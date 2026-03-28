Most érkezett: Orbán Viktor a legnépszerűbb pártelnök

2026. március 28. 07:07

Változatlanul Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között – derül ki a Nézőpont Intézet március végi közvélemény-kutatásából. A DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a parlamentbe jutási küszöböt.

Kovács András
A parlamenti választások pártok közötti versenyére nem csupán az adott politikai formáció támogatottsága, hanem vezetőik népszerűsége is erős befolyással van. Ez különösen a kisebb, a parlamentbe jutás öt százalékos küszöbének környékén ingadozó pártok esetében lehet sorsfordító, hiszen az listavezető kedveltsége lehet éppen az a faktor, ami végül az országgyűlésbe segíti az adott pártot. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása a Fidesz, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, egyben pártlistájának vezetőjének népszerűségét mérte meg a 2026-os országgyűlési választás kampányában.

 

A kutatás szerint 

Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal. 

Vele szemben a Tisza Párt vezetője szinte azonos mértékű hátrányban van, mint pártja a kormánypárthoz képest, hiszen népszerűsége 5 százalékponttal alacsonyabb a miniszterelnöknél, a teljes felnőtt népesség 37 százaléka tartja inkább szimpatikusnak.

A két kisebb párt vezetője viszont lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságánál. Toroczkai László 8 százalékponttal haladja meg az MHM, Dobrev Kláráé pedig 5 százalékponttal a DK támogatottságát. Relatív népszerűségük erősíti pártjuk parlamentbe kerülési esélyeit, hiszen személyük további szavazatokat vonzhatnak az ellenzéki érzelmű szavazóktól, különösen azoktól, akik kormányellenes attitűddel rendelkeznek ugyan, de Magyar Péterrel szembeni ellenszenvük eltántorítja őket attól, hogy a Tisza Pártra adják voksukat.

patikus-3
2026. március 28. 08:56
Hol a Fidesz programja? Nincsen! A holdban. Orbán a napi politikát adja el a sok egybites fidecos buzigyereknek programként. A dögunalom napi takonnyal kampányol orrvérzésig. Keni-feni, mindenki orrára. Ahelyett, hogy Magyarország jövőjéről beszelne. De jövőkép az sehol. Zéró, semmi, nuku. Kinek kell ez? Ilyet csak idióták csinálnak olyanoknak, akiket igencsak lenéznek. Amit Orbán művel, annak semmi köze a történelmi magyar nemzettudathoz, a nacionalizmushoz. Hanem egy - hígvelejű, - öncélú, - önmagát építő - önmagát fényező és - önmagát hizlaló matolcsyzmus! Ujjongjatok fidecok, mit is ír a hogy is hívják? Sok Psota Irén-fülű nagyokos… Viktor bácsi a Major Tamásotok a Lujza és Jenőből? Hehe! Zabáljátok két pofára. Mindennapra ugyanazt a bullshitet. Mint buktát, ami már sütőben van, egyébként, hogy idejében kisüljön nektek. Ne féljetek, megkapjátok. Hehehe!
Héja
2026. március 28. 08:38
Felebarátaim, a különbség Orbán javára a választásokon sokkal nagyobb lesz
chief Bromden
2026. március 28. 08:16
És hendikep nélkül mennyi lenne a főnök mutatója? Olyan 75 körüli.
ördöngös pepecselés
2026. március 28. 08:13
Pötiben a baloldali közvélemény manipulálók tartják a lelket Ma melyik jön ki az 50%os tisza előnnyel ami ellensúlyozni tudja a Pöti drog és kémbotrányának áradását? Ha elpárolog az Orbánbuktatás hite, Toroczkai és Dobrev felmossa a padlót a Pötivel
