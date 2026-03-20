Jobb, ha felkészül mindenki: ezen a hétvégén is forgalomkorlátozások nehezítik meg a közlekedést Budapesten

Több forgalmas útszakaszon is lezárásokkal kell majd számolnia a közlekedőknek.
Hétvégén rendezik meg a 41. Telekom Vivicittá Városvédő Futást több fontos fővárosi közlekedési útvonalon, többek között az Árpád hídon, a Margit hídon, a Szabadság hídon, valamint a budai és a pesti rakpartokon, továbbá a Margitszigeten. Az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számítani – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint pénteken a verseny előkészületei miatt a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás, a 26-os autóbuszok 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között járnak.
Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, valamint 15.30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.
Mint jelezték, vasárnap jelentős közúti korlátozásokra kell készülni az Árpád hídon, a Margit hídon, a Margitszigeten, a Népfürdő utcában, a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között, az Árpád fejedelem útján, a budai alsó és felső rakpartokon a Árpád híd és a Rákóczi híd között.
A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon is olvashatók.
Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni – javasolja a BKK.
(MTI)
