Nagy veszélyre figyelmeztet a NAV: példátlanul próbálják átverni a magyarokat, itt vannak a részletek

A NAV ügyintéző-rendszereibe csak DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP-alkalmazás használatát, jellemzően csak továbbengednek – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a hamis oldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, s erről könnyű meggyőződni a NAV honlapján, ahonnan valamennyi NAV-os felület el is érhető közvetlenül.

A csaló üzenetek gyakran hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással készülnek – ez is figyelmeztető jel lehet.

A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket – érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében – közölték.