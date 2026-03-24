Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Simor Dániel tiszás ügynökbotrány telex lehallgatási botrány Szijjártó Péter

Tiszás ügynökbotrány: Szijjártót lehallgatták, de a tiszások szerint ez szabályos dolog (VIDEÓ)

2026. március 24. 12:19

Szijjártó Péter telefonját lehallgatta egy külföldi titkosszolgálat. Kiderült, hogy egy baloldali, Magyart Pétert támogató újságíró közbenjárásával valósult meg a cselekmény, ugyanis ő továbbította a külföldi szervnek a Külügyminiszter telefonszámát. A külügyminiszter értékelte a helyzetet. Riportunk.

Szijjártó Péter fórumot tartott Sárváron, ahol lehetősége volt a sajtónak is kérdéseket feltenni. A Mandiner stábja is jelen volt és a külügyminiszter kifejtette álláspontját a Tiszát támogató, ukránpárti újságíróhoz köthető lehallgatási botrány kapcsán. A telexes Simor Dániel nem árulta el, ő milyen titkosszolgálatokkal működik együtt, a megszólaló tiszás aktivista mismásolt, szerinte ez egy „szabályos dolog”.

  
 

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Tovább a cikkhezchevron

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2026. március 24. 13:47
Miután a poloska és a tiszafos szektája egymást is mimdig lehallgatja, két kokain csík között, ez nekik persze természetes.
Válasz erre
3
0
Szamóca bácsi
•••
2026. március 24. 13:29 Szerkesztve
csak nekem tűnik úgy, hogy az a bizonyos Szijjártó–Lavrov beszélgetés elképesztően megjátszott volt, mintha eleve másoknak szólt volna? a napnál is világosabb: pontosan tudták mindketten, hogy lehallgatják őket a nem védett csatornán. lehet, hogy ez volt az egyik etetése Panyinak, amibe végül bele is bukott? amikor a friss, fecsegős felvétel készült akkor Panyi vajon (már) kinek dolgozott? „kár érte, kiváló ügynök volt.”
Válasz erre
7
0
Szamóca bácsi
2026. március 24. 13:22
íme a hétvégi Rádiókabaré egy részlete: – van bizonyíték rá, hogy Magyar Péter lehallgatják? – pl. ő is állította ezt, illetve az oroszok… az oroszok… egyértelmű, hogy az oroszok be karnak… drónokat küldenek…
Válasz erre
0
0
timurida
2026. március 24. 13:09
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 24. 12:32 • Szerkesztve "A birkákat lehet etetni ezzel a táppal, de a többi 26 tagállamot nem." Aha. Azért kell Marine Le Pent, vagy Matteo Salvinit koncepciós perekben bíróságról bíróságra hurcolni, azért kell Ausztriában a veszteseknek koalícióra lépni minden áron, nehogy az FPÖ hatalomra kerüljön és azért kell titkosszolgálati vegzálás az AFD-t ellen , hogy minden áron karanténban tartsák. Utolsó kommunista tetvek vagytok, akik mindig is kisebbségben voltak, de mindig azt pofázták, hogy ők a többség. Mindez a kialakuló diktatúra azért kell mert mind a 26 tagállam teljes mellszélességgel a fősodor mellett áll? Az a helyzet, hogy Európát túszul ejtette az a neomarxista liberális csőcselék, aminek Orbánék az útban vannak és ezért kell mindenáron megsemmisíteni Magyarországot. Ez az európai "elit" annyira gátlástalan, primitív és aljas, amilyen Európa történetében még nem volt.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!