tisza országgyűlési választás 2026 Magyar Péter miniszterelnök

A leendő miniszterelnök elszabadult

A választás eredményhirdetése óta eltelt 2,5 napban az alábbi dolgok történtek.

Hoppál Hunor
„A leendő miniszterelnök elszabadult – helyzetelemzés

A tegnapi élőm számvetése és a veletek való közös gondolkodás után most beszéljünk Magyar Péterről.

A választás eredményhirdetése óta eltelt 2,5 napban az alábbi dolgok történtek:

Magyar a választás éjszakáján az alkotmányos intézmények vezetőit (ÁSZ, Ab, legfőbb ügyész, OBH) és a köztársasági elnököt a távozásra szólította fel. Ezeknek a kinevezett vezetőknek legitim megbízatásuk van, 2028-2037 közötti intervallumig szól a mandátumuk. Példátlan ez az elmozdítási kísérlet, amely már most (az új kormány kinevezése előtt) a hatalommal való visszaélés jele.

A Tisza elnöke a miniszterelnöki ciklusok maximálását Alaptörvénybe iktatná, és visszamenőleges hatállyal Orbán Viktort kizárná a jövőbeli választásokon való indulásból. A visszamenőleges hatály a jogállam halála.

A leendő miniszterelnök a kétharmados túlhatalom birtokában célkeresztbe vette az MCC-t, a Kárpát-medence legfontosabb tehetséggondozó szervezetét.

Magyar Péter ma reggel a közmédiában mondta be, hogy konkrétan beszántja a közmédiát. Mindezt a szokásos megfélemlítő, agresszív stílusában tette, megválasztása után még mindig fel nem nőve a kormányfői viselkedésmódhoz.

Bónusz: a tiszások nem voltak képesek méltósággal nyerni. Szakmányban küldik a jobboldali médiamunkásoknak és elemzőknek, hogy munkanélküliek leszünk, és börtönbe fogunk menni. Én is ilyen üzeneteket, kommenteket kapok. Magyar stílusa is azt mutatja, hogy nagy a mellény rajtuk. Ez pár hónapig még így is lesz.

És ez mindössze 60 óra mérlege.

Mi a Mandinerrel az új kormány minden döntését nagyítóval fogjuk figyelni. Árgus szemekkel folytatjuk a demokrácia védelmét, és minden túlkapásról be fogunk számolni.”

Összesen 11 komment

komloisracok
2026. április 15. 13:29
Zsebdiktátor
MR.Smith
2026. április 15. 13:22 Szerkesztve
Végig Orbán-rezsimről riogatott ez a selyemmajom, aztán most olyan Leninfiú módra megmutatja milyen is az igazi diktatúra. Visszamenőleg törvényt módosít a f@sz, és még ő a jogász. Verje bele a Sátán a f@szát az ilyenbe.
cutcopy
2026. április 15. 13:18
Igazi komcsi leszámolás lesz a "nép nevében"..
elcapo-3
2026. április 15. 13:17
Lesz itt nagyon komoly pofára esés a poloskának és a szektájának egyaránt!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!