Szintet lépett az ellenzéki belháború: Dobrev szerint tiszás zsarolás miatt lépett vissza a DK jelöltje Kecskeméten

Szorul a hurok a Tisza paksi jelöltje körül: Cseh Tamás a nőket sem kíméli a közösségi médiában (VIDEÓ)
Kopping Ritával szemben a legsúlyosabb szankciót alkalmazta a párt.
Dobrev Klára Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy visszalépett a Demokratikus Koalíció (DK) kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltje, Kopping Rita. A politikus szerint a döntés hátterében tiszás zsarolás állhatott.
A DK állítása szerint Kopping Rita korábban egy helyi ellenzéki civil ernyőszervezet tagjaként szerzett önkormányzati mandátumot, majd ugyanennek a szervezetnek a javaslatára egy önkormányzati szakbizottság elnöke lett. A párt közlése alapján
az egyesület időközben a Tisza Párt helyi kampányszervezetévé alakult.
Dobrev Klára bejegyzése szerint az egyesület Tiszához köthető tagjai ultimátumot adtak Kopping Ritának: vagy visszalép az országgyűlési jelöltségtől, vagy elveszíti bizottsági elnöki tisztségét. A DK azt állítja, hogy erről maga az érintett tájékoztatta a párt vezetését.
A politikus szerint Kopping végül nem állt ellen a nyomásnak, és a bizottsági pozíció megtartása mellett döntött. A DK ennek nyomán kizárta őt a pártból. Dobrev Klára azt is írta, hogy más választókerületekből is érkeztek jelzések hasonló módszerekről. „Felszólítjuk a Tisza pártot, hogy fejezzék ezt be, ez elfogadhatatlan, ez bűncselekmény! Pár héttel a választások előtt nem zsarolással, az ellenzéken belüli nyomásgyakorlással kellene foglalkozni, hanem a kormányváltás ügyével” – zárta bejegyzését a politikus.
Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára