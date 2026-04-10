A NATO-főtitkár megüzente Trumpnak: „A szövetség maga mögött hagyja az amerikai függőséget”

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az észak-atlanti szövetség új szakaszba lép: az Egyesült Államoktól való túlzott függés helyett egy kiegyensúlyozottabb, valódi transzatlanti partnerség irányába mozdul el. A Bloomberg beszámolója alapján a volt holland miniszterelnök Washingtonban, a Reagan Intézetben tartott beszédében hangsúlyozta ezt az irányváltást, nem sokkal azután, hogy Donald Trump élesen bírálta a NATO-t az iráni háborúval összefüggésben. Rutte igyekezett enyhíteni a feszültséget az amerikai vezetéssel, különösen annak fényében, hogy Trump korábban a kilépés lehetőségét is felvetette, amiért szerinte a szövetségesek nem nyújtottak elegendő támogatást Teherán ellen.

A főtitkár elismerte, hogy több európai ország hosszú időn át aránytalanul támaszkodott az amerikai katonai erőre, miközben saját védelmi kiadásaikat alacsonyan tartották. Ugyanakkor rámutatott: Európa most növeli katonai beruházásait, amelyben Donald Trump követelései is szerepet játszottak. Rutte beszédében kitért a közel-keleti és kelet-európai konfliktusok összefonódására is, kiemelve az orosz–iráni együttműködést. Mint fogalmazott, a két ország közötti katonai és technológiai csere – különösen a dróntechnológia terén – egyszerre szolgálja Teherán destabilizáló törekvéseit és Moszkva ukrajnai hadviselését.