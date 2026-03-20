03. 20.
péntek
tisza Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára kopping rita dk

Szintet lépett az ellenzéki belháború: Dobrev szerint tiszás zsarolás miatt lépett vissza a DK jelöltje Kecskeméten

2026. március 20. 10:20

Kopping Ritával szemben a legsúlyosabb szankciót alkalmazta a párt.

2026. március 20. 10:20
Dobrev Klára Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy visszalépett a Demokratikus Koalíció (DK) kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltje, Kopping Rita. A politikus szerint a döntés hátterében tiszás zsarolás állhatott.

A DK állítása szerint Kopping Rita korábban egy helyi ellenzéki civil ernyőszervezet tagjaként szerzett önkormányzati mandátumot, majd ugyanennek a szervezetnek a javaslatára egy önkormányzati szakbizottság elnöke lett. A párt közlése alapján 

az egyesület időközben a Tisza Párt helyi kampányszervezetévé alakult.

Dobrev Klára bejegyzése szerint az egyesület Tiszához köthető tagjai ultimátumot adtak Kopping Ritának: vagy visszalép az országgyűlési jelöltségtől, vagy elveszíti bizottsági elnöki tisztségét. A DK azt állítja, hogy erről maga az érintett tájékoztatta a párt vezetését.

A DK kizárta a politikusát

A politikus szerint Kopping végül nem állt ellen a nyomásnak, és a bizottsági pozíció megtartása mellett döntött. A DK ennek nyomán kizárta őt a pártból. Dobrev Klára azt is írta, hogy más választókerületekből is érkeztek jelzések hasonló módszerekről. „Felszólítjuk a Tisza pártot, hogy fejezzék ezt be, ez elfogadhatatlan, ez bűncselekmény! Pár héttel a választások előtt nem zsarolással, az ellenzéken belüli nyomásgyakorlással kellene foglalkozni, hanem a kormányváltás ügyével” – zárta bejegyzését a politikus.

Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. március 20. 10:47
Itt a házunk előtt is virított egy hatalmas Dobrev plakát a villanyoszlopra erősítve. Minket mondjuk nem zavart, de két nap múlva az árokban landoltak a darabjai. (én takarítottam össze, mert mégiscsak hogy néz ki) Tuti, hogy tiszások voltak, mert a Fidesznek a DK nem jelent konkurenciát.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. március 20. 10:46
Ó, csak nem "civilek"?
Válasz erre
4
0
kbs-real
2026. március 20. 10:45
Egyébként a kecskeméti közgyűlésben masszív fideszes többség van (15-7). Az ellenzék nem tud leváltani egy bizottsági elnököt. Illetve tulajdonképpen mégis, ha betartják azt az informális szabályt, hogy meghatározott tisztségekre meghatározott frakció tesz jelölést, és egymás jelöltjeit kölcsönösen megszavazzák. Viszont jelen helyzetben vastagon megérné a Fidesznek a DK versenyben tartása, hogy megszegje ezt a szabályt, és ne szavazza meg Kopping leváltását. Summa summárum: nem volt az a fenyegetés annyira nagy fenyegetés. Valójában Rita átállt, ahogy a többi civil már korábban. Nem véletlenül zárták ki azonnal.
Válasz erre
3
0
csulak
2026. március 20. 10:43
minden pofon jo helyre megy a baloldali "demokraciaban"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!