Fidelitas tisza párt cseh tamás üzenet Magyar Péter

Szorul a hurok a Tisza paksi jelöltje körül: Cseh Tamás a nőket sem kíméli a közösségi médiában (VIDEÓ)

2026. március 20. 09:27

„Magyar Péter jelöltje pont olyan, mint maga Magyar Péter. Cseh Tamás egy igazi tőről metszett nőgyűlölő” – jelentette ki a Fidelitas szóvivője.

2026. március 20. 09:27
null

„Vétkesek közt cinkos, aki néma” – idézte Babits Mihályt Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a szervezet sajtótájékoztatóján a Tisza Párt el nem ismert bázisa előtt, Budapesten a Szépvölgyi úton. 

Mohácsy az eseményen „minden jóérzésű magyar ember nevében” arra szólította fel a halálos gázolást okozó, majd elismerő Cseh Tamást, a Tisza Párt jelöltjét, hogy ismerje el tettei súlyát, vállalja a következményeket és

 lépjen vissza a közéletből és a paksi körzettől. 

A sajtótájékoztatót Mohácsy egy tréleren álló összetört autó előtt tartotta, utalva ezzel Cseh Tamás tettére.

Mivel nem érkezett azóta semmiféle reakció a jelölt vagy a Tisza Párt részéről a felszólításra, a Fidelitas újabb üzenetet küldött. Egyik szóvivőjük, Hegedűs Hanna rámutatott: a Tisza Pártnál eddig sem tartották sokra a nőket, de most Cseh Tamás minden határon határon túlment.

A videóból kiderült, hogy Cseh egy korábbi Facebook-bejegyzésében láncra vert nőkről osztott meg egy képet, és még poénkodott is velük, míg egy másik posztjában a szőke nőket „figurázta ki”. 

Ez lenne a Tisza szeretetországa?”

– tette fel a kérdést a szóvivő.

„Magyar Péter jelöltje pont olyan, mint maga Magyar Péter. Cseh Tamás egy igazi tőről metszett nőgyűlölő” – hangzott el. Hegedűs Hanna ezután kiemelte, hogy ezzel ellentétben a konzervatív oldalon tisztelik és megbecsülik a lányokat, édesanyákat és nagymamákat. 

A Fidelitas minden jóérzésű ember nevében azt követeli, hogy Cseh lépjen vissza és távozzon a közéletből.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Cseh Tamás Fcebook-oldala

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 20. 10:52
soha tobbe baloldalt
röviden
2026. március 20. 10:43
Amatőr. Egész addig semmi következménye egy ilyen posztnak - legfeljebb ráuszul valami feminista harcegylet - amíg nem akar politikai, közéleti szereplő lenni. Onnantól még a halálos gázolást is könnyebb kimagyaráznia.
nyugalom
2026. március 20. 09:35
A szekta tele van agresszív, primitív senkihazikkal! Magyarok, ebresztő! Kiket kepviselnek ezek?
states-2
2026. március 20. 09:30
Az hagyján, hogy a Tiszar csürhe egy kriptokomcsi bagázs, de kiderült, hogy a jelöltek olyan alkalmatlan hülyék, mint hat pár rendőrcsizma. Annyi a totál beégés, ahányszor megszólalnak, még szegény drogos is fogja a fejét, ezt láthattuk az elmúlt napokban, egy ország fetreng a röhögéstől, amiket produkálnak. Jó szórakozást a hátra lévő 3 hétre mindenkinek.
