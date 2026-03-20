Szorul a hurok a Tisza paksi jelöltje körül: Cseh Tamás a nőket sem kíméli a közösségi médiában (VIDEÓ)

Tiszás gázoló – „egy gyilkosnak semmi keresnivalója nincsen a magyar parlamentben”
Cseh Tamás elismerte a korábbi tragédiát, de a jelöltség feladásáról hallani sem akar. A Fidelitas felszólította Magyar Pétert, hogy határolódjon el.
„Magyar Péter jelöltje pont olyan, mint maga Magyar Péter. Cseh Tamás egy igazi tőről metszett nőgyűlölő” – jelentette ki a Fidelitas szóvivője.
„Vétkesek közt cinkos, aki néma” – idézte Babits Mihályt Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a szervezet sajtótájékoztatóján a Tisza Párt el nem ismert bázisa előtt, Budapesten a Szépvölgyi úton.
Mohácsy az eseményen „minden jóérzésű magyar ember nevében” arra szólította fel a halálos gázolást okozó, majd elismerő Cseh Tamást, a Tisza Párt jelöltjét, hogy ismerje el tettei súlyát, vállalja a következményeket és
lépjen vissza a közéletből és a paksi körzettől.
A sajtótájékoztatót Mohácsy egy tréleren álló összetört autó előtt tartotta, utalva ezzel Cseh Tamás tettére.
Mivel nem érkezett azóta semmiféle reakció a jelölt vagy a Tisza Párt részéről a felszólításra, a Fidelitas újabb üzenetet küldött. Egyik szóvivőjük, Hegedűs Hanna rámutatott: a Tisza Pártnál eddig sem tartották sokra a nőket, de most Cseh Tamás minden határon határon túlment.
A videóból kiderült, hogy Cseh egy korábbi Facebook-bejegyzésében láncra vert nőkről osztott meg egy képet, és még poénkodott is velük, míg egy másik posztjában a szőke nőket „figurázta ki”.
Ez lenne a Tisza szeretetországa?”
– tette fel a kérdést a szóvivő.
„Magyar Péter jelöltje pont olyan, mint maga Magyar Péter. Cseh Tamás egy igazi tőről metszett nőgyűlölő” – hangzott el. Hegedűs Hanna ezután kiemelte, hogy ezzel ellentétben a konzervatív oldalon tisztelik és megbecsülik a lányokat, édesanyákat és nagymamákat.
A Fidelitas minden jóérzésű ember nevében azt követeli, hogy Cseh lépjen vissza és távozzon a közéletből.
Nyitókép: Cseh Tamás Fcebook-oldala
