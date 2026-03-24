Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt 444. hu fidesz Magyar Péter ellenzék győzelem

Váratlan beismerést tett az ellenzéki főszerkesztő: a Fidesz győzelmére tette le a voksát

2026. március 24. 18:21

A kormánykritikus oldalon is lehullott a rózsaszín köd: kimondták, hogy nem kerül sor kormányváltásra.

2026. március 24. 18:21
null

Új hang jelent meg a kormánykritikus médiatérben, amely szerint egyre kevésbé tűnik magától értetődőnek az ellenzéki áttörés lehetősége. Sőt, a 444.hu főszerkesztőjének értékelése szerint a jelenlegi erőviszonyok inkább a kormánypárt stabil fölényét vetítik előre a Tisza Párttal szemben – még kétharmados forgatókönyv sem kizárható.

Ezt is ajánljuk a témában

A számok józanítóan hathatnak mindazokra, akik az utóbbi hónapok politikai hangulatából automatikus ellenzéki erősödést olvastak ki. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Az értékelés szerint a kormánypárt országos listán akár 2,5 millió szavazót is mozgósíthat, miközben a kihívó erő, a Tisza Párt plafonja 2,4 millió körül alakulhat – optimista számítások mellett is.

Ez az arány már önmagában is eldöntheti a választás kimenetelét, különösen a magyar választási rendszer sajátosságai miatt. Az egyéni választókerületekben ugyanis a relatív többség dönt, így a kisebb különbségek is aránytalanul nagy mandátumelőnyt eredményezhetnek.

A becslések szerint a Magyar Péter pártja legfeljebb 40 egyéni körzetet nyerhet meg, de egy visszafogottabb forgatókönyv akár 20 mandátumot sem zár ki. A legvalószínűbb sávot 30–35 körzet között jelölik meg. Ez pedig messze elmarad attól a kritikus tömegtől, amely a kormányváltáshoz szükséges lenne.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindez egy fontos politikai jelenségre mutat rá: mintha megtört volna az a lendület, amely az elmúlt időszakban az ellenzéki oldalt – különösen a Tisza Párt körül – jellemezte. A korábban domináns narratívák – a gyors erősödésről, az átbillenő erőviszonyokról – egyre inkább helyüket adják a visszafogottabb, realista értékeléseknek.

A választás persze még nincs lefutva, de az irányok kirajzolódni látszanak. Ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, akkor nemcsak a Fidesz győzelme tűnik valószínűnek, hanem az is, hogy ismét jelentős parlamenti fölénnyel kormányozhat.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 60 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
•••
2026. március 24. 21:21 Szerkesztve
Libsik figyu! 😄 2022-ben, de 2024-ben is Budapest lakosságának csak 30-35%-a volt Fideszes ami országosan 45-55% Fideszt jelentett. Ha most a Tiszának van ennyi akkor az Budapesten kumulálódik. Majdnem 100%. 🤡🤡🤡 Emellett hogy lehet a DK-nak 54, a Fidesznek 30%-a Újpesten, hogy nyerhetett a Fidesz még Belpesten is önkormányzati képviselőit? Hogy tud a Tiszával összemérhető tömeget kivinni Pesten? Nem furi? Marhára nem jön ki a matek. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 24. 21:13
Lefordítom , hogy a szekta is megértse. A torokra és bő nyállal..........ez lesz.
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2026. március 24. 21:12
szantofer 2026. március 24. 19:50 Magyar Péter a legrosszabb esetben is a legnagyobb ellenzéki párt vezetője lesz. Ennyit a jövőjéről, oszt jó napot. elcapo-2szantofer 2026. március 24. 21:11 Hazajön? Akkor viszont bebukja a mentelmi jogát és irány a sitt! Nem mer hazajönni a szarházi!
Válasz erre
1
0
ben2
2026. március 24. 20:56
@szantofer 2026. március 24. 19:50 "Magyar Péter a legrosszabb esetben is a legnagyobb ellenzéki párt vezetője lesz." Kb. úgy lesz ő a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, mint Gyurcsány volt. Magyar Péter még az ellenzékiek többségének szemében is egy ellenszenves nyikhaj, csak az O1G szellemében hajlandóak befogott orral rászavazni. Mert elhitették velük, hogy vele lehet nyerni. Amint kipukkan a lufi, Magyar Péter megy a levesbe Gyurcsány, Mesterházy, Vona, Jakab Péter, Márki-Zay mellé. Ennél is durvább, hogy az ellenzék megint érdemi parlamenti képviselet nélkül fog maradni. Feltöltik az ellenzéki padsorokat agyatlan zombikkal, a bizottsági helyeket meg a Kulja féle idiótákkal és hegyezik a répát egy teljes cikluson át, mint a Fővárosban. Innentől hiába lesz több ellenzéki képviselő, valójában nagyobb hátrányban lesznek, mint 2022 után, mert ott ül majd koloncnak a nyakukon egy minden koncepció nélkül összegründolt politikai végtermék, amit se kiköpni, se lenyelni nem tudnak majd.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!