Orbán Viktor tökéletes időzítése: a célegyenesben vetette be a mestertervet

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Mandinernek nyilatkozó szakértők szerint Magyar Péter országjárása mostanra elfáradt, Orbán Viktor viszont jól időzített.
Magyar Péter láthatóan nagyon ideges Orbán Viktor országjárása miatt – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel a Mandiner Mesterterv című műsorában.
Az elemző szerint a Tisza Párt elnöke elhitte, hogy ez a műfaj az ő találmánya, de most már nemcsak Ukrajnát illetően, de az országjárások tekintetében is defenzívába szorult.
Mráz kifejtette, hogy Magyar Péter „rendezvényeire kevesebben mennek el, kevesebb energiát tud adni, ő már ugye a sokadikat tartja, és már kritikusan ezt vándorcirkusznak szokták mondani.”
Az elemző rámutatott, a Tisza Párt elnöke
egy kicsit belefáradt ebbe a műfajba. Orbán Viktor meg jó időzítéssel a célegyenesben állt ezzel elő, és látványosan ügyesebben csinálja ezt, mint Magyar Péter, ami idegesítő a Tiszának”
G. Fodor Gábor rámutatott, a tiszásoknak
korábban az volt az állításuk, hogy Orbánéknak vége van, és félnek az emberektől. Úgy tűnik, nincs vége, és nem félnek.”
„Hány elemző adta elő azt a történetet – a Mediánt is ide sorolhatjuk –, hogy itt átbillennek a dolgok, 20 százalékkal vezet a Tisza, tehát az emberek kifaroltak a Fidesz mögül. Ehhez képest legjóindulatúbb megfogalmazással is sokan voltak vasárnap (a március 15-i gyűléseken – a szerk.) itt is, meg ott is, de a Fidesznél is sokan voltak. Tehát ha az ő tézisük igaz lenne, akkor néhány ember szállingózik, és nem meri felvállalni a jobboldali identitását. Ehhez képest egy közösségi élmény, egy büszkeségen alapuló közösségi élmény volt a vasárnap is és utána a hétfő-kedd-szerda is.” – fogalmazott.
Az elemző hozzátette:
Tehát nem tűntek el az emberek a Fidesz mögül, hanem ott vannak, nagyon is ott vannak és egyre több erőt és kedvet éreznek, hogy megmutassák magukat.
És a másik, hogy akik kormányoznak 16 éve, azok meg nem félnek az emberektől, hanem odamennek, behívják őket a küzdelembe és új szövetséget ajánlanak nekik. Hát,
megértem, hogy Magyar Péter ideges.
A politikájának a két, szerintem fundamentális feltevése omlik össze ezekben a napokban.”
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor