Megdőlt az ellenzéki mítosz arról, hogy ki akarja bedönteni a Tisza Pártot

Beigazolódott: az ukránok szervezték be a tiszás informatikust
Egy szombaton nyilvánosságra hozott felvétel nyomán bebizonyosodott, hogy az ukránok titkosszolgálati akciókra szervezték be aTisza Párthoz kötődő informatikust.
A NATO észtországi kibervédelmi központja cáfolja, hogy kiképezték volna „Gundalfot”, írja az Átlátszó. Vagyis a kormánypárti elfogultsággal aligha vádolható portál is arra a következtetésre jut, amit a magyar titkosszolgálatok is kiderítettek.
Megdőlt a külföldről finanszírozott, külföldi székhelyű és külföldi titkosszolgálatokkal, saját munkatársuk, Panyi Szabolcs önbevallása szerint együttműködő Direkt36 és a nemrég kiugrott rendőr, Szabó Bence sztorija arról, hogy a Fidesz-KDNP a magyar titkosszolgálatok segítségével a Tisza Párt bedöntésén dolgozott. A kormánypárti elfogultsággal aligha vádolható Átlátszó ugyanis arról írt cikket, a NATO észtországi kibervédelmi központja cáfolja, hogy kiképezték volna „Gundalfot”.
Mint arról a Mandiner beszámolt, a tiszás ügynökbotrány leleplezése gyanánt a kormány saját közösségi oldalán közzétette azt a felvételt, ahol egy fiatal informatikus arról beszél, hogy a NATO által akkreditált kiberkiválósági központ tanfolyamán vett részt Tallinnban.
Észtországi újságírók reagáltatták a katonai intézményt, ahol cáfolták, hogy „Gundalf” bármilyen kiképzést kapott volna náluk. Ez nem is lett volna lehetséges, mert középiskolásokat egyáltalán nem képeznek. Erről közölt most cikket az Átlátszó.
Ezt is ajánljuk a témában
Emlékezetes, Szabó Bence elméletének lényege az volt, hogy a magyar szolgálatok a Tisza két informatikusát alap nélkül figyelték meg és egy Henry nevű felhasználón keresztül arra próbálták rávenni őket, hogy döntsék be a Tisza Pártot.
Ez a teória azonban hamar hamvába dőlt,
hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatal viszont nyilvánosságra hozta a Tisza egyik informatikusának (továbbiakban: HD) kihallgatásáról szóló felvételt, amelyből kiderül, hogy valószínűleg külföldiek állnak a magyar szolgálatoknak tulajdonított Henry nevű felhasználó mögött. A Tisza informatikusát pedig saját bevallása szerint beszervezték külföldi szolgálatok egy későbbi akció érdekében.
Az informatikus szerint minden azzal kezdődött, hogy egy titkos chatcsatornán megkeresték őt, hogy 16 éves gimnazistaként vegyen részt a NATO kiberbiztonsági programjában. HD el is látogatott a vélt képzés vélt színhelyére Észtország fővárosába, hogy részt vegyen a NATO-képzésnek hitt oktatáson.
Csakhogy HD valójában nem a NATO akkreditált képzésén vett részt, hanem valami egészen más oktatáson. A hivatalos NATO-képzést pedig nem is végezhette el, hiszen észt lapoknak a NATO CCDCOE munkatársai cáfolták, hogy HD bármilyen kiképzést kapott volna náluk.
Ez nem is lett volna lehetséges, mert középiskolásokat egyáltalán nem képeznek, ráadásul a HD által elvégzett képzésről kiállított bizonyítványról is kiderült, hogy az sem eredeti.
A titokzatos képzés után ráadásul olyan feladatot kapott, hogy egy nem NATO-államban folytasson kiberakciókat. Ez az ország pedig nem volt más, mint Ukrajna.
HD-t rögtön Ukrajnába küldték, ahol egy magát Davidovnak nevező ukrán férfival kellett találkoznia Kijevben a Majdan téren. HD ezután tagja lett egy ukrán hackercsapatnak, aminek tagjait személyesen soha nem ismerhette meg, hiszen mindenkinek csak egy titokzatos beceneve volt. A Tisza informatikusának mindezek után esett le, hogy vélhetően külföldi szolgálatok dolgoznak a minél mélyebb beszervezésén, későbbi, egyre komolyabb kiberakciók végrehajtása érdekében.
Nyitókép forrása: közösségi média