Váratlan beismerést tett az ellenzéki főszerkesztő: a Fidesz győzelmére tette le a voksát

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
Megkérdeztük az elemzőket: tudatos stratégia vagy felesleges túlmozgás a tiszás politikus nyilatkozata. Mutatjuk a választ.
A kormánykritikus oldalon is lehullott a rózsaszín köd: kimondták, hogy nem kerül sor kormányváltásra.
Új hang jelent meg a kormánykritikus médiatérben, amely szerint egyre kevésbé tűnik magától értetődőnek az ellenzéki áttörés lehetősége. Sőt, a 444.hu főszerkesztőjének értékelése szerint a jelenlegi erőviszonyok inkább a kormánypárt stabil fölényét vetítik előre a Tisza Párttal szemben – még kétharmados forgatókönyv sem kizárható.
A számok józanítóan hathatnak mindazokra, akik az utóbbi hónapok politikai hangulatából automatikus ellenzéki erősödést olvastak ki.
Az értékelés szerint a kormánypárt országos listán akár 2,5 millió szavazót is mozgósíthat, miközben a kihívó erő, a Tisza Párt plafonja 2,4 millió körül alakulhat – optimista számítások mellett is.
Ez az arány már önmagában is eldöntheti a választás kimenetelét, különösen a magyar választási rendszer sajátosságai miatt. Az egyéni választókerületekben ugyanis a relatív többség dönt, így a kisebb különbségek is aránytalanul nagy mandátumelőnyt eredményezhetnek.
A becslések szerint a Magyar Péter pártja legfeljebb 40 egyéni körzetet nyerhet meg, de egy visszafogottabb forgatókönyv akár 20 mandátumot sem zár ki. A legvalószínűbb sávot 30–35 körzet között jelölik meg. Ez pedig messze elmarad attól a kritikus tömegtől, amely a kormányváltáshoz szükséges lenne.
Mindez egy fontos politikai jelenségre mutat rá: mintha megtört volna az a lendület, amely az elmúlt időszakban az ellenzéki oldalt – különösen a Tisza Párt körül – jellemezte. A korábban domináns narratívák – a gyors erősödésről, az átbillenő erőviszonyokról – egyre inkább helyüket adják a visszafogottabb, realista értékeléseknek.
A választás persze még nincs lefutva, de az irányok kirajzolódni látszanak. Ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, akkor nemcsak a Fidesz győzelme tűnik valószínűnek, hanem az is, hogy ismét jelentős parlamenti fölénnyel kormányozhat.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP