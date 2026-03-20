Többmilliós bírságot kapott Hadházy Ákos: a követőivel fizettetné meg a büntetést a képviselő

A független országgyűlési képviselő azért kapott büntetést, mert nem vett részt egy parlamenti szavazáson.
Kétmillió forintos büntetést szabott ki Kövér László házelnök Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőre, amiért nem vett részt egy parlamenti szavazáson. A képviselő állítása szerint az ülés időpontjában egy bírósági tárgyaláson jelent meg, amelyre idézést kapott – írta Facebook-oldalán Hadházy.
Hadházy közösségi oldalán arról számolt be, hogy a szavazás időpontja egybeesett a Komlón tartott tárgyalással, amely egy Simon Miklós által indított rágalmazási perhez kapcsolódik. Elmondása szerint előre jelezte az időpontütközést mind a parlament, mind a bíróság felé, azonban egyik fél sem módosította az időpontot, így a bírósági megjelenést tekintette kötelezőnek.
A politikus úgy fogalmazott, meglepte, hogy igazolása ellenére is megbüntették. Bejegyzésében így írt: „Nem mondom, hogy nem örültem neki, hogy így igazoltan maradhatok távol Kövérék színházából, posztoltam is róla. De bevallom, nem gondoltam, hogy Kövérnek lesz képe nem elfogadni az igazolást. Indoklás semmi: annyit írt csak, hogy neki ehhez joga van… Nekem viszont nincs jogom jogorvoslatra”
A képviselő ezt követően támogatást kért követőitől a bírság kifizetéséhez,
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak azok segítsenek, akiknek ez nem jelent anyagi terhet.
Hadházy Ákos-t korábban is több alkalommal szankcionálták parlamenti magatartása miatt. Egy esetben akkor bírságolták meg, amikor egy korábbi miniszterelnöki beszéd bejátszásával zavarta meg Orbán Viktor felszólalását, amiért hétmillió forintos büntetést kapott. Hadházyt később további tizenkét millió forintra bírságolták egy Pride-ról szóló parlamenti szavazás megzavarása miatt.
