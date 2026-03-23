Budaházy György: Asztalra kell tenni a Kárpátalja iránti területi igényünket!

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Kárpátalja 87 évvel ezelőtti visszatérése alkalmából tartott ünnepi megemlékezést az Igazságot Magyarországnak Szövetség a Hazatérés temploma előtt, ahol a felszólalók a revízió lehetőségéről, valamint a jelenlegi kormány melletti kiállás fontosságáról beszéltek.
Kárpátalja észak-keleti részének 1939 tavaszi visszaszerzésére emlékeztek Budapesten a Hazatérés temploma előtt, az ünnepi rendezvényt az Igazságot Magyarországnak Szövetség (IMSZ) szervezte. Az eseményen többek közt felszólalt Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője, valamint Budaházy György, az IMSZ alapítója.
Az eseményen, amint az várható volt, a felszólalók – a jelenlegi politikai helyzetre hivatkozva – Kárpátalja területi kérdését, illetve autonómiáját firtatták.
Fontos leszögezni, hogy
Magyarország kormánya mindig tiszteletben tartotta Ukrajna területi integritását, melynek sérthetetlenségét soha nem vonta kétségbe, területi igénnyel sosem állt elő Ukrajna felé.
Továbbá a magyar kormány többször is egyértelművé tette, hogy a négy évvel ezelőtt kitört háború orosz agresszió nyomására történt.
Budaházy György a Mandinernek úgy fogalmazott, ez a harmadik nyilvános rendezvény, az első Hazatérés Napja novemberben volt, majd Sopronban a Hűség Napja; április második felében lesz a következő, majd augusztus legvégén egy újabb. „Ez egy ünnepkör, amely márciustól decemberig tart, és amelyből szeretnénk hagyományt csinálni” – mondta, hozzátéve, az esemény azért fontos, mert megítélése szerint más nem emlékezik meg a visszacsatolt területekről.
Mi hitet akarunk adni az embereknek, mert történelmi helyzet van. Azért indult útnak ez a rendezvénysorozat, mert a jelenlegi politikai helyzetben meg kell szólalni. A folyamatot az indította el, amikor az oroszok visszavették a Krímet. Mi már akkor jeleztük, hogy nekünk is meg kéne fogalmazni Kárpátalja iránti igényünket”
– emelte ki.
Szavai szerint az orosz-ukrán háború kitörésekor egyértelműen lehetett látni, hogy az oroszok egy revíziós folyamatot kezdtek el. „Azzal, hogy az oroszok felrúgták a status quot, Amerika pedig Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően a barátunk, miként jóban vagyunk Kínával és a törökökkel is, indokoltnak érezzük, hogy ezt felvessük” – magyarázta. Mint mondta, eljött az idő, hogy „beszéljünk erről, és egyre több közéleti személyiség ért egyet ebben a törekvésben”. Jelezte, már 120 ismert ember csatlakozott az IMSZ-hez, legutóbb például Melocco Miklós szobrászművész. Budaházy hangsúlyozta azt is, a cél, hogy a revízió témája legyen kitéve az asztalra, mert ez egy legitim dolog.
Példátlan dolog történt velünk a történelemben, és miért ne mondhatnánk ezt ki? Ebben nincs szélsőségesség. És Kárpátalja esetében pedig most időszerű a kérdés: Ukrajna egy romhalmaz, Európa pedig már csődbe ment azzal, hogy a háborút támogatja.
Hegedűs Lóránt felszólalásában többek közt arról beszélt, a mostani időszakban különösen fontos, hogy kiálljunk a magyar állam és a magyar nemzet szuverenitása mellett. Ez a szuverenitás most sem teljes, de a globális világban 100 százalékos szuverenitás feltehetően nincs is, ugyanakkor fontos, hogy törekedjünk rá.
„Vagy szolgalelkűen lefekszünk, lehasalunk az idegen érdek előtt, márpedig most ez a veszély áll fenn. Ha a jelenlegi kormány bukik, jön a migránskvóta, jön a genderideológia, a háborús kölcsön vállalása, a békefenntartói háborús katonai szerepvállalás” – hangsúlyozta, hozzátéve, a hiteles nemzeti képviselet megvalósítására korábban is nagyobb hangsúlyt kellett volna helyezni, de erre a későbbiekben nem nyílik lehetőség, ha ez a három nemzetstratégiai oszlop megroppan vagy bedől. Ezt kell megérteni,
ha nem akarunk újabb Trianont, újabb nemzetvesztést, országrontást, akkor az elsőrendű feladatunk a jelenlegi kormány támogatása.
Biztos háborúságot fogunk ezért szenvedni, miként a próféták és az apostolok. Segíteni kell azokat, akik a nemzet ügyét képviselik, és nem szabad alternatívának tekinteni azt, aki az 1919-es vörös kommün népbiztosi garnitúrájának zsigeri indulatával hangolja a magyar társadalmat.
A legnagyobb veszély az, ha a jelenlegi kormányzati rendszer megroppan, és a brüsszelita gépezet teret hódít és megszerzi a magyar közhatalom stratégiai állásait.
Gaudi-Nagy Tamás, az NJSZ vezetője beszédében azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna aláírta, de sosem ratifikálta azt az 1991-ben létrejött egyezményt, amely alapján a Szovjetunió megszűnt, és létrejött a Független Államok Közössége, sőt, 2018-ban Ukrajna kilépett belőle. – Ráadásul az egyezmény aláírása előtt három nappal Ukrajna legfőbb tanácsa elfogadta azt a határozatot, amely felmondta a Szovjetunió megalakulásáról szóló 1922-es szerződést, amivel Ukrajna visszatért az 1922 előtti állapothoz, tehát Kárpátaljához nemzetközi jog tekintetében súlyosan aggályos módon van köze Ukrajnának jelenleg. Kiemelte,
vélekedése szerint Ukrajnának nincsenek hivatalosan elismert határai, 1991 óta Ukrajna mint szuverén állam határainak regisztrálása nem történt meg az ENSZ-ben. Ezt elmondása szerint még Ban-Ki Moon ENSZ-főtitkár is elismerte.
Kitért arra is, hogy a kárpátaljai magyar közösség egy rendkívül veszélyeztetett helyzetben van, az NJSZ 2023-ban közzétett jelentése szerint kvázi népirtás zajlik Kárpátalján, az akkor 200 ezer fős magyarság jelentősen csökkent a menekülések, illetve a kényszersorozások miatt.
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ebben a helyzetben történelmi hiba lenne tétlenül szemlélni az eseményeket, és amikor a kisebbségi jogok csődöt mondtak, a túlélés és megmaradás lehetőségeit kutatva egy olyan megoldás lenne üdvös, amelyben az ott élők életlehetőségeit biztosítják”
– mondta, majd jelezte, ebben a helyzetben nem lehet függetlenedni attól az egyébként az Alaptörvényben is leírt államfeladattól, hogy a mindenkori magyar kormány felelősséget viseljen az elcsatolt magyar területekért, és mindent meg kell tennie az egyén és a közösség jogainak kivívása érdekében. Az önrendelkezés ez, akár autonómiával, akár határváltoztatással.
