Olyat mondott a lengyel külügyminiszter az új magyar kormányról, hogy Oroszországban és Ukrajnában is csak pislognak
Radoslaw Sikorski Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonbeszélgetést.
Ezt még véletlenül sem én mondom, hanem Ti, a „győztesek”.
„Arrogancia.
A Fidesz az arrogancia miatt veszített. Ezt még véletlenül sem én mondom, hanem Ti, a »győztesek«.
A kampány alatt is megvoltak a visszatérő szavak (idetartozott a rihe), most az arrogancia a trendi.
Arrogancia miatt veszített volna a Fidesz? A listám igen hosszú arról, hogy mi ment félre ebben a választási kampányban, de az arrogancia valahogy fel sem került a pontok közé.
Persze, biztos, hogy a Fidesz hatalmas tárházában akad arrogáns ember, ez nem pártfüggőségi, hanem személyiségi kérdése.
A főemberek, a Fidesz arcai, s legfőképp Orbán Viktor oly messze volt az arroganciától, mint az a bizonyos Makó Jeruzsálemtől.
Megint nagyon keverjük a dolgokat csakhogy nagyot tudjunk mondani, igaz?
Az önbizalom nem arrogancia.
Az, hogy hiszel abban, amit mondasz, nem arrogancia (lásd: Szijjártó). Az, hogy provokáló kérdésekre az energiád közelebb jön a provokátorához, az nem arrogancia (lásd: Lázár). Az, hogy amikor tizedszerre szeretne valaki alád kérdezni, és te tizedszerre a válaszodban már cinikusan odaszólsz, az nem arrogancia (lásd: Gulyás).
Megint vagy nem értitek a szó jelentését, vagy szándékosan hülyítitek magatokat, vagy, folytatjátok, amit kampány alatt mesterire formáltatok: azt üvölteni ránk, amik ti vagytok.
Mert elmondom nektek mi az arrogancia:
– arrogancia az, ahogy valaki még át sem véve a hatalmat fenyegeti és gúnyolja a köztársasági elnököt.
– arrogancia az, ahogy valaki a Sándor Palota teraszán állva titokban levideózza Orbán Viktort, majd csöpögő gúnnyal még fel is teszi az Internetre
– arrogancia az, ahogy valaki bemegy az M1be és önelégülten közli, hogy ti el lesztek takarítva
– arrogancia az, ahogy a »győztes« még minding Orbán Viktort tapossa minden posztjában
– s arrogancia az, ahogy ti, a »győztesek« kárörvendően döfitek a kést azokba, akik másban hittek, mint ti.
A magabiztosság nem arrogancia: ezt képviseli Orbán Viktor.
Az arrogancia viszont minden pszichológiai alaptan szerint önbizalom hiány: ezt képviseli Magyar Péter.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos