Itt a NAV legújabb figyelmeztetése: csúnyán megütheti a bokáját, aki erre nem figyel húsvétkor

A három szabálysértés – nyugtaadás vagy az alkalmazott bejelentésének elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru – elkövetése miatt a NAV 12 napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – a boltbezárás kötelező szankcióvá válik – figyelmeztetett a NAV.

Külön szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét – figyelmeztetett közleményében az adóhatóság.

A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni – magyarázták. A NAV Adótraffipax-rovatában a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban – tették hozzá.

