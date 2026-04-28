04. 28.
kedd
kormány sulyok tamás gulyás virág munkatárs irán jogállam jogász Magyar Péter

A tengerentúlról jött a felszólítás Magyar Péteréknek: „Jogállamot vettetek át, viselkedjetek is úgy!”

2026. április 28. 13:35

„Egy jogállamban nincs olyan országvezető, aki eldönti, kit kell letartóztatni, és kinek kell nem politikai pozíciójában lemondania.”

2026. április 28. 13:35
null

Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa kemény üzenetet küldött Magyar Péternek és a rövidesen felálló kormányának. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „kedves kormánypárti jogászok (ideértve a leendő országvezetőt is)!

Jogállamot vettetek át. Viselkedjetek is úgy. Jogállamot vettetek át. Nem Iránban élünk”. 

Ezután rámutatott, hogy egy jogállamban nincs olyan országvezető, aki eldönti, kit kell letartóztatni, és kinek kell nem politikai pozíciójában lemondania. „Egy jogállam nem így működik” – utalt Magyar Péter legutóbbi videóüzeneteire, melyben többek között lemondásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, valamint arra, hogy a NAV vezetőjének is meg akarta mondani, milyen lépéseket tegyen.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Gulyás Virág azt is leszögezte, hogy 

a kétharmados felhatalmazás pedig nem diktatúrára hatalmaz fel.

Csupán arra, hogy az ideológiát, stratégiát és irányvonalat, amit elképzeltetek az országnak, könnyebben tudjátok kivitelezni”.

„Jogállamot vettetek át. Viselkedjetek is úgy” – zárta bejegyzését munkatársunk.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

johannluipigus
2026. április 28. 15:16
Csak nehogy hadat üzenjen Amerikának poloska.
monostori
2026. április 28. 14:56
Na ne! A Mandiner maga reklámozza új üdvöskéjét: Gulyás Virág személyében elismert előadó, a nemzetközi zsidó ügyek szakértője és elkötelezett társadalmi aktivista csatlakozott a Mandiner csapatához, szókimondó véleményével mostantól több felületen és formában is találkozhatnak követőink! Érdekesen képzeli ez a virágszál a jogállamot. Nekünk jogunk volt 12 évre bedugványozni a csicskáinkat, de nektek nincs jogotok kigyomlálni őket.
aaabbbccc
2026. április 28. 14:53
"tengerentúlról jött a felszólítás" gyuloletes ez a mentalitas, hogy minel messzebb van valaki annal nagyobb szakerto
gullwing
2026. április 28. 14:38
Agyhalott poloskaszarosgatyásoknak az a szó hogy jogállam semmit sem jelent. Szar bolsinácik ezek MIND.
