőrök, valamint a Hírös kommandósok elfogták a férfiakat.

A banda további három tagját egy Pest vármegyei településen fogták el – írták. A bűnbanda öt tagját csalás miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

(MTI)

A rendőrség felvételét itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség / Facebook

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 23. 21:38
A módszerük pont olyan pénzáthelyezés, mint amit Orbán hozott össze az államéból a saját családjának.
Válasz erre
0
0
Globalfake
2026. április 23. 21:27
"NNI-től vagyok, nemzetközi nyomozó iroda" : DDDDDDDDDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
angie1
2026. április 23. 20:39
Gratulálok nekik! Ezért kell rögtön feljelentést tenni, mert akkor tán még lehet valamit kezdeni!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!