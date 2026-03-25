Nincs több kérdés: összehangolt titkosszolgálati akció zajlik Magyarország ellen – óriási a tét

2026. március 25. 06:22

Elemzők szerint több ország is érintett lehet.

null

Az ukrán, a lengyel és a német titkosszolgálatok is befolyásolni akarják a magyar választásokat, hatalomra akarják juttatni a Tiszát – jelentette ki Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője példa nélkülinek nevezte, hogy bármelyik ország ilyen hatást próbált volna gyakorolni a magyar választásokra.

A műsor első részében Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője „elképesztően riasztónak” nevezte azt a nemzetbiztonsági titkosszolgálati jelentést, amely megállapította, hogy a Tisza Párt informatikusait Ukrajnában, titkosszolgálati kapcsolatokon keresztül képezték ki.

Emlékeztetett: a történet „első köre” a Tiszavirág applikáció adatszivárgása volt, szavai szerint már ott is világos volt, hogy valamilyen ukrán szál van a történetben. Gyakorlatilag már ott lehetett látni, hogy az ukrán nemzetbiztonsági erők és az ukrán titkosszolgálatok „ott vannak a háttérben” a Tisza Párt informatikai rendszerei körül – fogalmazott a programvezető.

Pócza István hangsúlyozta: ez a második lépés még az előzőnél is megdöbbentőbb, hiszen ebben kiderült, hogy konkrét személyek, azaz a Tisza Párt informatikusai esetében látható és tetten érhető ez a tevékenység.

Kiemelte: a hétfőn nyilvánosságra került ügyben lengyel és német titkosszolgálati szál is felmerült, ami nem véletlen, mind a két ország egyértelműen elkötelezett Ukrajna mellett a mostani magyar vezetéssel szemben.

Tehát ebben a tekintetben azt lehet mondani, hogy itt egy szinte összehangolt titkosszolgálati játszma képe kezd kirajzolódni

– fogalmazott.

Pócza István a műsorban kifejtette: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolni akarják a magyar választásokat, hatalomra akarják juttatni a Tiszát, a választást azonban nem nekik, hanem a magyar embereknek kell eldönteniük.

A Czeber Roland-féle történet, az ukrán pénzszállítós ügy, a külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Panyi Szabolcs és a Tisza informatikusainak esete után „kezd összeállni a kép egy olyan nagy puzzle-lé, amire az van írva, hogy a Tisza Párt vélhetően tudhatott arról, hogy körülötte titkosszolgálati szereplők tevékenykednek és próbálják őket hatalomba segíteni” – jelentette ki Pócza István.

Hozzátette: a nyugati titkosszolgálatok Magyarországon nem megfigyelést végeznek, ami egyébként a dolguk lenne, hanem akciókat és fedett tevékenységeket indítanak.

A programvezető rámutatott: Orbán Viktor kijelentésére, miszerint összeállt egy Brüsszel-Berlin-Kijev-Zágráb koalíció annak érdekében, hogy Magyarországot elzárják az orosz energiától, a nyugatiak szeretnének egy kormányváltást előidézni Magyarországon, titkosszolgálataik pedig ennek megvalósítására kaphattak utasításokat a magyar választási kampány befolyásolásával.

A műsor második felében az MCC diplomáciai műhelyének vezetője arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben fel sem merült senkiben az, hogy ennyire nyilvános és közvetlen szuverenitássértő beavatkozások lesznek a magyar választásba, mint ami most Kijev és az Európai Unió vezetői részéről látszik. „Ez példa nélküli, ilyen a Varsói Szerződés és a KGST idején lehetett csak” – jegyezte meg.

Kiss Rajmund aláhúzta, a magyar külpolitika mindig a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapult, különösen a szomszédos országok iránt, Ukrajna pedig, ahol több mint százezer „magyar honfitársunk él”, mindig kiemelten fontos volt Magyarországnak. Közölte, nem szabad összekeverni az ukrán népet és az ukrán vezetést.

A magyar embereknek nincs bajuk az ukránokkal, a „korrupt és zsaroló vezetéssel van problémánk, akik blokkolják az energiabiztonságunkat, nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek és zsarolják a magyar kormányt, így a magyar államot és társadalmat is”.

Kiss Rajmund szerint korábban az energiapolitikát „vörös vonalnak” tartották, amit senki sem fenyegetne; mára már az sem az. Súlyos következményeinek kellene lennie a Barátság kőolajvezeték blokkolásának, de semmi ilyesmit nem látnak az Európai Unió részéről.

Vészjósló az is, hogy nem bloggerek vagy véleményvezérek, hanem politikusok részéről érkeznek zsaroló, fenyegető kijelentések; „szégyen”, hogy a legutóbbi uniós csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olyan hangnemben beszélhetett, ahogyan tette, és ezt eltűri az uniós vezetés.

Véleménye szerint Európát három német CDU-s (Kereszténydemokrata Unió) politikus irányítja: Friedrich Merz kancellár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. Ők „a háborúpárti európai politika”, akik nem a saját választóik, hanem a nemzetközi nagytőke és Ukrajna érdekeit képviselik, és akiknek a magyar ellenzéki párt a szövetségesük – jelentette ki Kiss Rajmund.

Hozzátette, a hétfői, budapesti I. Patrióta Nagygyűlésen is elmondták a résztvevők, hogy szükség lenne egy európai fordulatra, az Európai Uniónak vissza kellene térni a keresztény gyökerekhez. Az MCC diplomáciai műhelyének vezetője szomorúnak nevezte a jelenlegi magyar-német kapcsolatokat, hiszen sokáig Németország volt a legnagyobb külföldi befektető Magyarországon, és még most is a legnagyobb külföldi munkaadó. Európa csak akkor lehet sikeres, ha Németország az – jelentette ki.

Kiss Rajmund szerint ha nem lenne védett üzemanyagár, káosz lenne, lehet, hogy tüntetések is. Reményét fejezte ki, hogy "már tényleg nem lesz több vörös vonal", és elég volt ennyi káosz, amit eddig okoztak az ukránok Magyarországon.

(MTI)

nemecsekerno-007-01
•••
2026. március 25. 08:46 Szerkesztve
Már régóta mondogatom, hogy ez az egész Tisza Párt, Magyar Péter projekt egy titkosszolgálati művelet része. Külső beavatkozást ,,kezelnek,, a magyar szolgálatok. Ennyi. Egyébként gyanús, hogy a Márki-Zay volt a pilot projektje ennek, azon tesztelték le a szolgálatok a technikákat.
johann07
2026. március 25. 08:42
Április 12-én úgy pofán vágjuk a szavazó fülkében ezeket a híres titkosszolgálatokat, hogy pislogni sem lesz idejük. Igaz Barátaim?
tapir32
•••
2026. március 25. 08:04 Szerkesztve
A Tisza nem egy párt, hanem külföldi globalisták projektje. A globalisták találták ki és pénzelték a kezdetek óta. Hogyan szervezték be Magyar Pétert a projektbe?
Zsolt75
2026. március 25. 07:39
"Háborús hangulatot a fidesz csinál 2015 óta." Jaja, tudjuk: a migráció meg a háború mind álprobléma.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!