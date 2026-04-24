Magyar Péter megérkezett a Sándor Palotába, majd azt mondta: „Sulyok Tamás nem alkalmas arra, hogy erkölcsi mérce és példakép legyen”
A leendő kormányfő szerint a köztársasági elnöknek haladéktalanul távoznia kell.
Nem mutathat fel olyan jelszavakat, amelyek arról szólnak, hogy a többség mindent visz, tehát akik a másik oldalhoz tartoznak, azonnal távozzanak hivatali idejük lejárta előtt.
„A Tisza győzelme hatalmas siker, de ezzel a sikerrel jól kell tudni élni. Vannak biztató és kevésbé biztató jelek.
Jó iránynak tartom például az EU-val elmérgesedett viszonyunk rendbetételét és az orosz kapcsolatok kiegyensúlyozásának szándékát. Kevésbé biztatónak látom viszont azt, hogy Magyar Péter már a győzelmi beszédében lemondásra szólított fel egy sor közjogi méltóságot. Ha a konszenzuális demokráciából indulunk ki – ami az egyik fundamentumának számított a rendszerváltáskor megalapozott magyar politikai kultúrának-, akkor az ellenzéket is be kellene vonni valamilyen módon a döntésekbe még akkor is, hogyha éppen kétharmaddal győzött valamelyik párt.
Ha Magyar Péter a Tisza-kormány miniszterelnökeként valóban hatalmi ellensúlyokat szeretne megteremteni, akkor azon túl, hogy strukturálisan, rendszerszinten kialakít majd egy olyan környezetet, amely ezeket lehetővé teszi, már most is tehetne gesztusokat, például azzal, hogy kipróbálja, tud-e együtt dolgozni az előző kormány ideje alatt hivatalba lépett közjogi méltóságokkal.
A Tisza 3,3 millió szavazatot szerzett, de ne felejtsük el, hogy a Fidesz oldalán is keletkezett 2, 4 millió szavazat – és a most kisebbségbe szoruló polgárokat sem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, mondván, ők már nem érdekesek.
Ha a Tisza elnöke azt hirdeti, hogy a végtelen megosztottság helyett legyen megértés ebben az országban, akkor nem mutathat fel olyan jelszavakat, amelyek arról szólnak, hogy a többség mindent visz, tehát akik a másik oldalhoz tartoznak, azonnal távozzanak hivatali idejük lejárta előtt.”
