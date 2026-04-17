Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a jobboldalnak (VIDEÓ)
A miniszterelnök a választási kudarc okai mellett arról is beszélt, hogy ütőképes frakciót kell létrehozni.
A megújulás nem választható lehetőség a nemzeti oldalon, hanem szükségszerű.
„A tegnapi Orbán-interjú elég világos üzenet volt a nemzeti oldal politikai elitjének.
A megújulás nem választható lehetőség a nemzeti oldalon, hanem szükségszerű. Nyilván adódik a kérdés, hogy kivel, kikkel valósulhat meg ez a megújulás. A leköszönő miniszterelnök kiemelte, hogy azok a jelöltek, akik most bejutottak a parlamentbe, le lesznek cserélve. Meggyőződésem, hogy teljesen új lesz a Fidesz-frakció összetétele, és ez egy nagyon jó döntés.
A megkopott ingek, fakó zakók kora lejárt a nemzeti oldalon. Ha nincs megújulás, ha nincs leszámolás azokkal, akik csak ártottak ennek az közösségnek, akkor nincs értelme a megújulásnak sem. Ide következetes és kemény döntések kellenek.
Teljes szívemből remélem, hogy a megújulás és az újrakezdés lehetséges, hiszen két és fél millió honfitársunk számít ránk.”
