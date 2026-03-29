Beigazolódott: az ukránok szervezték be a tiszás informatikust

Szijjártó Péter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában figyelmeztetett: minden eddiginél fontosabb lesz az április 12-i választás, amelyen az fog eldőlni, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból, vagy belesodródik.
Azt régóta lehet tudni, hogy Ukrajna beavatkozik a magyarországi választásokba, hogy Magyar Pétert segítse hatalomra, abban bízva, hogy ezzel megnyílik előttük az út az Európai Unióba, és a végtelen uniós források is akadály nélkül áramolhatnak tovább a háborúban álló országba. Egyes források szerint Zelenszkijék pénzzel is segíthetik a Tisza kampányát.
Ukrajna „Zelenszkij elnök vezetésével titkosszolgálati műveleti tereppé tette Magyarországot” – vélekedett a külügyminiszter az elmúlt hetek egyértelmű ukrán beavatkozásaira utalva.
