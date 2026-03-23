Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióták brüsszel Kövér László európai unió magyarország migráció Bóka János Gulyás Gergely európa Gál Kinga

Patrióta nagygyűlés: csak közösen lehet megvédeni Európát

2026. március 23. 15:50

A nemzeti szuverenitás a migráció elleni fellépés volt a fókuszban az első Patrióta Nagygyűlésnek, melyet az Országházban tartottak számos európai uniós politikussal. A résztvevők szerint olyan Európára lenne szükség, ahol önazonos büszke nemzetállamok vannak, az országukban jogellenesen tartózkodó migránsokat pedig ki kell toloncolni.

Nagy Gábor
A döntés joga címmel tartottak konferenciát a szuverenitásról és migrációról a Parlamentben az I. Patrióta Nagygyűlést megelőzően, melyen Gál Kinga európai parlamenti képviselő, a Patrióták Európáért képviselőcsoport első alelnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit. A politikus úgy fogalmazott, mi magyarok úgy tekintünk az országházra, mint a nemzet házára, mindenkinek otthona, ez a függetlenség, az összetartozás, szuverenitás jelképe. – Így komoly jelentősége van annak, hogy elsőként mi és itt adhatunk otthont egy ilyen eseménynek, a találkozás megerősít minket közös küzdelmünkben.

Ezt is ajánljuk a témában

Ma mi vagyunk az egyetlen politikai erő, melynek nem kell meghasonlania, mi nem kötünk kicsinyes kompromisszumokat

 – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Patrióták frakciónk aktív kiállása jelzi, hogy együtt erőt tudnak felmutatni, feladatuk pedig, hogy választási győzelemre segítség egymást, támogassák egymást, és kormányzó erővé váljanak. – Létrehoztuk az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját, megerősödtünk, és ez még csak a kezdet, dacára annak, hogy állandó támadás alatt állnak a médiába, a parlamentekben, a bíróságokon. – De ezek csak erősítenek bennünket, tudjuk, hogy az igazság a mi oldalunkon áll – emelte ki. Mint mondta, a tét az, hogy meg tudjuk-e őrizni szabadságunkat és szuverenitásunkat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

 Olyan Európában hiszünk, amely tiszteletben tartja a nemzetállamok szuverenitását és képes megvédeni polgárait. Nem fogadjuk el a tagállamok folyamatos mozgásterének szűkítését, miközben Brüsszel saját hatalmát erősíti. Nem engedünk a zsarolásnak, ebben a magyar kormány élen jár.

Mi vagyunk a szuverenitás védőbástyája Brüsszellel szemben, épp ezért a választás tétje óriási, kérdés, hogy folytatni tudjuk-e a patrióta kormányzást, vagy egy brüsszeli bábkormányt ültetnek a nyakunkba – fogalmazott Gál Kinga.

Európa válaszút előtt áll

A szuverenitásról szóló panelbeszélgetés nyitóbeszédében Bóka János európai ügyekért felelős biztos azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió tagállamainak és az európai polgároknak vissza kell venniük az ellenőrzést az európai együttműködés és az Európai Unió intézményei felett. 

BÓKA János
Bóka János szerint az Európai Unióban ma alkotmányos államcsíny zajlik. (Fotó: MTI)

– Az Európai Unióban ma alkotmányos államcsíny zajlik felhatalmazás nélkül, a tagállamok intézményeit és alkotmányos berendezkedéseit aláásva – mutatott rá, kiemelve, hogy egyedül a tagállamok dönthetnek arról, mely hatásköröket akarjak más országokkal megosztva gyakorolni. Jelezte, 

Európa válaszúthoz érkezett, kérdés, hogy a van-e még esély az nemzetek szuverenitásának, melyre megítélése szerint két veszélyt nevezett meg: az egyik a "lopakodó hatáskörbővítés", a másik az alkotmányos értékek és intézmények kisajátítása.

Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár moderálásában tartott beszélgetésen Alsó-Ausztria helyettes kormányzója mellett részt vett Flandria, Lengyelország és Csehország képviselője, valamint Grúzia külügyminisztere. A résztvevők elsőként arra keresték a választ, hogy miként lehet megőrizni a szuvereintást, miközben egyes politikusok valamilyen támogatásért cserébe hajlandóak lemondani némi szuverenitásról. A résztvevők szerint Brüsszel egy szuperállamot vezet, ezzel szemben olyan Európára lenne szükség, ahol önazonos büszke nemzetállamok vannak, ennek megfelelő vezetéssel. Ennek kapcsán elhangzott, Magyarország mintapéldája ennek, hiszen kiáll nemzeti szuverenitása mellett. Maka Bochorishvili, Georgia külügyminisztere arról beszélt, hogy országa még nem tagja az Európai Uniónak, csatlakozni pedig úgy szeretnének, hogy fennmaradjon az ország szuverenitása. 

– Meg kell vizsgálni, milyen Európában akarunk élni, mert aggályaink vannak az unió jövőjével kapcsolatban 

– mondta.

Magyarország nemet tudott mondani a migrációra

A konferencia második részében a migráció helyzetét vitatták meg a jelenlévők. Gulyás Gergely, Miniszerelnökséget vezető miniszter nyitóbeszédében arról beszélt, hogy ha egykori európai jobboldal nem árulja el az alapelveket, a patrióták nem jön létre. 

GULYÁS Gergely
A 2015-ös migrációs hullámra pedig Magyarország és kormánya határozottan nemet tudott mondani. (Fotó: MTI)

Mint mondta, az Európai Unió lakosságának tizede nem Európában született, ez hatvan százalékos növekedés a 2010-es adathoz képest, a 27 tagállam közül 16-ban ennél is magasabb ez a ráta, holott másfél évtizede még csak négy volt az ilyen államok száma.

– Az európai államok társadalmai folyamatosan öregszenek el, míg a kontinens muszlim lakossága átlagosan 13 évvel fiatalabb és meglehetősen magas a termékenységi rátája 

– fogalmazott, hozzátéve, a kommunizmus idején lehetőség se lett volna ilyen beáramlásra, a 2015-ös hullámra pedig Magyarország és kormánya határozottan nemet tudott mondani. Megjegyezte, a közép-európai társadalmak egyelőre megmenekültek ettől a tömeges migrációtól, a kontinens nyugati felén viszont olyan kormányoknak kellene hatalomra kerülniük, amelyek hatékonyan kitoloncolják az országukban jogellenesen tartózkodó migránsokat, valamint képesek integrálni a többségi társadalomba a jogszerűen az országba érkezetteket.

A normalitás és a józan ész erői vagyunk

A nemzetközi patrióta konferencián felszólalt Kövér László az Országgyűlés elnöke is, aki elsőként arról beszélt, hogy csak együtt vagyunk képesek megóvni Európát attól a sorstól, amit ellenségei szánnak neki.

KÖVÉR László
Kövér László: Európa az európaiaké! (Fotó: MTI)

– Mi, mai európaiak, életünk legfontosabb döntése előtt állunk: megőrizzük utódaink számára Európát az otthonuknak, vagy hagyjuk otthontalanokká válni őket őseik szülőföldjén – hangsúlyozta. Jelezte, a patrióták nemcsak szeretik hazájukat, de féltik is azon támadásoktól, amelyek lehet, hogy régtől fogva folynak alattomban, de csak mára váltak annyira nyilvánvalóvá, egyértelművé és dühödtté, hogy felkeltette szunnyadó életösztönünket. – A hazánk függetlenségét, a hitünk és hagyományaink nyújtotta otthonosságát és az életmódunk megőrzésének szabadságát tartjuk a normális állapotnak. 

Mi tehát - mindenek előtt - a normalitás és a józan ész erői vagyunk. Európaiak, konzervatívok és keresztények, akik meg akarják őrizni a nemzeti kultúráknak a kereszténység közös gyökérzetéből kibontakozott sokszínűségét, az egymásra épülő hagyományos - vallási, nemzeti és családi - közösségeinket és az ezeket fenntartó és védelmező intézményeinket 

– fogalmazott a házelnök, aki szerint Európa ellenségei az Európai Uniót a béke, demokrácia és jólét ígéretéből a háború, diktatúra és elszegényedés valóságává akarják átalakítani, a szuverén és egyenjogú tagállamok szubszidiaritáson alapuló együttműködésének szerződéses keretéből egy huszonhét alárendelt tartományból álló, brüsszeli központból, de Európán kívüli érdekek szerint kormányzott birodalommá.

Ha nem akarjuk, hogy az előttünk álló évtizedekben gyermekeink és unokáink lelki, szellemi értelemben otthontalanná, politikai értelemben páriává, gazdaságilag pedig nincstelenné váljanak a saját szülőföldjükön, ha nem akarjuk, hogy nemzeti államainkat fokozatosan felszámolják, ha nem akarjuk, hogy az európai embereket elidegenítsék saját kultúrájuktól, akkor eljött az ideje, hogy kimondjuk: Európa az európaiaké!

Nemcsak meg kell tenni ezt a kijelentést, de meg is kell küzdeni érvényre juttatásáért, ennek a harcnak a legközelebbi ütközete pedig az április 12-i magyarországi választás lesz. Ellenségeink minden eszközt - a pénzügyi zsarolástól az energetikai zsaroláson keresztül a halállal való nyílt fenyegetésig - bevetve el akarják érni, hogy a józan ész tizenhat esztendő után elveszítse politikai többségét Magyarországon, ahonnan azt üzenjük Európa ellenségeinek: „No migration, no Gender, no War!” – szögezte le Kövér László.

(Nyitókép: Purger Tamás/MTI)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 23. 17:47
Meloninak sem sikerült a népszavazásával gyengíteni a bírói függetlenséget. Az olaszok többsége beintett neki. Nem fasisztáknak való idők járnak.
Válasz erre
0
1
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 23. 17:45
Financial Times: How Viktor Orbán’s oligarchs reaped billions in public contracts ft.com
Válasz erre
0
0
lemez
2026. március 23. 16:44
Ukr!n peti tartótisztje sveber roland telegramon hiv minden ukránt minimajdant csinálni.Hoppá.Titkosszolgálatnak dolga van.
Válasz erre
2
0
cirmos
2026. március 23. 16:23
a szabadság-szobor mikor lesz lecserélve sztálin-szoborra?
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!