NATO Donald Trump Mark Rutte

A NATO-főtitkár megüzente Trumpnak: „A szövetség maga mögött hagyja az amerikai függőséget”

Mark Rutte az Egyesült Államoktól való túlzott függésről beszélt.

2026. április 10. 09:44
null

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az észak-atlanti szövetség új szakaszba lép: az Egyesült Államoktól való túlzott függés helyett egy kiegyensúlyozottabb, valódi transzatlanti partnerség irányába mozdul el. A Bloomberg beszámolója alapján a volt holland miniszterelnök Washingtonban, a Reagan Intézetben tartott beszédében hangsúlyozta ezt az irányváltást, nem sokkal azután, hogy Donald Trump élesen bírálta a NATO-t az iráni háborúval összefüggésben. Rutte igyekezett enyhíteni a feszültséget az amerikai vezetéssel, különösen annak fényében, hogy Trump korábban a kilépés lehetőségét is felvetette, amiért szerinte a szövetségesek nem nyújtottak elegendő támogatást Teherán ellen.

A főtitkár elismerte, hogy több európai ország hosszú időn át aránytalanul támaszkodott az amerikai katonai erőre, miközben saját védelmi kiadásaikat alacsonyan tartották. Ugyanakkor rámutatott: Európa most növeli katonai beruházásait, amelyben Donald Trump követelései is szerepet játszottak. Rutte beszédében kitért a közel-keleti és kelet-európai konfliktusok összefonódására is, kiemelve az orosz–iráni együttműködést. Mint fogalmazott, a két ország közötti katonai és technológiai csere – különösen a dróntechnológia terén – egyszerre szolgálja Teherán destabilizáló törekvéseit és Moszkva ukrajnai hadviselését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A NATO vezetője szerint Irán a Közel-Kelet egyik fő destabilizáló szereplője, amely proxyhálózatokon, valamint ballisztikus rakéta- és nukleáris programján keresztül növeli befolyását. Eközben több, jellemzően NATO-tagország azon dolgozik, hogy biztosítsa a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros hajózhatóságát. Bár az Egyesült Államok, Irán és Izrael között ideiglenes tűzszünet jött létre, a szoros továbbra is részben zárva maradt, ezért Washington konkrét európai hozzájárulást vár. Rutte szerint ez magában foglalhatja hírszerzési és megfigyelési kapacitások, valamint aknakereső hajók bevetését is.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. április 10. 10:30
„A szövetség maga mögött hagyja az amerikai függőséget” Nofene. Le az LNG vel, vissza az Északi áramlathoz? Vagy annyira azért nem ? :)
Obsitos Technikus
2026. április 10. 10:29
Érdemes volt ezt az agyhalott pedofil vigyorgó b uzit odatenni elszabadult légpuskalövedéknek...
Halder_1899
2026. április 10. 10:29
Ez érdekes lenne USA és törökök nélküli valós NATO harcérték.......
StresszTeszt
•••
2026. április 10. 10:28 Szerkesztve
NATO-val semmi gond, Trumpnak 2 éve van hátra max.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!