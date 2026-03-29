„Nem szeretnék félelemben élni a saját országomban” – Gulyás Virág lépett, nem marad következmények nélkül a tiszás agresszió (VIDEÓ)

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
A riporterre rátámadt és megfenyegette egy ellentüntető Törökszentmiklóson.
Gulyás Virág, lapunk munkatársa feljelentést tett az agresszív tiszás férfi ellen, aki rárontott és mindezek után meg is fenyegette őt Törökszentmiklóson.
„Én nem szeretnék félelemben élni a saját országomban. Nem szeretném a munkámat úgy végezni, hogy többet azon kelljen izgulnom, hogy ki támad meg” – fogalmazott Facebook-videójában. A riporter szerint ez nem csak róla szól, az elmúlt időszakban ugyanis számos kollégáját érte hasonló atrocitás tiszás provokátorok és politikusok részéről.
Úgy véli, ma az ellenzéki képviselők egy része is sokat tesz azért, hogy elfogadott legyen ez a fajta viselkedés. Ha ők, mint köztisztviselők, vagy közszereplők ezt normalizálják, akkor mit várunk azoktól az emberektől, akik ellentüntetőként megjelennek az utcán? – tette fel a kérdést.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
Nyitókép: Képernyőfotó