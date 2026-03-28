tv2 tények marsi anikó kulisszák fidesz karmelita miniszterelnök orbán viktor

A miniszterelnök testközelből: így telik Orbán Viktor egy munkanapja (VIDEÓ)

2026. március 28. 21:55

Egy teljes napra betekintést nyerhettünk a kulisszák mögé: a miniszterelnök beszélt a családjáról, politikai pályafutásáról és a kampányidőszak nehézségeiről is.

Egy teljes munkanapon keresztül követhette végig Orbán Viktor mindennapjait Marsi Anikó: a TV2 Tények különkiadásában a nézők bepillanthattak a miniszterelnök sűrű programjába, a Karmelitától Kecskeméten át egészen egy halászcsárdáig. Beülhetett mellé az autójába, beléphetett a dolgozószobájába, elkísérhette a megbeszélésekre, és közben kérdezhette is őt. 

A „A miniszterelnök testközelből” című műsorban egy 17 órás nap rajzolódott ki, ahol a kamera nemcsak a hivatalos találkozókat, hanem a személyesebb pillanatokat is megmutatta. Orbán Viktor kis interjúk keretében válaszolt Anikónak és többek között az alábbi gondolatokat osztotta meg:
 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Aki olyan hosszú ideig van, mint én, ott alapvetően az emberi minőség dönti el, hogy akarnak-e veled beszélni. Minden elképzelhető rekordot megdöntöttem, vagy megdöntettek velem az emberek, azzal, hogy rám szavaztak”

A nap során azonban nemcsak a politikáról esett szó. Orbán Viktor hangsúlyozta:
 

Nem azért vagyunk a világon, hogy szomorkodjunk, hanem azért hogy derűben éljünk és mi is derűt adjunk a többi embernek is”

Barátságokról és szövetségekről is beszélt a miniszterelnök:
 

Az igazi barátaim mind megvannak és kaptam is bajtársakat menet közben”

A beszélgetésből az is kiderült, hogy fiatalkorában futballedzője terelte a tanulás felé, ami végül meghatározó döntésnek bizonyult. Az adásból az is kiderült, hogy egy vaságyon szokott aludni Orbán Viktor a Karmelitában, amikor annyi munka van, hogy nincs ideje hazamenni a családjához. 

A kampányról is sajátos hasonlattal élt: „a kampány olyan mint a 400 méteres sikfutás, nincs taktika”, majd hozzátette: „a politikában az idő számít a legtöbbet”.

A műsorban szóba került az is, hogy a kampányt ma már egészen más tényezők is befolyásolják, mint régebben, többek között a technológia rohamos fejlődése:
 

A modern technológia elérte a magyar politikát”

A nap egy személyesebb pillanattal zárult: Orbán Viktor felidézte, hogy éppen 38 éve, március 23-án alapították meg a Fideszt, és Cseh Tamást idézve így emlékezett vissza:
Volt egy esténk”.

A riport így nemcsak egy sűrű munkanapot mutatott meg, hanem azt is, hogyan telik a miniszterelnök ideje a tárgyalótermek, országjárás és a mindennapi kötelezettségek függvényében. 

A videó megtekintéséhez kattintson ide!

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tierra-de-los-monos
2026. március 28. 22:28
megint kimaradt az edzes
Halder_1899
2026. március 28. 22:28
Jó lett.
neszteklipschik
•••
2026. március 28. 22:07 Szerkesztve
Évszázadonként jó ha egyszer születik egy ilyen ember Magyarországon. Erőt, egészséget, kitartást! 😉
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!