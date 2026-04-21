Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Magyar Péter mandátum választás

Ágh Péter mandátuma, avagy a Tisza Párt kisstílűsége

2026. április 21. 18:35

Érdemes szem előtt tartani: a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes.

2026. április 21. 18:35
Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
Facebook

„Ágh Péter mandátuma, avagy a Tisza Párt kisstílűsége. A Tisza Párt kétharmados többséggel nyerte meg a parlamenti választásokat. A miniszterelnök gratulált a győztesnek, a kormányzati átadás-átvétel és parlamenti alakuló ülést előkészítő tárgyalások korrekt módon haladnak előre. A régi többség a választók akarata előtt fejet hajtva a demokrácia írott és íratlan szabályai szerint mindent megtesz azért, hogy az új többség mielőbb megkezdhesse az ország kormányzását. 

Ebben a helyzetben a leendő miniszterelnök két napja azzal tölti idejét a nyilvánosság előtt, hogy Ágh Pétert szidalmazza, aki a Fidesz jelöltjeként Vas megyében nyert egyéni körzetet. 141 parlamenti mandátum birtokában – úgy, hogy Ágh Péter tiszás ellenfele is mandátumot szerzett – nem méltatlan ez? Kellő indok erre, hogy indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is? Többszáz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét? 

Ami azonban ennél is fontosabb: a választás napján különböző szabálytalanságok miatt többszáz bejelentést tettünk tiszás törvénysértések miatt. A választás eredménye világos volt. Vesztesként egy szóval sem hivatkoztunk ezekre – a legszorosabb körzetekben sem. Talán a kétharmados sikert elérő győztesekbe is szorulhatott volna némi nagyvonalúság. A választások után a győztesek törvényszerű mézeshetei következnek. Ezek most vannak. Az emberi karakter nemcsak abban mutatkozik meg, hogy ki hogy viseli a vereséget, hanem abban is, hogy ki hogyan viselkedik győztesként. Érdemes szem előtt tartani: a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes.”

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
korcsiorsi3
2026. április 21. 19:58
Gerikém habzó szájjal visítanál ellenkező esetben. Csak így a miheztartás végett
Válasz erre
0
0
olvaso9
2026. április 21. 19:54
Korrekt, visszafogott vélemény. Így kell most beszélni egy vesztesnek. (Amikor a nyertes teljesen a földbe döngölné és elpusztítaná a vesztest.)
Válasz erre
0
0
vackor-2
•••
2026. április 21. 19:14 Szerkesztve
Ebből is - és sok más tettéből - látszik, hogy Magyar Péter egy tuskó. Fényévekre van Orbán Viktortól, mindenben. Az ember nem tudja átlépni saját árnyékát. Magyar Péter is elérhet magas poziciókat, de mindig is megmarad az a sunyi, kisstílű ember, akinek született. Ezen nem tud változtatni. Meg a kétharmad sem.
Válasz erre
9
0
westend
2026. április 21. 19:13
Kispoloskánk kisstílű, pitiáner mivolta csak a híveinek nem tűnik fel. Mivel a viszonzatlan szerelem is vak.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!