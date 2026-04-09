politikus brüsszeli ruszin - szendi romulusz

A brüsszeli politikusok evidenciaként kezelik az EU belépését a háborúba – Magyar Péter is, csak eddig titkolta

2026. április 09. 21:31

Emlékezzünk Magyar Péter titokban elmondott szavaira: G*ci nagy háború lesz.

2026. április 09. 21:31
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Tegnap a Patrióta feltűnő posztban hívta fel a figyelmet a Facebookon, hogy leleplező információ jutott el hozzájuk Magyar Péterről, amelyről azt gondolják, hogy nagy a jelentősége! Aki most vasárnap választani készül, annak ezt látnia kell! – tették hozzá a kollégák.

Nem is tudom, hirtelen mire gondolhattam, az elmúlt két évben annyiféle területen rázta meg a társadalom lelkét Magyar Péter undorító viselkedése, számtalan hazug állítása. Aztán kiderült a legszörnyűbb titok arról, aminek Magyar és a hadi ügyekre szakosodott társa, Ruszin-Szendi Romulusz természetesen az ellenkezőjét terjesztette. Ebből a rövid párbeszédből az derül ki, hogy Magyar életbevágóan fontos kérdésekben (is) átveri a magyarokat.

A videón Vogel Evelinnel beszélget.

 „Vogel: Hozzáteszem, lehet, hogy jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének a politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz. Magyar Péter: Így is az lesz. G*ci nagy háború lesz.”

Mióta mondjuk már, hogy erre készülnek, és

mindig azt halhattuk, hogy jaj, hát ezt csak a Fidesz találta ki, ezt a Fidesz terjeszti fölöslegesen – kommentálta a felvételt Kocsis Máté. 

Magyar Péter vallomása a legékesebb bizonyíték a brüsszeli háborús készülődésre. „G*ci nagy háború lesz” – mondja szokásos, gyomorforgató stílusában.

A napi hírek között hivatásszerűen barangolótól, tőlem is számtalanszor megkérdezik barátok, ismerősök: „Józsi! Lesz háború?” Én mindig csak nemmel tudok válaszolni, gondolva Orbán Viktor kijelentéseire. Hatvanban például úgy fogalmazott a miniszterelnök:

„A mi nemzedékünknek az a dolga, hogy nemet mondjunk és kívül tartsuk Magyarországot a háborún.” 

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lesz, de arra enged következtetni, hogy Magyarország kívül marad a háborún. Ismétlem, amit a kormányfő hangsúlyozott, 

a magyar érdek az, hogy az ország ne vegyen részt semmilyen katonai akcióban, és ne küldjön fegyvereket a konfliktuszónába. Hangsúlyozta, tapasztalt és megfontolt vezetésre van szükség ahhoz, hogy az ország elkerülje a stratégiai hibákat és a háborús eszkalációt. Mint mondta, ellen kell állni a brüsszeli vagy egyéb, például kijevi nyomásnak, amely Magyarországot aktívabb szerepvállalásra késztetné a háború finanszírozásában vagy támogatásában. 

Ennél hitelesebb érvek nincsenek arra, hogy nem lesz háború. 

És ezt kajabálja Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz is, miközben tisztában van az ellenkezőjével. Ő ugyanis olyan brüsszeli politikusokkal tart közvetlen, bizalmas kapcsolatot, akik maguk között a háború kérdését, és abban az Európai Unió részvételét evidenciaként kezelik.

Ismerjük a valóságot: az emberek előtt Magyar Péter lehazudja az ukrán háború veszélyét. És lehazudja a háborúpárti brüsszeli politikusok okozta véres esemény esélyét is. Például:

„Magyar Péter: Marhaság. És gátlástalan dolog ezzel vádolni európai vezetőket, hogy ők háborút akarnak. Ruszin-Szendi: Nincs háború, nincs háború, nincs háború. Magyar Péter: Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?”

Így verne tehát át bennünket, magyarokat, miközben zárt ajtók mögött kimondja, hogy g*ci nagy háború lesz.

A Háború és béke Tolsztoj egyik legismertebb alkotása. Szerinte a történelmet nem a „nagyemberek” (mint Napóleon vagy Sándor cár) akarata, hanem a tömegek együttes, öntudatlan cselekvése mozgatja.

Mintha csak Magyar Péterről mintázta volna fejtegetését Tolsztoj. Az öntudatlan cselekvők esetében gondoljunk csak az Orbán országjáró nagygyűlésein megjelenő tiszás szörnyetegekre, aki arrogánsan zaklatják a riportereket, miközben azt sem tudják, hogy a mocskos fideszezéssel milyen országot akarnak maguknak. Tegnap egyik szombathelyi ismerősömet egyenesen azzal zaklatta egy nagyhangú, tagbaszakadt férfi, hogy szavazzon a Tiszára. Mire ő megvallotta Fidesz-pártiságát. 

Erre az agresszor megragadta előbb a vállát, aztán a nyakát, és úgy megrángatta, hogy már fájt is. Egész éjjel nem tudott aludni, reszketett a félelemtől.

A magyarok sokasága titkolja a közvélemény-kutatók elől, hogy a Fideszre fog szavazni, nehogy atrocitás érje az érzékeny adat megvallása miatt. 

Emlékezzünk Magyar Péter titokban elmondott szavaira: G*ci nagy háború lesz.

Ezt csak akkor kerülhetjük el, ha barátainkkal, ismerőseinkkel, mindenkivel, aki él és mozog, elmegyünk az urnák elé és a Fideszre szavazunk. 

Csak a kormánypárt tud ugyanis megvédeni bennünket a választások után a vesztesek által várhatóan csalást kiabáló utcai megmozdulásoktól, és később a háborúban való részvételtől.

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. április 09. 23:25
Jobbulást,Józsi bácsi.... Már csak 2 nap...😉
Válasz erre
0
1
zozo1971
2026. április 09. 23:11
youtube.com/watch?v=BdfUZ-N5Fxs
Válasz erre
1
0
survivor
2026. április 09. 22:25
Persze Trumputyin nem hülye. Ha buli lesz Trump lee kilep a NATO bol. Miert pusztuljon el az USA a degeneralt EU nők es nemet ferfiak muatt ?
Válasz erre
0
1
survivor
2026. április 09. 22:22
Ha geci nagy háború lesz, az mindent megold. Sarmat Brüsszelre, Berlinre, Parizsra..oszt ǰó'van..🤣🤣🤣
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!