Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
03. 30.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt átlátszó direkt36 panyi szabolcs tiszás ügynökbotrány szabó bence nato Ukrajna Magyar Péter

Megdőlt az ellenzéki mítosz arról, hogy ki akarja bedönteni a Tisza Pártot

2026. március 30. 11:51

A NATO észtországi kibervédelmi központja cáfolja, hogy kiképezték volna „Gundalfot”, írja az Átlátszó. Vagyis a kormánypárti elfogultsággal aligha vádolható portál is arra a következtetésre jut, amit a magyar titkosszolgálatok is kiderítettek.

Megdőlt a külföldről finanszírozott, külföldi székhelyű és külföldi titkosszolgálatokkal, saját munkatársuk, Panyi Szabolcs önbevallása szerint együttműködő Direkt36 és a nemrég kiugrott rendőr, Szabó Bence sztorija arról, hogy a Fidesz-KDNP a magyar titkosszolgálatok segítségével a Tisza Párt bedöntésén dolgozott. A kormánypárti elfogultsággal aligha vádolható Átlátszó ugyanis arról írt cikket, a NATO észtországi kibervédelmi központja cáfolja, hogy kiképezték volna „Gundalfot”.

Mint arról a Mandiner beszámolt, a tiszás ügynökbotrány leleplezése gyanánt a kormány saját közösségi oldalán közzétette azt a felvételt, ahol egy fiatal informatikus arról beszél, hogy a NATO által akkreditált kiberkiválósági központ tanfolyamán vett részt Tallinnban.

Észtországi újságírók reagáltatták a katonai intézményt, ahol cáfolták, hogy „Gundalf” bármilyen kiképzést kapott volna náluk. Ez nem is lett volna lehetséges, mert középiskolásokat egyáltalán nem képeznek. Erről közölt most cikket az Átlátszó.

Emlékezetes, Szabó Bence elméletének lényege az volt, hogy a magyar szolgálatok a Tisza két informatikusát alap nélkül figyelték meg és egy Henry nevű felhasználón keresztül arra próbálták rávenni őket, hogy döntsék be a Tisza Pártot.

Ez a teória azonban hamar hamvába dőlt,

hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatal viszont nyilvánosságra hozta a Tisza egyik informatikusának (továbbiakban: HD) kihallgatásáról szóló felvételt, amelyből kiderül, hogy valószínűleg külföldiek állnak a magyar szolgálatoknak tulajdonított Henry nevű felhasználó mögött. A Tisza informatikusát pedig saját bevallása szerint beszervezték külföldi szolgálatok egy későbbi akció érdekében.

Az informatikus szerint minden azzal kezdődött, hogy egy titkos chatcsatornán megkeresték őt, hogy 16 éves gimnazistaként vegyen részt a NATO kiberbiztonsági programjában. HD el is látogatott a vélt képzés vélt színhelyére Észtország fővárosába, hogy részt vegyen a NATO-képzésnek hitt oktatáson.

Csakhogy HD valójában nem a NATO akkreditált képzésén vett részt, hanem valami egészen más oktatáson. A hivatalos NATO-képzést pedig nem is végezhette el, hiszen észt lapoknak a NATO CCDCOE munkatársai cáfolták, hogy HD bármilyen kiképzést kapott volna náluk.

Ez nem is lett volna lehetséges, mert középiskolásokat egyáltalán nem képeznek, ráadásul a HD által elvégzett képzésről kiállított bizonyítványról is kiderült, hogy az sem eredeti.

A titokzatos képzés után ráadásul olyan feladatot kapott, hogy egy nem NATO-államban folytasson kiberakciókat. Ez az ország pedig nem volt más, mint Ukrajna.

HD-t rögtön Ukrajnába küldték, ahol egy magát Davidovnak nevező ukrán férfival kellett találkoznia Kijevben a Majdan téren. HD ezután tagja lett egy ukrán hackercsapatnak, aminek tagjait személyesen soha nem ismerhette meg, hiszen mindenkinek csak egy titokzatos beceneve volt. A Tisza informatikusának mindezek után esett le, hogy vélhetően külföldi szolgálatok dolgoznak a minél mélyebb beszervezésén, későbbi, egyre komolyabb kiberakciók végrehajtása érdekében.

Nyitókép forrása: közösségi média

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trokadero
2026. március 30. 13:19
Ezzel a csürhével mindent meg lehet etetni .Az ,hogy a hír "lejárt szavatosságú és mérgezett" volt az már nem jut el az amúgy is leterhelt agyáig. Nem foglalkozik vele.Úgy marad beetetve,"rendszerváltó"/sic/ hevületben .
Válasz erre
2
0
kissb56
2026. március 30. 13:13
Poloska ismét hazudott? Mi az hogy, nagyon is! 😆🤣🤡
Válasz erre
2
0
sceptical
•••
2026. március 30. 12:57 Szerkesztve
Sajnos nincs jelentősége. A Tiszásoknak a tények csak addig számítanak, amíg az ő narratívájukat erősítik. Amint kiderül, hogy máshogy történt, azonnal „tegnapi ügy” lesz belőle. Nekik pedig mindig az aznapi híreken kell hergelődni, hogy fenntartsák a forradalmi hevületet.
Válasz erre
2
0
Ben Jeremiah
2026. március 30. 12:52
Félve felteszem a kérdést. Mi van, ha a NATO észtországi központja hazudott? És tényleg ott képezték ki. Mert amúgy a NATO együttműködik az ukránokkal, mindenben. Pont ebben nem? Csak hát akkor az derülne ki, hogy a NATO egy NATO tagország elleni műveletet vezényel. Ami kérdéseket vet fel.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!