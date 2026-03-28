Szerzőink
ursula von der leyen brüsszel európai unió politico Orbán Viktor európai bizottság

Merjünk nagyok lenni: áprilisban döntünk az EU összes pénzéről – és az európai országok szabadságáról

2026. március 28. 06:08

Ha a Fidesz győz, még idén leszámolhatunk az Európai Bizottság szégyenletes zsarolásával.

Kohán Mátyás
Mentálisan már-már kibírhatatlan kémháborúk rágják édes hazánk nemes testét, sőt: a Magyarországon zajló jó buli még Ursula von der Leyen kedvét is meghozta egy saját titkosszolgálathoz.

Ha a tagállamok jogainak megcsonkítására készülsz, mindig jó, ha állományban van az embernek egy Panyi Szabolcsa, ugye.

Közben azonban az Európai Unió kortárs történetének legfontosabb csatája folyik, melyre tegnap volt szíves a brüsszeli POLITICO is utalni: az EU következő, 1,8 billió eurós hétéves költségvetésének megtárgyalása több lesz a megszokott brüsszeli lókereskedelemnél. Nem kevesebb ugyanis a tét, mint hogy az idei tárgyalások során mód nyílik megállítani azt a sehová sem vezető folyamatot, ami 2014-ben Jean-Claude Juncker bizottsági elnökké választásával és az Európai Bizottság „politikai Bizottságá” való kikiáltásával elindult.

Az 1,8 billió eurós tét felől nézve nem is véletlen, hogy a magyar választást olyan erős ukrán beavatkozás, információs hadviselés és álhírgyártás övezi, mint még soha.

Az Európai Unió költségvetése egyhangúság szempontjából a legszentebb tehén – egyetlen tagállam sem fogja megengedni, hogy a vétó bármiféle megkerülésére költségvetési ügyekben sor kerülhessen, hiszen vétójog nélkül bármely tagállam a húsosfazék belsejében találhatja magát az annak tartalmából való részesülés helyett. Márpedig Magyarország levert két cölöpöt: új költségvetés nem lesz a régi lezárása nélkül (azaz minden költségvetési tervezet vétó alatt áll, amíg meg nem kapunk minden befagyasztott uniós pénzt), és fiktív pénzről nem tárgyalunk, csak valódiról (azaz az új hétéves költségvetés a mostanival ellentétben nem tartalmazhat semmiféle jogállami kondicionalitást, amely javaslatban ilyesmi szerepel, az is vétót kap automatikusan).

Magyarországot ebben a kérdésben nem lehet megkerülni, ezt tudja mindenki. Ha Orbán Viktort újraválasztják, a jogállamisági kondicionalitásnak vége, az Európai Bizottság pedig elveszíti azt a kínzóeszközét, amellyel minden tagállamot fenyegethet választások előtt, közben és után.

A mostani kondicionalitási rezsimet politikai okokból Brüsszel meghekkelte, s a módszer világos: amint a befagyasztás megtörtént, a helyzet kulcsa a Bizottságnál van, hiszen bizottsági javaslat nélkül a befagyasztás megszüntetését meg sem tárgyalhatja az állam- és kormányfők tanácsa. Onnantól azt csinálnak, amit akarnak. A haladást és annak hiányát is úgy értelmezik, ahogy akarják – a haveri lengyel kormány esetében a semmit is haladásnak, az utált magyar kormány számára a haladást is semminek.

Ha ennek vége lesz – márpedig ennek a szégyenletes, az európai étoszt sárba tipró gyalázatnak Orbán győzelme után vége lesz, csakis az európai fősodor előtt meghajló Magyar Péterrel élhet tovább –, az méretre vágja a Bizottságot, és visszább tuszkolja a szerződések szerinti helyére, amely (nézőpont kérdése) a tagállamok mellett vagy alatt van, de semmiféleképpen nem fölöttük. Nem véletlen, hogy a kondicionalitást pártoló tagállamok és az Európai Bizottság a költségvetés elfogadását a magyar választás utánra halasztották, s Friedrich Merz német kancellár már azzal számol, hogy talán még idén sem lesz meg. 

Magyarország nem siet sehova, kivár. A játszma úgyis meglehetősen egyesélyes, hiszen a magyar vétó nem megkerülhető, a költségvetést pedig az ukrán hitellel ellentétben nem tudják huszonnégyen játszani egymás között.

Európának nagy szívességet teszünk azzal, ha ezt a gyalázatot meggyilkoljuk. Az uniós forrásokkal kapcsolatos négy évnyi huzavona tapasztalata világosan megmutatta: ez a szabály csak arra alkalmas, hogy egy tagállam és lakói kárára visszaéljenek vele, teremteni nem képes hasznos dolgokat. A magyarországi közbeszerzési rendszerről és jogállamiságról lehet sok mindent gondolni – egyedül azt nem, hogy bármilyen hiányossága Európában egyedülálló lenne. Nem az. Elfogadni, támogatni vagy épp együttműködni a Bizottsággal ebben a gyalázatos zsarolásban a hazaárulás minősített esete, mert a hazának káros módon külföldre szervez ki belpolitikai konfliktusokat.

Azt pedig élő ember nem állíthatja, hogy Magyarországon az uniós nyomás járt volna bármiféle, a korrupció és a jogállamiság miatt aggódók számára biztató eredménnyel. Csak kárt sikerült okozni a hazának, igazából a semmiért.

Ezért is szurkolok erősen annak, hogy ezt a végtelenül igazságtalan fegyvert végre kivegyük az azzal összevissza lövöldöző Bizottság kezéből. Mi is tudjuk, ők is tudják, hogy így lesz – és ez csak kiveszi végre a befagyasztott pénzek miatti toxicitást Budapest és Brüsszel viszonyából, hogy újra a dolgok érdeméről tárgyalhassunk.

Merjünk nagyok lenni: áprilisban döntünk az unió összes pénzéről – és az európai országok szabadságáról. Éljen Magyarország, pusztuljon a kondicionalitás!

(Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. március 28. 06:25
Hajrá Viktor, 2 hét múlva nem csak a hazai komcsi csürhét, ügynökéket, maffiát zúzzuk le, élén a drogossal, hanem a kijevit, brüsszelit is, élén a keresztanyával...
hegyivadász
2026. március 28. 06:24
Valóban! Ez az egyik tét! A másik az ukrán csatlakozás, a harmadik az illegális migráció elfogadása. Ezek mindegyike olyan kérdés, amiben ha rosszul döntünk az helyrehozhatatlan károkat okoz. Aki piszlicsáré kifogások miatt nem a Fideszre szavaz, az arra szavaz, hogy jöhessenek szabadon a migránsok, hogy Ukrajna fontosabb, mint Magyarország és arra, hogy merjünk kicsik lenni, fogadjuk el, hogy a brüsszeli akarattal szemben nem lehet szavunk. Akinek mindez megéri azért a hamis reményért, hogy majd egyszer sem fog késni a vonat és bármely tetszőleges kórház bármely WC-jében bármely tetszőleges időpontban majd lesz WC papír, az meg szavazzon a Tiszára.
csakazigaz-az1xbiztos
2026. március 28. 06:24
Hajrá Fidesz-KDNP - Hajrá Orbán Viktor! Hajrá Magyarország! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
narancsliget
2026. március 28. 06:18
Ha a Beles nyer oda az eus pénz azt csak a tisza tudja hazahozni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!