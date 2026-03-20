Nem mindennapi jelenség: utcán kóborló lámát láttak Budapesten (VIDEÓ)

Szokatlan látvány fogadta a járókelőket a Havanna lakótelep környékén, ahol egy láma szaladgált az utcán. Az esetről egy arra járó videót is készített, amelyet a Mandiner is megosztott Facebook-oldalán.

Egyelőre nem ismert, hogyan kerülhetett az állat a Budapest pestszentlőrinci városrészébe. A körülmények tisztázása még várat magára, az eset azonban mindenképpen rendkívülinek számít.