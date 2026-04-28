A tengerentúlról jött a felszólítás Magyar Péteréknek: „Jogállamot vettetek át, viselkedjetek is úgy!”

Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa kemény üzenetet küldött Magyar Péternek és a rövidesen felálló kormányának. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „kedves kormánypárti jogászok (ideértve a leendő országvezetőt is)!

Jogállamot vettetek át. Viselkedjetek is úgy. Jogállamot vettetek át. Nem Iránban élünk”.

Ezután rámutatott, hogy egy jogállamban nincs olyan országvezető, aki eldönti, kit kell letartóztatni, és kinek kell nem politikai pozíciójában lemondania. „Egy jogállam nem így működik” – utalt Magyar Péter legutóbbi videóüzeneteire, melyben többek között lemondásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, valamint arra, hogy a NAV vezetőjének is meg akarta mondani, milyen lépéseket tegyen.