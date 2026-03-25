Nincs több kérdés: összehangolt titkosszolgálati akció zajlik Magyarország ellen – óriási a tét

Kiss Rajmund szerint korábban az energiapolitikát „vörös vonalnak” tartották, amit senki sem fenyegetne; mára már az sem az. Súlyos következményeinek kellene lennie a Barátság kőolajvezeték blokkolásának, de semmi ilyesmit nem látnak az Európai Unió részéről.

Vészjósló az is, hogy nem bloggerek vagy véleményvezérek, hanem politikusok részéről érkeznek zsaroló, fenyegető kijelentések; „szégyen”, hogy a legutóbbi uniós csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olyan hangnemben beszélhetett, ahogyan tette, és ezt eltűri az uniós vezetés.

Véleménye szerint Európát három német CDU-s (Kereszténydemokrata Unió) politikus irányítja: Friedrich Merz kancellár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. Ők „a háborúpárti európai politika”, akik nem a saját választóik, hanem a nemzetközi nagytőke és Ukrajna érdekeit képviselik, és akiknek a magyar ellenzéki párt a szövetségesük – jelentette ki Kiss Rajmund.

Hozzátette, a hétfői, budapesti I. Patrióta Nagygyűlésen is elmondták a résztvevők, hogy szükség lenne egy európai fordulatra, az Európai Uniónak vissza kellene térni a keresztény gyökerekhez. Az MCC diplomáciai műhelyének vezetője szomorúnak nevezte a jelenlegi magyar-német kapcsolatokat, hiszen sokáig Németország volt a legnagyobb külföldi befektető Magyarországon, és még most is a legnagyobb külföldi munkaadó. Európa csak akkor lehet sikeres, ha Németország az – jelentette ki.

Kiss Rajmund szerint ha nem lenne védett üzemanyagár, káosz lenne, lehet, hogy tüntetések is. Reményét fejezte ki, hogy "már tényleg nem lesz több vörös vonal", és elég volt ennyi káosz, amit eddig okoztak az ukránok Magyarországon.