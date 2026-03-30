Megdőlt az ellenzéki mítosz arról, hogy ki akarja bedönteni a Tisza Pártot

Emlékezetes, Szabó Bence elméletének lényege az volt, hogy a magyar szolgálatok a Tisza két informatikusát alap nélkül figyelték meg és egy Henry nevű felhasználón keresztül arra próbálták rávenni őket, hogy döntsék be a Tisza Pártot.

Ez a teória azonban hamar hamvába dőlt,

hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatal viszont nyilvánosságra hozta a Tisza egyik informatikusának (továbbiakban: HD) kihallgatásáról szóló felvételt, amelyből kiderül, hogy valószínűleg külföldiek állnak a magyar szolgálatoknak tulajdonított Henry nevű felhasználó mögött. A Tisza informatikusát pedig saját bevallása szerint beszervezték külföldi szolgálatok egy későbbi akció érdekében.

Az informatikus szerint minden azzal kezdődött, hogy egy titkos chatcsatornán megkeresték őt, hogy 16 éves gimnazistaként vegyen részt a NATO kiberbiztonsági programjában. HD el is látogatott a vélt képzés vélt színhelyére Észtország fővárosába, hogy részt vegyen a NATO-képzésnek hitt oktatáson.

Csakhogy HD valójában nem a NATO akkreditált képzésén vett részt, hanem valami egészen más oktatáson. A hivatalos NATO-képzést pedig nem is végezhette el, hiszen észt lapoknak a NATO CCDCOE munkatársai cáfolták, hogy HD bármilyen kiképzést kapott volna náluk.