2. Panyi a hangfelvételben azt is világossá teszi, hogy összefügg a Tisza párttal, régóta személyes kapcsolatban áll a nyíltan atlantista Orbán Anitával és ha ez utóbbi külügyminiszter lenne, már előre megígérte neki a hozzáférést a bizalmas infókhoz és a beleszólást, hogy kit rúgjon ki a külügyből is kit ne. Értjük, egy mezei újságírót. Japersze.

444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben: »Szijjártó az oroszoknak jelent«.

3. Panyi mosakodásként közzétesz egy rögtönzött szöveget a magyar külügyminiszternek tulajdonítva, ami Lavrovot kéri egy hivatalos szlovák diplomáciai találkozóra, és ami sorosozással van tele. Nem tudom ki hogy van vele, de nekem inkább olyannak tűnik ez az állítólagos szöveg, amilyennek a 444-cikkek írásába belebolondult drogos szilylacik képzelnek el egy ilyen beszélgetést. Hülye fideszesek sorosoznak még az oroszoknak is, még jó hogy zebra nincs az állítólagos hiteles beszélgetésben. Ám még ha hiteles lenne, akkor sem jövök rá mi abban a »jelentés az oroszoknak« hogy a szlovákok nyilvános diplomáciai találkozója kapcsán felhív egy külügyminiszter egy másikat. Nagyon torzult valóságérzékelés kell ahhoz szerintem, hogy ezt valaki úgy raktározza el a kisagyába, hogy »Szijjártó az oroszoknak jelent«. Márpedig 444, Telex, HVG és Tisza csoportok eközben továbbra is ezt hozzák.