04. 20.
hétfő
tisza párt országgyűlés bizottság Magyar Péter

A minisztériumok mellett a bizottságok számát is növelné a Tisza

2026. április 20. 14:16

Magyar Péterék több parlamenti bizottságot is átneveznének.

2026. április 20. 14:16
Több minisztériumot és több parlamenti bizottságot hozna létre a Tisza Párt. Arról maga Magyar Péter számolt be, hogy tizenhat minisztériummal számolnak, most pedig a Telex cikkezett arról, hogy 

a korábbinál négyel több, azaz 20 bizottsággal dolgozna a párt az Országgyűlésben.

Magyar Péter a párt frakcióvezetőjét és az Országgyűlés elnökét is megnevezte. (Facebook)

A portál a parlament alakuló ülését előkészítő, pénteki zárt ajtós egyeztetés jegyzőkönyvére hivatkozva azt írta,  az országgyűlési törvény által előírt kötelező bizottságok mellett 

a Tisza-kormány megtartanák a jelenlegi bizottságok többségét, csak néhányat közülük átneveznének. Vannak azonban olyan területek, amiket több bizottság között osztanának szét.

 Ebből az is látszik, hogy milyen témákat tekint kulcsfontosságúnak a leendő Magyar-kormány.

Információik szerint Magyar Péterék

  • Ketté bontják a mostani Kulturális Bizottságot, amelyhez eddig az oktatás, a tudomány, a kultúra, a sport és a média tartozott. A Tisza Párt javaslata alapján most lesz egy Kulturális és Médiaügyi Bizottság, valamint egy Oktatási és Tudományos Bizottság.
  • Szétválasztják és átnevezik a Népjóléti Bizottságot is, amely eddig az egészségügy, a szociális ellátórendszer, a családpolitika és a nyugdíjrendszer területével foglalkozott. Az új ciklusban lesz külön egy Szociális Bizottság, valamint egy Egészségügyi és Sportbizottság is.
  • Az Igazságügyi Bizottság hatáskörébe tartoztak eddig az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi feladatok mellett az emberi jogi, vallásügyi, adatvédelmi kérdések, a civil ügyek, valamint a közigazgatással és az önkormányzatokkal kapcsolatos jogalkotás. A tervezet szerint a jövőben lesz egy Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, valamint egy Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság, azaz várhatóan nagyobb súlyt kapnak az önkormányzati kérdések.
  • Ugyancsak kiemelt szerepe lesz a digitalizációs kérdéseknek, külön Digitalizációs, Innovációs Bizottság állhat fel.
  • Megszűnhet a Vállalkozásfejlesztési Bizottság, ez a terület várhatóan a Gazdasági Bizottságba olvad be.
  • Létrehoznának ezen kívül egy teljesen új bizottságot is: a Társadalmi Részvétel Bizottságát. Ennek a bizottságnak az lesz a feladata Magyar Péter szerint, hogy a törvényi kötelezettségen felül is bevonják az embereket, érdekképviseleteket, társadalmi szereplőket az előterjesztések véleményezésébe.

A portál hozzátette, Mentelmi, Összeférhetetlenségi, Fegyelmi és Mandátumvizsgáló Bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal és nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot létrehozni kötelező.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2026. április 20. 14:52
Igy kell lopni legalisan a kozpenzt, Kamugeriek is igy csinaltak
zakar zoltán béla
2026. április 20. 14:42
Paraziták férgeződjetek!
orokkuruc-2
2026. április 20. 14:42
u'Kraina nevű minisztérium hogyhogy nem lesz?
Obsitos Technikus
2026. április 20. 14:37
"létrehozni kötelező." Amíg át nem írják a Házszabályt... Ahogy összeférhetetlenség is csak addig lesz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!