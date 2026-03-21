Kiderült, kivel tárgyalt szombat reggel Orbán Viktor

Fel, győzelemre! – Jobboldali seregszemle a 2026-os CPAC Hungaryn (VIDEÓ)
Március 21-én már ötödik alkalommal rendezik meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Mutatjuk, mi történik az eseményen.
A miniszterelnök vendége a CPAC Hungary rendezvény alkalmából látogatott Magyarországra.
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Irakli Kobakhidze georgiai miniszterelnököt – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Irakli Kobakhidze a március 21-én megrendezésre kerülő CPAC Hungary rendezvény alkalmából látogatott Magyarországra, ahol előadóként szólal fel.
Március 21-én már ötödik alkalommal rendezik meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Mutatjuk, mi történik az eseményen.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán