Látványos különbség: ennyiért tankolnánk most, ha a Tiszán múlna

Már teszi is a dolgát: eltörölné az üzemanyagok védett árát a Shelltől érkező tiszás politikus (VIDEÓ)
A globális olajipari vállalat egykori alelnöke, Katpitány István elárulta, mit tervez a Tisza.
Kapitány István maga jelentette be, hogy eltörölné az üzemanyagok védett árát.
Jelenleg literenként több, mint száz forintot spórolunk meg a kormány által nemrég bevezetett „árstoppal”, amit a Tisza el akar törölni.
A globális olajipari vállalat egykori alelnöke, a Tisza Párt politikusa, Kapitány István úgy nyilatkozott: „Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni”
Bárki kiszámolhatja, hogy ez mekkora többletkiadást jelentene a tankolásnál. A benzin mai literenkénti ára 691 (autópályán 741) a gázolaj piaci ára pedig 781 (autópályán 831) forint. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026.március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat, amely a 95-ös benzint maximum 595 Ft/liter, a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron maximalizált a magyarok számára. Ez jelenlegi állás szerint azt jelenti, hogy literenként több mint száz forintot spórolunk meg.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala