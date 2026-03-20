03. 20.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
hadházy ákos Kövér László büntetés

Többmilliós bírságot kapott Hadházy Ákos: a követőivel fizettetné meg a büntetést a képviselő

2026. március 20. 11:37

A független országgyűlési képviselő azért kapott büntetést, mert nem vett részt egy parlamenti szavazáson.

2026. március 20. 11:37
Kétmillió forintos büntetést szabott ki Kövér László házelnök Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőre, amiért nem vett részt egy parlamenti szavazáson. A képviselő állítása szerint az ülés időpontjában egy bírósági tárgyaláson jelent meg, amelyre idézést kapott – írta Facebook-oldalán Hadházy.

Hadházy közösségi oldalán arról számolt be, hogy a szavazás időpontja egybeesett a Komlón tartott tárgyalással, amely egy Simon Miklós által indított rágalmazási perhez kapcsolódik. Elmondása szerint előre jelezte az időpontütközést mind a parlament, mind a bíróság felé, azonban egyik fél sem módosította az időpontot, így a bírósági megjelenést tekintette kötelezőnek.

A politikus úgy fogalmazott, meglepte, hogy igazolása ellenére is megbüntették. Bejegyzésében így írt: „Nem mondom, hogy nem örültem neki, hogy így igazoltan maradhatok távol Kövérék színházából, posztoltam is róla. De bevallom, nem gondoltam, hogy Kövérnek lesz képe nem elfogadni az igazolást. Indoklás semmi: annyit írt csak, hogy neki ehhez joga van… Nekem viszont nincs jogom jogorvoslatra”

A képviselő ezt követően támogatást kért követőitől a bírság kifizetéséhez, 

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak azok segítsenek, akiknek ez nem jelent anyagi terhet.

Hadházy Ákos-t korábban is több alkalommal szankcionálták parlamenti magatartása miatt. Egy esetben akkor bírságolták meg, amikor egy korábbi miniszterelnöki beszéd bejátszásával zavarta meg Orbán Viktor felszólalását, amiért hétmillió forintos büntetést kapott. Hadházyt később további tizenkét millió forintra bírságolták egy Pride-ról szóló parlamenti szavazás megzavarása miatt.

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

fogas paduc
2026. március 20. 13:27
Hmmmm - akar venni még egy lakást---- Bécsben?
magor62-2
2026. március 20. 13:26
Bolond szarkupac baxik bejárni dolgozni, képviselni a választóit, ráadásul tölük tarhálja össze bírságot is.....meghülyült ez a világ
massivement5
2026. március 20. 13:01
Kövér -> degenerált, aljas troll komcsi bajszosszar. Nincs ezen mit szépíteni sajnos. Állampárti moszkovita hazudozó komcsi hulladék, ezeknél még az ukrán nácik is jobbak. A köteles Kövér ex-MSZMP-s bunkó nyilasházmester nyomoronc egy igen logikus kifogás arra, hogy kevésbé sajnáljuk, ha - sajnos vagy sem - kipusztul az általa prezentált bajszosszar kipcsakmagyar az 1.3 alatti termékenységi ráta miatt (is).
Dixtroy
2026. március 20. 12:38
Anyukád kézírásával írtál magadnak egy igazolást és nem fogadták el? Pech, akkor fizess.
