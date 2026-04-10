lengyelország Magyarország franciaország uniós átlag egészségügy Románia

A franciák, a románok és a lengyelek is kongatják a vészharangot: kulcsmutatóban került az élmezőnybe Magyarország (TÉRKÉP)

2026. április 10. 11:53

Fordulat történt az uniós rangsorban.

2026. április 10. 11:53
Az Európai Unió egészségügyi rendszereit vizsgáló egyik legfontosabb mutató arra világít rá, mi történik azokkal, akiknek szükségük lenne orvosi ellátásra, de végül nem jutnak hozzá. Ahogy Sebestyén Géza fogalmazott: „Az egyik legnagyobb félelem minden egészségügyi rendszer kapcsán ugyanaz. Mi történik azokkal, akiknek szükségük lenne ellátásra, de nem kapják meg azt?” Hozzátette: „Ez az a pont, ahol a statisztika hirtelen emberi sorsokról kezd szólni.”

Az uniós átlag szerint a lakosság 2,5 százaléka számol be arról, hogy bár szüksége lett volna orvosi ellátásra, nem jutott hozzá. Ez első látásra alacsony aránynak tűnik, azonban európai léptékben így is milliókat érint. Magyarország ebben a mutatóban kedvező helyen áll: a rendelkezésre álló adatok alapján mindössze 

körülbelül 1 százalék azok aránya, akik nem jutnak el a szükséges ellátáshoz, ami jelentősen az uniós átlag alatt van.

Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a nemzetközi összehasonlítás még erőteljesebb képet mutat. Mint írta: 

„Ha körbenézünk Európában, éles kontraszt rajzolódik ki.” 

Egyes országokban ez az arány 4–12 százalék között mozog, Görögországban pedig eléri a 12,1 százalékot is, ami többszöröse a magyar értéknek.

Forrás: Sebestyén Géza Facebook-oldala

A közgazdász úgy látja, a mutató arra is rávilágít, hogy a hozzáférés kérdése kulcsfontosságú terület az egészségügyben. „Ha egy ország képes alacsonyan tartani a kielégítetlen egészségügyi szükségleteket, 

akkor hosszabb távon egészségesebb, produktívabb társadalmat épít”

– fogalmazott. Hozzátette, a kérdés az, hogy a közbeszéd képes-e felismerni ezt az eredményt, vagy továbbra is kizárólag a rendszer hiányosságaira fókuszál.

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

Összesen 7 komment

oberennsinnen49
2026. április 10. 15:13
Az egyik legnagyobb félelem minden egészségügyi rendszer kapcsán ugyanaz. Mi történik azokkal, akiknek szükségük lenne ellátásra, de nem kapják meg azt? Ez az a pont, ahol a statisztika hirtelen emberi sorsokról kezd szólni. 📊 Az Európai Unióban átlagosan a lakosság 2,5 százaléka számol be arról, hogy szüksége lett volna orvosi ellátásra, de nem jutott hozzá. Ez elsőre alacsony számnak tűnhet, ám kontinensnyi léptékben milliókat jelent. 🇭🇺 Magyarország ebben a mutatóban kifejezetten jól áll. A térkép alapján mindössze 1 százalék körüli azok aránya, akik nem jutnak hozzá a szükséges ellátáshoz. Vagyis az EU-átlag fele alatt van a mutatónk értéke. 🌍 Ha körbenézünk Európában, éles kontraszt rajzolódik ki. Vannak országok, ahol ez az arány 4–12 százalék között van, sőt Görögországban eléri a 12,1 százalékot, ami több mint tízszerese a magyar mutató értékének.
balbako_
2026. április 10. 13:34
Ráadásul egyetlen ország uniós képviselője sem hencegett azzal, hogy 50 kórház felújítási költségét sikerült elkaszálnia. A Szaros kapcája, Ukrajna ügynöke Kollár Kinga megtette.
neszteklipschik
2026. április 10. 12:18
Kollár Kinga legnagyobb bánatára... 😊😊😊
zozo1971
2026. április 10. 12:02
Nézd meg és add tovább youtube.com/watch?v=BdfUZ-N5Fxs
