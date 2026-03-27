Nincs hová fokozni: Brüsszel saját titkosszolgálatot akar, amely közvetlenül Ursula von der Leyen parancsait teljesíti

Az Európai Bizottság egy új, központi információs és elemző egység felállítását tervezi, hogy hatékonyabban reagálhasson a modern kor biztonsági kihívásaira. A Handelsblatt információi szerint az új struktúra közvetlenül a brüsszeli testület elnökének felügyelete alá tartozna, csökkentve ezzel a külső hírszerzési forrásoktól való függőséget.
Az Európai Bizottság gőzerővel halad saját európai hírszerző szolgálatának létrehozása felé – derül ki a Handelsblatt friss jelentéséből. Piotr Serafin költségvetési biztos a geopolitikai környezetre hivatkozva érvel a brüsszeli központosítás mellett.
A kritikusok szerint a projekt valójában egy újabb lépés az európai szuperállam felé, amely közvetlen fenyegetést jelent a tagállamok önálló döntéshozatalára. A hivatalos kommunikáció szerint a cél a „biztonsági fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség” növelése.
A terv egy átfogó uniós biztonsági stratégia része, amely a gyakorlatban az információk brüsszeli kézben való koncentrálását jelenti.
Serafin szerint a Bizottság már azt vizsgálja, hogyan építhetné ki saját adminisztratív keretein belül ezt a struktúrát.
A szuverenista elemzők azonban felteszik a kérdést: vajon kire irányul majd ez a „megerősített figyelem”? Félő, hogy az új ügynökség nemcsak a külső ellenségeket, hanem a Brüsszellel szembehelyezkedő tagállami kormányokat is célkeresztbe veheti.
Az új egység nem a nulláról indulna: a tervek szerint a tagállamok nemzeti hírszerzési adatainak „konszolidálása és egységesítése” lenne a fő feladata. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a nemzeti szolgálatoknak fel kellene adniuk titkaik egy részét a központ javára.
Bár a Bizottság hangoztatja az uniós alapszerződések tiszteletben tartását, szakmai körökben komoly aggodalmat kelt a hatáskörök elmosódása
Egy ilyen „központi agytröszt” ugyanis elkerülhetetlenül aláásná a nemzeti hírszerző szervek függetlenségét és azok prioritásait, alárendelve azokat a brüsszeli ideológiának.
A tervezett ügynökség politikai súlyát – és egyben legvitatottabb pontját – az adja, hogy az közvetlenül Ursula von der Leyen, a Bizottság elnökének személyes hatáskörébe tartozna.
A megfigyelők ezt egyértelműen a hatalom további központosításaként értékelik.
Az indoklás szerint a reform az amerikai hírszerzési függőség csökkentését és a külföldi fenyegetések elhárítását szolgálná.
Kép forrása: MARKO PERKOV / AFP