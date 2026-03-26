Ukrajna titkosszolgálati műveleti területté alakította át Magyarországot – Szijjártó azonnal reagált (VIDEÓ)

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Ukrajna gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakította át Magyarországot az áprilisi parlamenti választáshoz közeledve – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon közzétett videójában.

