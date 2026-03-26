Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt szijjártó péter ukrajna választás

Ukrajna titkosszolgálati műveleti területté alakította át Magyarországot – Szijjártó azonnal reagált (VIDEÓ)

2026. március 26. 13:03

Rendkívüli videót publikált a külgazdasági és külügyminiszter.

2026. március 26. 13:03
null

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Ukrajna gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakította át Magyarországot az áprilisi parlamenti választáshoz közeledve – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon közzétett videójában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető aláhúzta, hogy „az ukránok gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakították át Magyarországot a parlamenti választás előtti néhány hétre”, ami egy rendkívül durva támadás hazánk szuverenitásával szemben.

„Van itt már minden: 

– sorolta.

„Ez, azt hiszem, hogy meggyőzhetett mindenkit, aki kételkedett abban, hogy akkor valóban van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választási folyamatba” – tette hozzá.

„Fontos, hogy április 12-én meghozzuk azt a döntést, amelynek nyomán Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz, és nem engedjük külföldi szolgálatoknak, hogy külföldi érdekeket érvényesítsenek Magyarországon, ne engedjük, hogy belevigyenek minket a háborúba, vagy hogy behozzák ide a migránsokat, vagy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Április 12-én mindenkinek ott a helye” – összegzett.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 26. 14:18 Szerkesztve
lemez 2026. március 26. 14:14 Poloska nem is egy magyar párt" Igazad van nem véletlen került az ágyadba.😁.Egyébként tolvaj viktor egy párt?🤦‍♂️😁 Vidéki vagy?😜
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 26. 14:17
miert nem dobjak ki az orszagbol, a kemeket ?
Válasz erre
1
0
lemez
2026. március 26. 14:14
Poloska nem is egy magyar párt.Ennyi húlye nincs az országban akiknek átmosták az agyát hogy zelimszkijt akarják miniszternek
Válasz erre
1
0
lemez
2026. március 26. 13:58
Ukrán peti hazaáruló.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!