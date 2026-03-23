Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lehallgatás tisza lavrov panyi kémkedés hazaárulás Szijjártó Péter

Panyi úrnak dukál a tényleges életfogytiglan

2026. március 23. 22:43

Nagyon torzult valóságérzékelés kell ahhoz, hogy ezt valaki úgy raktározza el a kisagyába, hogy „Szijjártó az oroszoknak jelent”.

Tóth Máté
Facebook

„Na jó, mivel annyi kommentet kaptam, közben meg látom hogy akarja a lebukott liberális sajtó eladni az övéinek a lehetetlent – és persze el is adja – engedjenek meg pár gondolatot, praktizáló ügyvédként, húsz éve a piacon dolgozó jogászként (és nem, semmiféle intézetem nincs, nem is volt és a Tóni se fizet, akkor se, ha a kétszázadik tiszás kamuprofil kommenteli is újra ide). Szóval húsz év piaci gyakorlat után talán van már némi jogérzékem annak kapcsán, hogy »Szijjártó az oroszoknak jelent«. Nézzük a történeti tényállást.

1. A globalista, tisza-propagátor Panyi Szabolcs lebukott, hogy idegen ügynök. Igen, ő az, akit amúgy a globalista fedőszervek mint »függetlenobjektív« újságírót adnak el az ostobáknak, holott idegen titkosszolgálatokkal és a magyar külügybe, diplomáciába beépített idegen ügynökökkel áll kapcsolatban. Ezt a most nyilvánosságra került hangfelvétel is egyértelműen bizonyítja. 
444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.

2. Panyi a hangfelvételben azt is világossá teszi, hogy összefügg a Tisza párttal, régóta személyes kapcsolatban áll a nyíltan atlantista Orbán Anitával és ha ez utóbbi külügyminiszter lenne, már előre megígérte neki a hozzáférést a bizalmas infókhoz és a beleszólást, hogy kit rúgjon ki a külügyből is kit ne. Értjük, egy mezei újságírót. Japersze. 
444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.

3. Panyi mosakodásként közzétesz egy rögtönzött szöveget a magyar külügyminiszternek tulajdonítva, ami Lavrovot kéri egy hivatalos szlovák diplomáciai találkozóra, és ami sorosozással van tele. Nem tudom ki hogy van vele, de nekem inkább olyannak tűnik ez az állítólagos szöveg, amilyennek a 444-cikkek írásába belebolondult drogos szilylacik képzelnek el egy ilyen beszélgetést. Hülye fideszesek sorosoznak még az oroszoknak is, még jó hogy zebra nincs az állítólagos hiteles beszélgetésben. Ám még ha hiteles lenne, akkor sem jövök rá mi abban a »jelentés az oroszoknak« hogy a szlovákok nyilvános diplomáciai találkozója kapcsán felhív egy külügyminiszter egy másikat. Nagyon torzult valóságérzékelés kell ahhoz szerintem, hogy ezt valaki úgy raktározza el a kisagyába, hogy »Szijjártó az oroszoknak jelent«. Márpedig 444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben továbbra is ezt hozzák.

4. Panyi maga dobja be mosakodásként azt is, hogy jadehát itt most hiába is támadják, hát Szijjártó és Lavrov, vagyis két szuverén ország külügyminiszterének beszélgetését évek óta lehallgatják. Értjük, ő erről tud, ő ebbe be van avatva, talán a tartalmát is ismeri. Mégegyszer: egy »függetlenobjektív« újságíró.  
444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben, még mindig: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.

5. Elég világos a történeti tényállás, kimondom hát itt a verdiktet.  Nem, az nem az, hogy »Szijjártó az oroszoknak jelent«, mert még a Panyi-féle bemondás szerint sem jelent senkinek semmit. Ezzel szemben Panyi mint magyar állampolgár Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vett fel vagy tart fenn, ami bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Minősített eset és a büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást súlyos hátrányt okozva követik el, ahogy itt jó eséllyel történt. A minősített esettel halmazatban van, hogy Panyi idegen hatalom vagy idegen szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet folytat, ami bűntett miatt az alapesetében is két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Vagyis Panyi úrnak egy hazaárulás minősített eset plusz halmazatban egy kémkedés miatt dukál a tényleges életfogytiglan. A társait meg ideje lenne felderítenie a szakszolgálatoknak. Talán az lenne a dolguk. Talán. 444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
c-critical
•••
2026. március 23. 23:42 Szerkesztve
Az a baj, hogy ezt teljes erőből fogják tolni, ahogy tették ezt Trump ellen is, teljesen világos volt akkor is, hogy full kamu faszság az egész, de az ügy mögé beállt a komplett demokrata irányítás alatt álló igazságszolgáltatás is, FBIostol, CIAstól, és kamu nyomozati anyagokat gyártottak (ez ugye azóta ki is derült). Itt Magyarországon a magyar szervekkel ezt nem lehet megcsinálni, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy az uniósokkal viszont igen, és meg is fogják csinálni. A következő hetek arról fognak szólni, hogy a magyar kormány lényegében orosz ügynökökből áll, és mivel a meta letekerte a jobbos profilokat, (ahogy tette anno ugyanezt a twitter a republikánus profilokkal), csak ez fog eljutni az emberekhez.
Válasz erre
3
0
Picnic Niki
2026. március 23. 23:31
youtube.com/watch?v=6QmrRO2b4q4&t=302s Szembesítettük Szijjártót: tudnia kellett az orosz hekkertámadásokról Oroszország katonai és polgári titkosszolgálatai hajtottak végre támadásokat a magyar külügy ellen, ezt belső jelentés is egyértelműen kimondja. Megkérdeztük a külügyminisztert, miért tagadták az erről szóló híreket, és milyennek tartja a magyar nemzetbiztonsági rendszert.
Válasz erre
0
4
Gintonic68
2026. március 23. 23:22
Ha lehallgatták két külügyminiszter beszélgetését ( Merkelt is lehallgatták az amerikaiak ), akkor ennek a beszélgetésnek a leirata hogyan, mikor és miért került egy magyarországi független objektív újságíróhoz (FOS) ?? 🤔
Válasz erre
4
0
Úttalan utakon
2026. március 23. 23:18
Ez így van.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!