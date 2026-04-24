A Tisza győzelme hatalmas siker, de ezzel a sikerrel jól kell tudni élni

2026. április 24. 12:36

Nem mutathat fel olyan jelszavakat, amelyek arról szólnak, hogy a többség mindent visz, tehát akik a másik oldalhoz tartoznak, azonnal távozzanak hivatali idejük lejárta előtt.

null
Fodor Gábor
„A Tisza győzelme hatalmas siker, de ezzel a sikerrel jól kell tudni élni. Vannak biztató és kevésbé biztató jelek.

Jó iránynak tartom például az EU-val elmérgesedett viszonyunk rendbetételét és az orosz kapcsolatok kiegyensúlyozásának szándékát. Kevésbé biztatónak látom viszont azt,  hogy Magyar Péter már a győzelmi beszédében lemondásra szólított fel egy sor közjogi méltóságot. Ha a konszenzuális demokráciából indulunk ki – ami az egyik fundamentumának számított  a rendszerváltáskor megalapozott magyar politikai kultúrának-, akkor az ellenzéket is be kellene vonni valamilyen módon a döntésekbe még akkor is, hogyha éppen kétharmaddal győzött valamelyik párt.

Ha Magyar Péter a Tisza-kormány miniszterelnökeként valóban hatalmi ellensúlyokat szeretne megteremteni, akkor azon túl, hogy strukturálisan, rendszerszinten kialakít majd egy olyan környezetet, amely ezeket lehetővé teszi, már most is tehetne gesztusokat, például azzal, hogy kipróbálja, tud-e együtt dolgozni az előző kormány ideje alatt hivatalba lépett közjogi méltóságokkal. 

A Tisza 3,3 millió szavazatot szerzett, de ne felejtsük el, hogy a Fidesz oldalán is keletkezett  2, 4 millió szavazat – és a most kisebbségbe szoruló polgárokat  sem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, mondván, ők már nem érdekesek.

Ha a Tisza elnöke azt hirdeti, hogy a végtelen megosztottság helyett legyen megértés ebben az országban, akkor nem mutathat fel olyan jelszavakat, amelyek arról szólnak, hogy a többség mindent visz, tehát akik a másik oldalhoz tartoznak, azonnal távozzanak hivatali idejük lejárta előtt.” 

Összesen 10 komment

Hangillat
2026. április 24. 13:43
Másvalóságos etika, egyéni morál. A pro-propagandista propagandaellenessége Fodor -EU -konform odor.
kbs-real
2026. április 24. 13:41
"Nem mutathat fel olyan jelszavakat, amelyek arról szólnak, hogy a többség mindent visz, " Loki jut eszembe a Bosszúállókból, amikor Thor azt mondta neki: "Nem pusztíthatsz el egy egész fajt!" - Miért nem?
Apik
2026. április 24. 13:40
Szerintem igaza van az eu-t leszamitva
madre79
2026. április 24. 13:33
Nem siker, hanem egy hekkelés eredménye, de ők ezzel az eredménnyel nem tudnak élni, legfeljebb visszaélni és ez fogja a vesztüket okozni többek között!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!