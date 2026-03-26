nav csalás veszély

Nagy veszélyre figyelmeztet a NAV: példátlanul próbálják átverni a magyarokat, itt vannak a részletek

2026. március 26. 14:15

Hamis NAV-oldalakkal támadnak a csalók.

Hamis NAV-oldalakkal támadnak a csalók – aki e-mailben vagy SMS-ben kap tájékoztatást túlfizetésről, vagy ha a „NAV” a kártyaadatait kéri, az biztosan átverés, ne kattintson – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a NAV a napokban tájékoztatja ügyfeleit a gépjárműadó összegéről, valamint az szja-bevallási tervezetek elérhetőségéről, a sokakat érintő időszakot azonban a csalók is kihasználják – élethű hamis oldalakkal igyekeznek bankkártyaadatokat szerezni.

Hangsúlyozták, hogy a NAV tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal; azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet, azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket, sem adó-visszatérítést vagy adótartozást, esetleg adószámla-egyenleget.

A NAV ügyintéző-rendszereibe csak DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP-alkalmazás használatát, jellemzően csak továbbengednek – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a hamis oldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, s erről könnyű meggyőződni a NAV honlapján, ahonnan valamennyi NAV-os felület el is érhető közvetlenül.

A csaló üzenetek gyakran hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással készülnek – ez is figyelmeztető jel lehet.

A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket – érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében – közölték.

(MTI) 

Nyitókép: Képernyőkép

cirmos
2026. március 26. 14:36
matolcsyék épp most költöznek dubaiba, most rakodják a konténereket vonatra. ott is körül lehetne ám nézni!
