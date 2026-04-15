Veri az asztalt Magyar Péter Sulyok Tamás lemondását követelve, de a Tiszának elképzelése sincs arról, ki léphetne a helyébe
Magyar Péter világossá tette: a Tisza pártnak nincs konkrét köztársasági elnök jelöltje.
„A leendő miniszterelnök elszabadult – helyzetelemzés
A tegnapi élőm számvetése és a veletek való közös gondolkodás után most beszéljünk Magyar Péterről.
A választás eredményhirdetése óta eltelt 2,5 napban az alábbi dolgok történtek:
Magyar a választás éjszakáján az alkotmányos intézmények vezetőit (ÁSZ, Ab, legfőbb ügyész, OBH) és a köztársasági elnököt a távozásra szólította fel. Ezeknek a kinevezett vezetőknek legitim megbízatásuk van, 2028-2037 közötti intervallumig szól a mandátumuk. Példátlan ez az elmozdítási kísérlet, amely már most (az új kormány kinevezése előtt) a hatalommal való visszaélés jele.
A Tisza elnöke a miniszterelnöki ciklusok maximálását Alaptörvénybe iktatná, és visszamenőleges hatállyal Orbán Viktort kizárná a jövőbeli választásokon való indulásból. A visszamenőleges hatály a jogállam halála.
A leendő miniszterelnök a kétharmados túlhatalom birtokában célkeresztbe vette az MCC-t, a Kárpát-medence legfontosabb tehetséggondozó szervezetét.
Magyar Péter ma reggel a közmédiában mondta be, hogy konkrétan beszántja a közmédiát. Mindezt a szokásos megfélemlítő, agresszív stílusában tette, megválasztása után még mindig fel nem nőve a kormányfői viselkedésmódhoz.
Bónusz: a tiszások nem voltak képesek méltósággal nyerni. Szakmányban küldik a jobboldali médiamunkásoknak és elemzőknek, hogy munkanélküliek leszünk, és börtönbe fogunk menni. Én is ilyen üzeneteket, kommenteket kapok. Magyar stílusa is azt mutatja, hogy nagy a mellény rajtuk. Ez pár hónapig még így is lesz.
És ez mindössze 60 óra mérlege.
Mi a Mandinerrel az új kormány minden döntését nagyítóval fogjuk figyelni. Árgus szemekkel folytatjuk a demokrácia védelmét, és minden túlkapásról be fogunk számolni.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***