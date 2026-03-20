Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
szombathely vas vármegye fidesz – kdnp polgármester

Szombathelyen minden jobb lesz? – Rendkívül éles küzdelem várható április 12-én

2026. március 20. 18:58

Vas vármegye 1-es választókerületében a kormánypárt új jelöltet indít, az ellenzéki indulók között pedig ott van a jogerősen még nem lezárt büntetőügyben érintett Czeglédy Csaba.

null
Nagy Gábor
Tizenhat éve veretlen parlamenti választásokon a Fidesz Vas megyében. Ennek ellenére Szombathely mindig fontos csatatér volt mind országgyűlési, mind önkormányzati szinten. 2019-ig a Fidesz–KDNP vezette a várost, akkor az MSZP korábbi országgyűlési képviselője, Nemény András lett a polgármester, és 2024-ben átütő eredménnyel újrázott. A közgyűlésbe kormánypárti képviselő kizárólag települési kompenzációs listáról jutott be, az egyéni körzetek mindegyikét a baloldali polgármester vezette Éljen Szombathely! Egyesület által támogatott jelöltek szerezték meg.

A Vas megyei 1-es választókerületet 2022-ben stabilan nyerte a már közel két évtizede képviselőként dolgozó fideszes Hende Csaba. Mivel 2025-ben alkotmánybíróvá nevezték ki, lemondott a választókerületi elnöki tisztségről, utódja Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezetője lett. Az idei választáson ő indul majd a Fidesz–KDNP színeiben. A Tisza Párt Rápli Róbert iskolaigazgatót indítja, a Mi Hazánk jelöltje a korábban kisgazdapárti parlamenti képviselő, később söptei polgármester Danka Lajos. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt logója mellett Kóber György óvodapedagógus neve fog a szavazólapon szerepelni, a Demokratikus Koalíció pedig azt a függetlenként induló Czeglédy Csabát támogatja, aki a város önkormányzati képviselője, és akivel szemben évek óta büntetőeljárás van folyamatban.

Vas vármegye egyéni választókerületei: 2022-es eredmények

Forrás: Nemzeti Választási Iroda

Az osztrák nyomás

Vámos Zoltán lapunknak azt mondja, indokoltnak és fontosnak gondolja a miniszterelnök február eleji szombathelyi látogatását, mivel utoljára tíz éve járt a kormányfő a városban, és sokakban az a téves benyomás alakulhatott ki, hogy csökkent a kormányzati figyelem a térség iránt. Választókerületi elnöki kinevezését követően azért is kezdeményezte a találkozót, hogy a helyi feladatokról közvetlenül a legmagasabb kormányzati szinten nyíljon lehetőség az egyeztetésre.

Szombathely és Vas vármegye sajátos helyzetben van az osztrák határ közelsége miatt. A térségben élők körében erős az a kimondatlan elvárás, hogy „utol kell érni Ausztriát”, ám ennek tartalma és eszközrendszere nincs pontosan meghatározva. Mindez folyamatos összehasonlítási kényszert eredményez a munkahelyek, a szolgáltatások és az életminőség terén.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 20. 19:13
SOHA TOBBE BALOLDALT !
