Nincs hová fokozni: Brüsszel saját titkosszolgálatot akar, amely közvetlenül Ursula von der Leyen parancsait teljesíti

A szuverenista elemzők azonban felteszik a kérdést: vajon kire irányul majd ez a „megerősített figyelem”? Félő, hogy az új ügynökség nemcsak a külső ellenségeket, hanem a Brüsszellel szembehelyezkedő tagállami kormányokat is célkeresztbe veheti.

Veszélyben a nemzeti titkosszolgálatok autonómiája

Az új egység nem a nulláról indulna: a tervek szerint a tagállamok nemzeti hírszerzési adatainak „konszolidálása és egységesítése” lenne a fő feladata. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a nemzeti szolgálatoknak fel kellene adniuk titkaik egy részét a központ javára.

Bár a Bizottság hangoztatja az uniós alapszerződések tiszteletben tartását, szakmai körökben komoly aggodalmat kelt a hatáskörök elmosódása

Egy ilyen „központi agytröszt” ugyanis elkerülhetetlenül aláásná a nemzeti hírszerző szervek függetlenségét és azok prioritásait, alárendelve azokat a brüsszeli ideológiának.