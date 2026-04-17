04. 17.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Móna Márk Orbán Viktor vélemény

A tegnapi Orbán-interjú elég világos üzenet volt a nemzeti oldal politikai elitjének

2026. április 17. 12:29

A megújulás nem választható lehetőség a nemzeti oldalon, hanem szükségszerű.

2026. április 17. 12:29
null
Móna Márk
Móna Márk
Facebook

„A tegnapi Orbán-interjú elég világos üzenet volt a nemzeti oldal politikai elitjének.

A megújulás nem választható lehetőség a nemzeti oldalon, hanem szükségszerű. Nyilván adódik a kérdés, hogy kivel, kikkel valósulhat meg ez a megújulás. A leköszönő miniszterelnök kiemelte, hogy azok a jelöltek, akik most bejutottak a parlamentbe, le lesznek cserélve. Meggyőződésem, hogy teljesen új lesz a Fidesz-frakció összetétele, és ez egy nagyon jó döntés.

A megkopott ingek, fakó zakók kora lejárt a nemzeti oldalon. Ha nincs megújulás, ha nincs leszámolás azokkal, akik csak ártottak ennek az közösségnek, akkor nincs értelme a megújulásnak sem. Ide következetes és kemény döntések kellenek.

Teljes szívemből remélem, hogy a megújulás és az újrakezdés lehetséges, hiszen két és fél millió honfitársunk számít ránk.”

Nyitókép: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
MaBaker
2026. április 17. 14:26
Szép meg jó volt a tegnapi interjú, bár látszott, hogy Obán rendesen szét van esve. Viszont. Mindenki azt várta, mit mond majd Orbán az oligarchákról és korrupciójukról, mi a terv arra nézve, hogy a fidesz hogy fogja ezt a billogot levetkőzni. És miközben én is erre vártam magamba, leesett a tantusz. Orbán ebben a témában az ég világon semmit nem mondhat. Egy kukkot sem. Mivel ha rendesen beleállna a dologba, rögtön a vejével, a lányával meg néhány jóbarátjával kerülne szembe. És mit mondott végül? Semmit. Nem túl meggyőzően elpuffantotta, hogy "én soha nem tűrtem el a korrupciót". Nem tudtam ennek hallatán sírjak vagy nevessek. Sajnos Orbán engedte, hogy olyan emberek vegyék körbe a legbensőségesebb köreiben, akikkel fémjelezve nem lehet megújulni, de leválasztani is nyilván képtelen magáról a saját családját meg pár jól bejáratott kapcsolatot. Hagyta magát csapdahelyzetbe csúszni szépen lassan.
gullwing
2026. április 17. 13:48
Kitartunk és visszajövünk. És a patkányokat oda zavarjuk ahová valók.
hegyivadász
2026. április 17. 13:29
"Ha nincs megújulás, ha nincs leszámolás azokkal, akik csak ártottak ennek az közösségnek, akkor nincs értelme a megújulásnak sem." Nem vagyok benne biztos, hogy ezeket az országgyűlési képviselők között kell keresni.
Dixtroy
2026. április 17. 13:25
"A megkopott ingek, fakó zakók kora lejárt a nemzeti oldalon." Na ez vajon mi a francot jelent, fakó zakó? Kis ritmika a frázispuffogtatásba, te rekedt krumpli?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!