von der leyen szuperállam kialakítás fenyegetés Központi Hírszerző Ügynökség európai bizottság

Nincs hová fokozni: Brüsszel saját titkosszolgálatot akar, amely közvetlenül Ursula von der Leyen parancsait teljesíti

2026. március 27. 22:06

Az Európai Bizottság egy új, központi információs és elemző egység felállítását tervezi, hogy hatékonyabban reagálhasson a modern kor biztonsági kihívásaira. A Handelsblatt információi szerint az új struktúra közvetlenül a brüsszeli testület elnökének felügyelete alá tartozna, csökkentve ezzel a külső hírszerzési forrásoktól való függőséget.

null

Az Európai Bizottság gőzerővel halad saját európai hírszerző szolgálatának létrehozása felé – derül ki a Handelsblatt friss jelentéséből. Piotr Serafin költségvetési biztos a geopolitikai környezetre hivatkozva érvel a brüsszeli központosítás mellett. 

A kritikusok szerint a projekt valójában egy újabb lépés az európai szuperállam felé, amely közvetlen fenyegetést jelent a tagállamok önálló döntéshozatalára. A hivatalos kommunikáció szerint a cél a „biztonsági fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség” növelése. 

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

A terv egy átfogó uniós biztonsági stratégia része, amely a gyakorlatban az információk brüsszeli kézben való koncentrálását jelenti. 

Serafin szerint a Bizottság már azt vizsgálja, hogyan építhetné ki saját adminisztratív keretein belül ezt a struktúrát.

A szuverenista elemzők azonban felteszik a kérdést: vajon kire irányul majd ez a „megerősített figyelem”? Félő, hogy az új ügynökség nemcsak a külső ellenségeket, hanem a Brüsszellel szembehelyezkedő tagállami kormányokat is célkeresztbe veheti.

Veszélyben a nemzeti titkosszolgálatok autonómiája

Az új egység nem a nulláról indulna: a tervek szerint a tagállamok nemzeti hírszerzési adatainak „konszolidálása és egységesítése” lenne a fő feladata.  Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a nemzeti szolgálatoknak fel kellene adniuk titkaik egy részét a központ javára.

Bár a Bizottság hangoztatja az uniós alapszerződések tiszteletben tartását, szakmai körökben komoly aggodalmat kelt a hatáskörök elmosódása

Egy ilyen „központi agytröszt” ugyanis elkerülhetetlenül aláásná a nemzeti hírszerző szervek függetlenségét és azok prioritásait, alárendelve azokat a brüsszeli ideológiának.

Minden hatalmat Von der Leyennek?

A tervezett ügynökség politikai súlyát – és egyben legvitatottabb pontját – az adja, hogy az közvetlenül Ursula von der Leyen, a Bizottság elnökének személyes hatáskörébe tartozna. 

A megfigyelők ezt egyértelműen a hatalom további központosításaként értékelik.

Az indoklás szerint a reform az amerikai hírszerzési függőség csökkentését és a külföldi fenyegetések elhárítását szolgálná. 

Kép forrása: MARKO PERKOV / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vez-ker
2026. március 27. 23:22
Az EU illegitim. Minden döntése alapvetően törvénytelen. Az EU-t fel kell számolni.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. március 27. 22:54
Az európai értékek és a jogállamiság bővülne, hogy csökkenjen a normalitás, a polgári demokrácia. Ideje felzárkózni EUkrajnához.
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
2026. március 27. 22:23
Ajvé. Európa telepakolása arab terroristákkal nem szolgáltatott elég alapot ilyen ötletek megvalósítására, de most...nos eljött a legfőbb ideje annak, hogy germánjaink, a Weber- Merz - v. d. Leyen triumvirátus megalkossa ezt a kis 21. századi stázikát.
Válasz erre
3
0
Szerintem
2026. március 27. 22:18
Az EU nem ország. Az EU különböző érdekű országok, a legkisebb közös többszörös elvén működő együttműködése.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!