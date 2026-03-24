nagy jános levelek orbán viktorhoz orbán viktor

Levelek Orbán Viktorhoz: ezért történelmi léptékű a magyar miniszterelnök pályafutása

2026. március 24. 20:54

Március 24-én mutatták be a Hitel Kiadó gondozásában a Levelek Orbán Viktorhoz című kötetet. A könyvbemutatón elhangzott: Orbán Viktor több mint negyedszázados pályafutása, kitartása és a magyar nemzeti érdekek következetes képviselete ma is példaértékű.

Pataki Zoltán
Március 24-én mutatták be a Hitel Kiadó gondozásában megjelenő Levelek Orbán Viktorhoz című kötetet. A rendezvény nem csupán egy könyvpremierre hívta a közönséget, hanem egyértelműen rámutatott: Orbán Viktor több mint negyedszázados politikai pályafutása, tapasztalata, kitartása és a magyar nemzeti érdekek következetes képviselete ma is példaértékű.

Gorácz Anikó, a Hitel Kiadó ügyvezető igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: a könyv segít jobban megérteni a mögöttünk hagyott 4 plusz 16 évet. A kötet több mint 60 ezer levélből, e-mailből, SMS-ből és X-posztból válogatva több mint száz dokumentumot tartalmaz 1998-tól 2025-ig, öt kormányzati cikluson keresztül.

Prof. Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora nyitóelőadásában a kötetet egy nagy közös utazásként mutatta be. „Ez nem csak Orbán Viktor személyes utazása, hanem erre a nagy utazásra 15 millió magyart is magával vitt” – fogalmazott. Magyarország és az Európai Unió gyökeresen megváltozott az elmúlt közel három évtizedben, és a miniszterelnök ezt az utat felelősséggel, történelmi léptékű döntésekkel vezette – jelentette ki.

Deli Gergely öt fő motívumot emelt ki:

  • a NATO- és EU-csatlakozást,
  • az Alaptörvény elfogadását,
  • a migrációs válságot,
  • a keleti nyitást és
  • az orosz–ukrán háborút.

A kerekasztal-beszélgetést Heil Kristóf Mihály, a kötet szerkesztője vezette, résztvevői Nagy Andor (korábbi kabinetfőnök, volt nagykövet) és Nagy János (a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, a miniszterelnök titkára) voltak.

Nagy Andor felidézte Helmut Kohl 2002-es budapesti látogatását: a volt német kancellár a 2002-es választási vereség után azt üzente: „Sose adják fel!” 

Nagy János azzal kezdte: Orbán Viktor stábjában ragaszkodnak a hagyományos, papír alapú levélműfajhoz, miközben Nyugat-Európában ez már szinte teljesen kikopott. Rámutatott: a hivatalos és a személyes szféra összefonódik; a levelekből kirajzolódik a hosszú évek alatt épült bizalom, figyelmesség és emberi érzékenység – tulajdonságok, amelyek mellett Orbán Viktor a legkeményebb politikai csatákban is helytáll.

A beszélgetés központi témája a konfliktus és a tisztelet volt. Nagy Andor izraeli tapasztalataiból merítve mondta: attól, hogy valaki konfliktusba kerül, még nem jelenti azt, hogy helytelen úton jár. A „disruption” – piacfeltörés – a politikában is működik.

Orbán Viktort ma tisztelik keleten és nyugaton egyaránt, konfliktusait sem kerüli, de azokat tiszteletreméltóan kezeli.

Nagy János szerint a konfliktus a politikában sosem öncélú, hanem a nemzeti érdekek érvényesítésének eszköze. Aktuálpolitikai példával élve kiemelte: az EU-tagság nem bólogatást jelent, hanem a magyar érdekek sikeres egyeztetését – ez konfliktusokat szül, de Orbán Viktor ezeket rendre megnyeri.

A világ egyik legtapasztaltabb politikusa”

– fogalmazott, aki több mint 20 év tapasztalattal, bölcsességgel és történelmi léptékű döntésekkel rendelkezik.

Nagy Andor szerint minden államférfi politikus, de nem minden politikus államférfi; ahhoz bölcsesség, tapasztalat és egy történelmi döntéshelyzet kell, amelyben helyt kell állni. A 2015-ös migrációs válság pedig egy ilyen helyzet volt: mindenki a magyar miniszterelnök ellen volt, mégis a magyarok érdekei mellett kiállva hozott helyes döntést.

Nagy János hozzátette, ezzel a döntésével ugyanakkor magára vonta az egész liberális hálózat haragját is. „De ami nem öl meg, az megerősít” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ma már Európában szinte mindenki elismeri Orbán Viktor igazát, és a háború ügyében is igaza lesz, csak a nyugatiaknak még rá kell jönniük.

Nagy Andor kiemelte Orbán Viktor emberi oldalát is: érzékeny, figyelmes, képes apróságokra odafigyelni, miközben keményen képviseli a nemzet érdekeit. Azt is hozzátette, hogy a miniszterelnökkel nagyon sok vezetőnek van jó kapcsolata, ez viszont nem alakul ki „egyről a kettőre”, ehhez sok találkozás és hosszú idő szükséges. Ez abból is érződik, hogy a kötetben sok olyan levél található, amelyben más vezetők fejezik ki hálájukat a miniszterelnöknek – legyen szó egy tanácsról, egy találkozásról, egy beszélgetésről vagy egy ajándékról. Szó esett Berlusconi és Orbán Viktor szoros személyes kapcsolatáról is. Nagy Andor elmondta: a politikában ritka, amikor valakire tényleg lehet számítani, Berlusconi viszont ilyen volt.

Zárásként Nagy Andor idézte Orbán Viktor egyik jellegzetes mondását:

sosem azt mondja, hogy „Előre!”, hanem azt, hogy „Utánam!” – ez egy jó vezető igazi ismérve.

Nagy János elmondta, Orbán Viktort már önmagában is kiemeli a többi politikus közül, hogy Magyarország miniszterelnöke, ami egy csodálatos ország. Felismerte, melyek azok a kérdések, amelyekben a magyarok többsége egyetért, ezt képviseli, ezzel Magyarországon belül stabilitást tud teremteni, nemzetközi szinten pedig tiszteletet.

Dőreség lenne ezt az előnyt eltékozolni”

– utalt ezzel a közelgő áprilisi választásokra.

A könyvbemutató egyértelmű üzenete: Orbán Viktor történelmi léptékű államférfi, aki stabilitást biztosít itthon és tiszteletet ébreszt külföldön. Alig három héttel az április 12-i választások előtt a kötet emlékeztet arra, milyen magas tétje van a szavazásnak: folytatódik-e a sikeres, nemzeti érdekeket szem előtt tartó politika, vagy veszélybe kerül Magyarország szuverenitása, biztonsága és jövője egy egyre bizonytalanabb világban. A levelek tanúsága szerint a magyarok jó kezekben vannak – érdemes ezt az utat továbbvinni.

Nyitókép forrása: Facebook

***

 

