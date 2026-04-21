„Ágh Péter mandátuma, avagy a Tisza Párt kisstílűsége. A Tisza Párt kétharmados többséggel nyerte meg a parlamenti választásokat. A miniszterelnök gratulált a győztesnek, a kormányzati átadás-átvétel és parlamenti alakuló ülést előkészítő tárgyalások korrekt módon haladnak előre. A régi többség a választók akarata előtt fejet hajtva a demokrácia írott és íratlan szabályai szerint mindent megtesz azért, hogy az új többség mielőbb megkezdhesse az ország kormányzását.

Ebben a helyzetben a leendő miniszterelnök két napja azzal tölti idejét a nyilvánosság előtt, hogy Ágh Pétert szidalmazza, aki a Fidesz jelöltjeként Vas megyében nyert egyéni körzetet. 141 parlamenti mandátum birtokában – úgy, hogy Ágh Péter tiszás ellenfele is mandátumot szerzett – nem méltatlan ez? Kellő indok erre, hogy indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is? Többszáz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét?