hungaromet időjárás szél balaton vihar

Orkán csapott le a Balatonra: brutális széllökéseket mértek

2026. március 29. 17:22

Balatonőszödön 119,2 km/órás szél pusztított.

A HungaroMet adatai alapján orkánerejű széllökéseket mértek a Balaton környékén vasárnap. A legnagyobb értéket Balatonőszödön mérték, ahol a szél sebessége elérte a 119,2 km/órát.

A legerősebb széllökések listáján szerepelt a

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
  • Kab-hegy 115,2 km/órás adattal, 
  • Öskü 110,9 km/órával, 
  • valamint Fonyód és a Keszthelyi Tanyakereszt, ahol rendre 97,9, illetve 96,5 km/órás szélerősséget regisztráltak.

A HungaroMet friss jelentése szerint a szél fokozatosan mérséklődik, ugyanakkor több térségben még a délutáni órákban is erős, helyenként viharos lökésekre kell számítani. A Dunántúlon az északi, északnyugati irányú szél egyre kisebb területen ugyan, de még elérheti a 70–85 km/órás sebességet.

A Balaton környékén a kezdeti időszakban még előfordulhatnak 90 km/óra körüli széllökések is. Eközben az északkeleti országrészben elszórtan 60–65 km/órás, északkeleti, északi irányú szélerősödések alakulhatnak ki.

Az esti óráktól tovább gyengül a légmozgás, de teljesen nem csillapodik: a Dunántúl nagy részén éjszaka is élénk, helyenként erős szél várható.

Nyitókép: Marius Bulling / AFP 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

