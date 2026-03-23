Oknyomozó újságíró? Politikai aktivista? Vagy valami egészen más? – Panyi Szabolcs portréja
Bombaként robbant a hír: külföldi szolgálatok Panyi Szabolcs segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert. De ki is a történet főszereplője?
Nagyon torzult valóságérzékelés kell ahhoz, hogy ezt valaki úgy raktározza el a kisagyába, hogy „Szijjártó az oroszoknak jelent”.
„Na jó, mivel annyi kommentet kaptam, közben meg látom hogy akarja a lebukott liberális sajtó eladni az övéinek a lehetetlent – és persze el is adja – engedjenek meg pár gondolatot, praktizáló ügyvédként, húsz éve a piacon dolgozó jogászként (és nem, semmiféle intézetem nincs, nem is volt és a Tóni se fizet, akkor se, ha a kétszázadik tiszás kamuprofil kommenteli is újra ide). Szóval húsz év piaci gyakorlat után talán van már némi jogérzékem annak kapcsán, hogy »Szijjártó az oroszoknak jelent«. Nézzük a történeti tényállást.
1. A globalista, tisza-propagátor Panyi Szabolcs lebukott, hogy idegen ügynök. Igen, ő az, akit amúgy a globalista fedőszervek mint »függetlenobjektív« újságírót adnak el az ostobáknak, holott idegen titkosszolgálatokkal és a magyar külügybe, diplomáciába beépített idegen ügynökökkel áll kapcsolatban. Ezt a most nyilvánosságra került hangfelvétel is egyértelműen bizonyítja.
444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.
2. Panyi a hangfelvételben azt is világossá teszi, hogy összefügg a Tisza párttal, régóta személyes kapcsolatban áll a nyíltan atlantista Orbán Anitával és ha ez utóbbi külügyminiszter lenne, már előre megígérte neki a hozzáférést a bizalmas infókhoz és a beleszólást, hogy kit rúgjon ki a külügyből is kit ne. Értjük, egy mezei újságírót. Japersze.
444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.
3. Panyi mosakodásként közzétesz egy rögtönzött szöveget a magyar külügyminiszternek tulajdonítva, ami Lavrovot kéri egy hivatalos szlovák diplomáciai találkozóra, és ami sorosozással van tele. Nem tudom ki hogy van vele, de nekem inkább olyannak tűnik ez az állítólagos szöveg, amilyennek a 444-cikkek írásába belebolondult drogos szilylacik képzelnek el egy ilyen beszélgetést. Hülye fideszesek sorosoznak még az oroszoknak is, még jó hogy zebra nincs az állítólagos hiteles beszélgetésben. Ám még ha hiteles lenne, akkor sem jövök rá mi abban a »jelentés az oroszoknak« hogy a szlovákok nyilvános diplomáciai találkozója kapcsán felhív egy külügyminiszter egy másikat. Nagyon torzult valóságérzékelés kell ahhoz szerintem, hogy ezt valaki úgy raktározza el a kisagyába, hogy »Szijjártó az oroszoknak jelent«. Márpedig 444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben továbbra is ezt hozzák.
4. Panyi maga dobja be mosakodásként azt is, hogy jadehát itt most hiába is támadják, hát Szijjártó és Lavrov, vagyis két szuverén ország külügyminiszterének beszélgetését évek óta lehallgatják. Értjük, ő erről tud, ő ebbe be van avatva, talán a tartalmát is ismeri. Mégegyszer: egy »függetlenobjektív« újságíró.
444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben, még mindig: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.
5. Elég világos a történeti tényállás, kimondom hát itt a verdiktet. Nem, az nem az, hogy »Szijjártó az oroszoknak jelent«, mert még a Panyi-féle bemondás szerint sem jelent senkinek semmit. Ezzel szemben Panyi mint magyar állampolgár Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vett fel vagy tart fenn, ami bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Minősített eset és a büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást súlyos hátrányt okozva követik el, ahogy itt jó eséllyel történt. A minősített esettel halmazatban van, hogy Panyi idegen hatalom vagy idegen szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet folytat, ami bűntett miatt az alapesetében is két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Vagyis Panyi úrnak egy hazaárulás minősített eset plusz halmazatban egy kémkedés miatt dukál a tényleges életfogytiglan. A társait meg ideje lenne felderítenie a szakszolgálatoknak. Talán az lenne a dolguk. Talán. 444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.”
