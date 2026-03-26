03. 26.
csütörtök
G. Fodor Gábor tisza párt mráz ágoston sámuel fidesz Magyar Péter mesterterv orbán viktor

Orbán Viktor tökéletes időzítése: a célegyenesben vetette be a mestertervet

2026. március 26. 21:27

A Mandinernek nyilatkozó szakértők szerint Magyar Péter országjárása mostanra elfáradt, Orbán Viktor viszont jól időzített.

null

Magyar Péter láthatóan nagyon ideges Orbán Viktor országjárása miatt – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel a Mandiner Mesterterv című műsorában.

Mráz: Magyar Péter defenzívába szorult

Az elemző szerint a Tisza Párt elnöke elhitte, hogy ez a műfaj az ő találmánya, de most már nemcsak Ukrajnát illetően, de az országjárások tekintetében is defenzívába szorult.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Mráz kifejtette, hogy Magyar Péter „rendezvényeire kevesebben mennek el, kevesebb energiát tud adni, ő már ugye a sokadikat tartja, és már kritikusan ezt vándorcirkusznak szokták mondani.”

Az elemző rámutatott, a Tisza Párt elnöke

egy kicsit belefáradt ebbe a műfajba. Orbán Viktor meg jó időzítéssel a célegyenesben állt ezzel elő, és látványosan ügyesebben csinálja ezt, mint Magyar Péter, ami idegesítő a Tiszának”

G. Fodor: Magyar Péter politikájának két fundamentális feltevése omlik össze ezekben a napokban

G. Fodor Gábor rámutatott, a tiszásoknak 

korábban az volt az állításuk, hogy Orbánéknak vége van, és félnek az emberektől. Úgy tűnik, nincs vége, és nem félnek.”

„Hány elemző adta elő azt a történetet – a Mediánt is ide sorolhatjuk –, hogy itt átbillennek a dolgok, 20 százalékkal vezet a Tisza, tehát az emberek kifaroltak a Fidesz mögül. Ehhez képest legjóindulatúbb megfogalmazással is sokan voltak vasárnap (a március 15-i gyűléseken – a szerk.) itt is, meg ott is, de a Fidesznél is sokan voltak. Tehát ha az ő tézisük igaz lenne, akkor néhány ember szállingózik, és nem meri felvállalni a jobboldali identitását. Ehhez képest egy közösségi élmény, egy büszkeségen alapuló közösségi élmény volt a vasárnap is és utána a hétfő-kedd-szerda is.” – fogalmazott.

Az elemző hozzátette: 

Tehát nem tűntek el az emberek a Fidesz mögül, hanem ott vannak, nagyon is ott vannak és egyre több erőt és kedvet éreznek, hogy megmutassák magukat. 

És a másik, hogy akik kormányoznak 16 éve, azok meg nem félnek az emberektől, hanem odamennek, behívják őket a küzdelembe és új szövetséget ajánlanak nekik. Hát, 

megértem, hogy Magyar Péter ideges. 

A politikájának a két, szerintem fundamentális feltevése omlik össze ezekben a napokban.”

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

angie1
2026. március 26. 21:29
Lószart fáradt el Magyar Péter kampánya! Az ukránok szépen felnyitották az értelmesebb billegők szemét!
