Többmilliós bírságot kapott Hadházy Ákos: a követőivel fizettetné meg a büntetést a képviselő

Kétmillió forintos büntetést szabott ki Kövér László házelnök Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőre, amiért nem vett részt egy parlamenti szavazáson. A képviselő állítása szerint az ülés időpontjában egy bírósági tárgyaláson jelent meg, amelyre idézést kapott – írta Facebook-oldalán Hadházy.

Hadházy közösségi oldalán arról számolt be, hogy a szavazás időpontja egybeesett a Komlón tartott tárgyalással, amely egy Simon Miklós által indított rágalmazási perhez kapcsolódik. Elmondása szerint előre jelezte az időpontütközést mind a parlament, mind a bíróság felé, azonban egyik fél sem módosította az időpontot, így a bírósági megjelenést tekintette kötelezőnek.