„Nem szeretnék félelemben élni a saját országomban” – Gulyás Virág lépett, nem marad következmények nélkül a tiszás agresszió (VIDEÓ)

Gulyás Virág, lapunk munkatársa feljelentést tett az agresszív tiszás férfi ellen, aki rárontott és mindezek után meg is fenyegette őt Törökszentmiklóson.

„Én nem szeretnék félelemben élni a saját országomban. Nem szeretném a munkámat úgy végezni, hogy többet azon kelljen izgulnom, hogy ki támad meg” – fogalmazott Facebook-videójában. A riporter szerint ez nem csak róla szól, az elmúlt időszakban ugyanis számos kollégáját érte hasonló atrocitás tiszás provokátorok és politikusok részéről.