Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fidesz kampány orbán viktor

A Fidesz az arrogancia miatt veszített

2026. április 16. 12:23

Ezt még véletlenül sem én mondom, hanem Ti, a „győztesek”.

Gulyás Virág
Facebook

„Arrogancia. 

A Fidesz az arrogancia miatt veszített. Ezt még véletlenül sem én mondom, hanem Ti, a »győztesek«. 

A kampány alatt is megvoltak a visszatérő szavak (idetartozott a rihe), most az arrogancia a trendi. 

Arrogancia miatt veszített volna a Fidesz? A listám igen hosszú arról, hogy mi ment félre ebben a választási kampányban, de az arrogancia valahogy fel sem került a pontok közé. 

Persze, biztos, hogy a Fidesz hatalmas tárházában akad arrogáns ember, ez nem pártfüggőségi, hanem személyiségi kérdése. 

A főemberek, a Fidesz arcai, s legfőképp Orbán Viktor oly messze volt az arroganciától, mint az a bizonyos Makó Jeruzsálemtől. 

Megint nagyon keverjük a dolgokat csakhogy nagyot tudjunk mondani, igaz?

Az önbizalom nem arrogancia. 

Az, hogy hiszel abban, amit mondasz, nem arrogancia (lásd: Szijjártó). Az, hogy provokáló kérdésekre az energiád közelebb jön a provokátorához, az nem arrogancia (lásd: Lázár). Az, hogy amikor tizedszerre szeretne valaki alád kérdezni, és te tizedszerre a válaszodban már cinikusan odaszólsz, az nem arrogancia (lásd: Gulyás).

Megint vagy nem értitek a szó jelentését, vagy szándékosan hülyítitek magatokat, vagy, folytatjátok, amit kampány alatt mesterire formáltatok: azt üvölteni ránk, amik ti vagytok. 

Mert elmondom nektek mi az arrogancia: 

– arrogancia az, ahogy valaki még át sem véve a hatalmat fenyegeti és gúnyolja a köztársasági elnököt. 

– arrogancia az, ahogy valaki a Sándor Palota teraszán állva titokban levideózza Orbán Viktort, majd csöpögő gúnnyal még fel is teszi az Internetre

– arrogancia az, ahogy valaki bemegy az M1be és önelégülten közli, hogy ti el lesztek takarítva

– arrogancia az, ahogy a »győztes« még minding Orbán Viktort tapossa minden posztjában

– s arrogancia az, ahogy ti, a »győztesek« kárörvendően döfitek a kést azokba, akik másban hittek, mint ti. 

A magabiztosság nem arrogancia: ezt képviseli Orbán Viktor. 

Az arrogancia viszont minden pszichológiai alaptan szerint önbizalom hiány: ezt képviseli Magyar Péter.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
revanced
2026. április 16. 13:54
Igen, MP arrogáns. Bárcsak ez lett volna Orbán Viktor és a NER legnagyobb hibája!
Válasz erre
0
0
bazilka
2026. április 16. 13:51
Csak így tovább! Ilyen írásokat még sokat! Nem ám abbahagyni! Magabiztosan, önbizalommal telve tovább!
Válasz erre
4
0
elektronelektor
2026. április 16. 13:50
"StresszTeszt 2026. április 16. 13:18 • Szerkesztve Kibaszott égő fideszesnek lenni, tiszásnak lenni meg kibaszott menő." Kitalálom: ön tiszás. A végtelenül arrogáns és agresszív, barna vonalkódos nadrágú pszichopata messiása nyomdokaiban jár. Nehéz eldönteni, melyikük az undorítóbb. Nem is meglepő, hogy ugyanahhoz a szektához tartoznak.
Válasz erre
2
0
CirmoS
2026. április 16. 13:49
....és akkor Gulyás Virág elhiszi, hogy a liberálnáci csürhe ebből az írásból bármit is ért. Nem, nem ért! Semmit!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!