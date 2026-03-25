szilágyi ákos nemzet zászlója fidesz plakát aktivista szimpatizáns

Nem csitulnak az indulatok: festékkel öntötte le az ellenzéki plakátrongáló a Fidesz-szimpatizánst (VIDEÓ)

2026. március 25. 12:25

Szilágyi Ákos a Fogarasi úton kérte számon a baloldal szimpatizánsát, aki fényes nappal esett neki a Fidesz plakátjainak.

2026. március 25. 12:25


Szilágyi Ákos fideszes aktivista közösségi oldalán számolt be arról, hogy vörös festékkel öntötte le egy baloldali szimpatizáns miután felelősségre vonta plakátrongálás miatt.

A Nemzet zászlója kezdeményezés elindítója videójában kiemelte, hogy az eset a Fogarasi úton történt, fényes nappal. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Kiderült, hogy az ellenzéki szimpatizáns épp a kormánypártok plakátjára festett valamit, amikor a közismert jobboldali szimpatizáns számon kérte őt. A baloldali aktivista erre leöntötte őt festékkel, majd elszaladt. 

A Magyar Nemzet megkeresésére Szilágyi elmondta, a festék a szemébe is belefolyt, így ezért és a rongálás okán

rendőrségi feljelentést tett ellene elkövetett súlyos testi sértés, becsületsértés, továbbá garázdaság miatt. 

A tettes előkerítéséhez a videót megtekintők segítségét kéri.

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. március 25. 13:09
A vak ond festő
ThunderDan
2026. március 25. 13:07
Szeretetországot építenek.
Korrupt Kornél
2026. március 25. 13:07
Még szabadlábon van!
kiborg-2
2026. március 25. 13:05
Nem egyedi eset, sajnos... magyarnemzet.hu/belfold/2026/03/fidesz-tisza-aktivista-tamadas-voros-festek-szeretetorszag
