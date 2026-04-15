A leendő miniszterelnök a kétharmados túlhatalom birtokában célkeresztbe vette az MCC-t, a Kárpát-medence legfontosabb tehetséggondozó szervezetét.

Magyar Péter ma reggel a közmédiában mondta be, hogy konkrétan beszántja a közmédiát. Mindezt a szokásos megfélemlítő, agresszív stílusában tette, megválasztása után még mindig fel nem nőve a kormányfői viselkedésmódhoz.

Bónusz: a tiszások nem voltak képesek méltósággal nyerni. Szakmányban küldik a jobboldali médiamunkásoknak és elemzőknek, hogy munkanélküliek leszünk, és börtönbe fogunk menni. Én is ilyen üzeneteket, kommenteket kapok. Magyar stílusa is azt mutatja, hogy nagy a mellény rajtuk. Ez pár hónapig még így is lesz.

És ez mindössze 60 óra mérlege.

Mi a Mandinerrel az új kormány minden döntését nagyítóval fogjuk figyelni. Árgus szemekkel folytatjuk a demokrácia védelmét, és minden túlkapásról be fogunk számolni.”