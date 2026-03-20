Szombathelyen minden jobb lesz? – Rendkívül éles küzdelem várható április 12-én

Tizenhat éve veretlen parlamenti választásokon a Fidesz Vas megyében. Ennek ellenére Szombathely mindig fontos csatatér volt mind országgyűlési, mind önkormányzati szinten. 2019-ig a Fidesz–KDNP vezette a várost, akkor az MSZP korábbi országgyűlési képviselője, Nemény András lett a polgármester, és 2024-ben átütő eredménnyel újrázott. A közgyűlésbe kormánypárti képviselő kizárólag települési kompenzációs listáról jutott be, az egyéni körzetek mindegyikét a baloldali polgármester vezette Éljen Szombathely! Egyesület által támogatott jelöltek szerezték meg.

A Vas megyei 1-es választókerületet 2022-ben stabilan nyerte a már közel két évtizede képviselőként dolgozó fideszes Hende Csaba. Mivel 2025-ben alkotmánybíróvá nevezték ki, lemondott a választókerületi elnöki tisztségről, utódja Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezetője lett. Az idei választáson ő indul majd a Fidesz–KDNP színeiben. A Tisza Párt Rápli Róbert iskolaigazgatót indítja, a Mi Hazánk jelöltje a korábban kisgazdapárti parlamenti képviselő, később söptei polgármester Danka Lajos. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt logója mellett Kóber György óvodapedagógus neve fog a szavazólapon szerepelni, a Demokratikus Koalíció pedig azt a függetlenként induló Czeglédy Csabát támogatja, aki a város önkormányzati képviselője, és akivel szemben évek óta büntetőeljárás van folyamatban.