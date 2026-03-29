Beigazolódott: az ukránok szervezték be a tiszás informatikust

2026. március 29. 11:15

Egy szombaton nyilvánosságra hozott felvétel nyomán bebizonyosodott, hogy az ukránok titkosszolgálati akciókra szervezték be aTisza Párthoz kötődő informatikust.

null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a kormány hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájával kapcsolatban. A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.

A videófelvételen a tiszás férfi, H. D. maga ismeri el, hogy szerinte valamilyen későbbi akcióra akarhatták beszervezni, továbbá támadó műveletekbe is bevonták volna.

„A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon, és sajnos afelé hajlok, hogy ez valamilyen beszervezés jellegű, későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült”

 – mondja.

Elmondása szerint, amikor kitört a háború, nagyon felzaklatták a történtek, és szívesen segített informatikai tudásával megvédeni Ukrajnát, mert szerinte „nem éppen fényes kibervédelmi állapotok vannak Ukrajnában”. Eleinte valóban védekező hadműveletekben vett részt, ám vallomása szerint ez egy idő után megváltozott, és egyre inkább támadó stílusú feladatokat kaptak.

„Nyilván az orosz–ukrán háború nagyon is érinti Magyarországot, és nyilván az ukránok is támadták a Barátság kőolajvezetéket, a Druzsba vezetéket. Én ilyenekben nem vettem részt, hogy a Druzsbát támadni vagy ilyesmi”

 – mondta.

Mindeközben a Tisza Párt és szimpatizánsai továbbra is a kormány lejáratásával és Szabó Bence meséjével vannak elfoglalva, amiről azóta kiderült, hogy egy szó sem igaz belőle.

Szijjártó Péter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában figyelmeztetett: minden eddiginél fontosabb lesz az április 12-i választás, amelyen az fog eldőlni, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból, vagy belesodródik.

Azt régóta lehet tudni, hogy Ukrajna beavatkozik a magyarországi választásokba, hogy Magyar Pétert segítse hatalomra, abban bízva, hogy ezzel megnyílik előttük az út az Európai Unióba, és a végtelen uniós források is akadály nélkül áramolhatnak tovább a háborúban álló országba. Egyes források szerint Zelenszkijék pénzzel is segíthetik a Tisza kampányát.

Ukrajna „Zelenszkij elnök vezetésével titkosszolgálati műveleti tereppé tette Magyarországot” – vélekedett a külügyminiszter az elmúlt hetek egyértelmű ukrán beavatkozásaira utalva.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
2026. március 29. 11:43
Ami beigazolódott: Egy 19 éves fiatal egy NATO-akkreditált kiberbiztonsági képzésen vett részt, amelynek kapcsán a NATO-tagállam Észtországban is járt. Ha történt is ellene beszervezési kísérlet, azokat visszautasította. Miután a TISZA önkénteseként kezdett dolgozni, megkeresték a magyar állami és magán titkosszolgálatok, hogy működjön együtt a TISZA Párt ellen irányuló akcióban. Ezt is visszautasította. Ezután kapta a nyakába a koholt vádakat, házkutatásokat, az Alkotmányvédelmi Hivatal kihallgatásait, nyomásgyakorlást és titkosszolgálati megfigyelést. És ezt az Orbán-kormány ismeri be. Maguk hozzák nyilvánosságra, hogy pártpolitikai célokra használják a magyar nemzetbiztonságot és a titkosszolgálatokat.
sozlib_abschaum
2026. március 29. 11:41
"Beigazolódott: az ukránok szervezték be a tiszás informatikust", bennem egy világ omlott össze, hogy a hoholok ilyen gonoszak lennének, sosem hittem volna. A tiszaszektának már megírták a tanácsköztársaság a 133 napos 2.0 forgatókönyvét, csak az agyhalottak azt nem tudják, hogy jönni fog a 134 -ik nap és jönni fog Prónay Pál is!
szantofer
2026. március 29. 11:39
Lófaszt! oszt jó napot
franciscofranco
2026. március 29. 11:30
Beigazolódott: az ukránok szervezték be a tiszás informatikust Dehogy igazolódott be. Az viszont beigazolódott hogy Rogán nyakig benne van. """H.D. amúgy a videón arról is beszélt, hogy érzékelt a vele folytatott kommunikációban titkosszolgálati nyomásgyakorlást, csak éppen azt nem tudta eldönteni, hogy az „külső vagy belső”. A kihallgatója – aki egy ponton „mi Rogán gonosz kutyái vagyunk” megjegyzéssel utalt szarkasztikusan magukra – megnyugtatta, hogy ezt nem is neki kell eldönteni."""
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!