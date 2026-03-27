Tovább pörög a kampány, Orbán Viktornál még a gumicsizma is előkerült (VIDEÓ)

Orbán Viktor pénteken sem pihen, mint az közösségi oldalán közzétett videójából kiderül, hiszen több helyen is várják a nap folyamán.

Munkatársa a reggeli rajtkor azt is megjegyezte neki, hogy kevés miniszterelnök érkezik gumicsizmával dolgozni. Mint kiderült, azért van szükség erre a lábbelire, mert mezőfalvai vetési napon szántóföldön lesznek, és ha nem akarnak a sár miatt elsüllyedni, akkor érdemes felkészülni.