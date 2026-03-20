Szorul a hurok a Tisza paksi jelöltje körül: Cseh Tamás a nőket sem kíméli a közösségi médiában (VIDEÓ)

Mivel nem érkezett azóta semmiféle reakció a jelölt vagy a Tisza Párt részéről a felszólításra, a Fidelitas újabb üzenetet küldött. Egyik szóvivőjük, Hegedűs Hanna rámutatott: a Tisza Pártnál eddig sem tartották sokra a nőket, de most Cseh Tamás minden határon határon túlment.

A videóból kiderült, hogy Cseh egy korábbi Facebook-bejegyzésében láncra vert nőkről osztott meg egy képet, és még poénkodott is velük, míg egy másik posztjában a szőke nőket „figurázta ki”.

Ez lenne a Tisza szeretetországa?”

– tette fel a kérdést a szóvivő.

„Magyar Péter jelöltje pont olyan, mint maga Magyar Péter. Cseh Tamás egy igazi tőről metszett nőgyűlölő” – hangzott el. Hegedűs Hanna ezután kiemelte, hogy ezzel ellentétben a konzervatív oldalon tisztelik és megbecsülik a lányokat, édesanyákat és nagymamákat.