shell tisza párt kapitány istván védett ár árstop

Látványos különbség: ennyiért tankolnánk most, ha a Tiszán múlna

2026. március 27. 08:57

Kapitány István maga jelentette be, hogy eltörölné az üzemanyagok védett árát.

Jelenleg literenként több, mint száz forintot spórolunk meg a kormány által nemrég bevezetett „árstoppal”, amit a Tisza el akar törölni. 

A globális olajipari vállalat egykori alelnöke, a Tisza Párt politikusa, Kapitány István úgy nyilatkozott: „Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni” 

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Ezt is ajánljuk a témában

Bárki kiszámolhatja, hogy ez mekkora többletkiadást jelentene a tankolásnál. A benzin mai literenkénti ára 691 (autópályán 741) a gázolaj piaci ára pedig 781 (autópályán 831) forint. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026.március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat, amely a 95-ös benzint maximum 595 Ft/liter, a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron maximalizált a magyarok számára. Ez jelenlegi állás szerint azt jelenti, hogy literenként több mint száz forintot spórolunk meg.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg". Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lemez
2026. március 27. 10:49
Tiszás tálibok.Ennyi.
revanced
2026. március 27. 10:05 Szerkesztve
Egy liter olaj úgy 0,5-0,6 USD/liter, azaz kb. 180-210 Ft feldolgozás, logisztika és kereskedelmi költség kb. 60-120 FT A jövedéki adó 150-160 Ft És minderre jön a 27% ÁFA... Na ki nyerészkedik a legnagyobb mértékben? Csak az adó +285-300 Ft, literenként!
tovarisi-konyec
2026. március 27. 09:19
Ne erőlködjetek, vége van.
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 27. 09:18 Szerkesztve
Jelenleg literenként több, mint száz forintot spórolunk meg a kormány által nemrég bevezetett „árstoppal”, Bruhaha tegnap tankoltan a szlovákoknál 595 ért és hozzáteszem nálunk mo on az önkiszolgáló kutakon egy liter gázolaj 790-820 ft 🤦‍♂️👍 Máris megérkeztünk az osztrák gázolaj árakhoz.👍 Mikor jön ki az összehasonlító teszt,hogy adott ország átlagfizetéséből mennyi üzemanyat vásárolhat egy átlagos átlagpolgár?🤦‍♂️😁
