Patrióta nagygyűlés: csak közösen lehet megvédeni Európát

– fogalmazott, hozzátéve, a kommunizmus idején lehetőség se lett volna ilyen beáramlásra, a 2015-ös hullámra pedig Magyarország és kormánya határozottan nemet tudott mondani. Megjegyezte, a közép-európai társadalmak egyelőre megmenekültek ettől a tömeges migrációtól, a kontinens nyugati felén viszont olyan kormányoknak kellene hatalomra kerülniük, amelyek hatékonyan kitoloncolják az országukban jogellenesen tartózkodó migránsokat, valamint képesek integrálni a többségi társadalomba a jogszerűen az országba érkezetteket.

A normalitás és a józan ész erői vagyunk

A nemzetközi patrióta konferencián felszólalt Kövér László az Országgyűlés elnöke is, aki elsőként arról beszélt, hogy csak együtt vagyunk képesek megóvni Európát attól a sorstól, amit ellenségei szánnak neki.

Kövér László: Európa az európaiaké! (Fotó: MTI)

– Mi, mai európaiak, életünk legfontosabb döntése előtt állunk: megőrizzük utódaink számára Európát az otthonuknak, vagy hagyjuk otthontalanokká válni őket őseik szülőföldjén – hangsúlyozta. Jelezte, a patrióták nemcsak szeretik hazájukat, de féltik is azon támadásoktól, amelyek lehet, hogy régtől fogva folynak alattomban, de csak mára váltak annyira nyilvánvalóvá, egyértelművé és dühödtté, hogy felkeltette szunnyadó életösztönünket. – A hazánk függetlenségét, a hitünk és hagyományaink nyújtotta otthonosságát és az életmódunk megőrzésének szabadságát tartjuk a normális állapotnak.