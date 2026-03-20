Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
árpád híd szabadság híd margitsziget bkk info margit híd budapest

Jobb, ha felkészül mindenki: ezen a hétvégén is forgalomkorlátozások nehezítik meg a közlekedést Budapesten

2026. március 20. 13:07

Több forgalmas útszakaszon is lezárásokkal kell majd számolnia a közlekedőknek.

null

Hétvégén rendezik meg a 41. Telekom Vivicittá Városvédő Futást több fontos fővárosi közlekedési útvonalon, többek között az Árpád hídon, a Margit hídon, a Szabadság hídon, valamint a budai és a pesti rakpartokon, továbbá a Margitszigeten. Az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számítani – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint pénteken a verseny előkészületei miatt a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás, a 26-os autóbuszok 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között járnak.

Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, valamint 15.30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.

Mint jelezték, vasárnap jelentős közúti korlátozásokra kell készülni az Árpád hídon, a Margit hídon, a Margitszigeten, a Népfürdő utcában, a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között, az Árpád fejedelem útján, a budai alsó és felső rakpartokon a Árpád híd és a Rákóczi híd között.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon is olvashatók.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni – javasolja a BKK.

(MTI)

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!