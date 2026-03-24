Tiszás ügynökbotrány: Szijjártót lehallgatták, de a tiszások szerint ez szabályos dolog (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Szijjártó Péter telefonját lehallgatta egy külföldi titkosszolgálat. Kiderült, hogy egy baloldali, Magyart Pétert támogató újságíró közbenjárásával valósult meg a cselekmény, ugyanis ő továbbította a külföldi szervnek a Külügyminiszter telefonszámát. A külügyminiszter értékelte a helyzetet. Riportunk.
Szijjártó Péter fórumot tartott Sárváron, ahol lehetősége volt a sajtónak is kérdéseket feltenni. A Mandiner stábja is jelen volt és a külügyminiszter kifejtette álláspontját a Tiszát támogató, ukránpárti újságíróhoz köthető lehallgatási botrány kapcsán. A telexes Simor Dániel nem árulta el, ő milyen titkosszolgálatokkal működik együtt, a megszólaló tiszás aktivista mismásolt, szerinte ez egy „szabályos dolog”.