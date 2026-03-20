Jobb, ha felkészül mindenki: ezen a hétvégén is forgalomkorlátozások nehezítik meg a közlekedést Budapesten

Hétvégén rendezik meg a 41. Telekom Vivicittá Városvédő Futást több fontos fővárosi közlekedési útvonalon, többek között az Árpád hídon, a Margit hídon, a Szabadság hídon, valamint a budai és a pesti rakpartokon, továbbá a Margitszigeten. Az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számítani – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint pénteken a verseny előkészületei miatt a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás, a 26-os autóbuszok 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között járnak.