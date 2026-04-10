A NATO-főtitkár megüzente Trumpnak: „A szövetség maga mögött hagyja az amerikai függőséget”

Az európai tétlenség súlyos következményekkel járhat: Trump lépése alapjaiban rengetheti meg a NATO-t
Mark Rutte beszámolója szerint Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több európai tagállamával szemben.
Mark Rutte az Egyesült Államoktól való túlzott függésről beszélt.
Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az észak-atlanti szövetség új szakaszba lép: az Egyesült Államoktól való túlzott függés helyett egy kiegyensúlyozottabb, valódi transzatlanti partnerség irányába mozdul el. A Bloomberg beszámolója alapján a volt holland miniszterelnök Washingtonban, a Reagan Intézetben tartott beszédében hangsúlyozta ezt az irányváltást, nem sokkal azután, hogy Donald Trump élesen bírálta a NATO-t az iráni háborúval összefüggésben. Rutte igyekezett enyhíteni a feszültséget az amerikai vezetéssel, különösen annak fényében, hogy Trump korábban a kilépés lehetőségét is felvetette, amiért szerinte a szövetségesek nem nyújtottak elegendő támogatást Teherán ellen.
A főtitkár elismerte, hogy több európai ország hosszú időn át aránytalanul támaszkodott az amerikai katonai erőre, miközben saját védelmi kiadásaikat alacsonyan tartották. Ugyanakkor rámutatott: Európa most növeli katonai beruházásait, amelyben Donald Trump követelései is szerepet játszottak. Rutte beszédében kitért a közel-keleti és kelet-európai konfliktusok összefonódására is, kiemelve az orosz–iráni együttműködést. Mint fogalmazott, a két ország közötti katonai és technológiai csere – különösen a dróntechnológia terén – egyszerre szolgálja Teherán destabilizáló törekvéseit és Moszkva ukrajnai hadviselését.
A NATO vezetője szerint Irán a Közel-Kelet egyik fő destabilizáló szereplője, amely proxyhálózatokon, valamint ballisztikus rakéta- és nukleáris programján keresztül növeli befolyását. Eközben több, jellemzően NATO-tagország azon dolgozik, hogy biztosítsa a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros hajózhatóságát. Bár az Egyesült Államok, Irán és Izrael között ideiglenes tűzszünet jött létre, a szoros továbbra is részben zárva maradt, ezért Washington konkrét európai hozzájárulást vár. Rutte szerint ez magában foglalhatja hírszerzési és megfigyelési kapacitások, valamint aknakereső hajók bevetését is.
Ezt is ajánljuk a témában
