A minisztériumok mellett a bizottságok számát is növelné a Tisza

Ebből az is látszik, hogy milyen témákat tekint kulcsfontosságúnak a leendő Magyar-kormány.
Információik szerint Magyar Péterék
- Ketté bontják a mostani Kulturális Bizottságot, amelyhez eddig az oktatás, a tudomány, a kultúra, a sport és a média tartozott. A Tisza Párt javaslata alapján most lesz egy Kulturális és Médiaügyi Bizottság, valamint egy Oktatási és Tudományos Bizottság.
- Szétválasztják és átnevezik a Népjóléti Bizottságot is, amely eddig az egészségügy, a szociális ellátórendszer, a családpolitika és a nyugdíjrendszer területével foglalkozott. Az új ciklusban lesz külön egy Szociális Bizottság, valamint egy Egészségügyi és Sportbizottság is.
- Az Igazságügyi Bizottság hatáskörébe tartoztak eddig az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi feladatok mellett az emberi jogi, vallásügyi, adatvédelmi kérdések, a civil ügyek, valamint a közigazgatással és az önkormányzatokkal kapcsolatos jogalkotás. A tervezet szerint a jövőben lesz egy Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, valamint egy Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság, azaz várhatóan nagyobb súlyt kapnak az önkormányzati kérdések.
- Ugyancsak kiemelt szerepe lesz a digitalizációs kérdéseknek, külön Digitalizációs, Innovációs Bizottság állhat fel.
- Megszűnhet a Vállalkozásfejlesztési Bizottság, ez a terület várhatóan a Gazdasági Bizottságba olvad be.
- Létrehoznának ezen kívül egy teljesen új bizottságot is: a Társadalmi Részvétel Bizottságát. Ennek a bizottságnak az lesz a feladata Magyar Péter szerint, hogy a törvényi kötelezettségen felül is bevonják az embereket, érdekképviseleteket, társadalmi szereplőket az előterjesztések véleményezésébe.
A portál hozzátette, Mentelmi, Összeférhetetlenségi, Fegyelmi és Mandátumvizsgáló Bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal és nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot létrehozni kötelező.
