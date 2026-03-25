Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
amerikai egyesült államok donald trump orbán viktor

Jól példázza, hogy Orbán Viktor milyen erős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, hogy az amerikai elnök ismét kiállt mellette

2026. március 25. 09:18

„Magyarország, menjetek el szavazni Orbán Viktorra. Ő igazi barát, harcos és győztes, és teljes támogatásomat élvezi a miniszterelnöki újraválasztásához.”

2026. március 25. 09:18
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Jól példázza, hogy Orbán Viktor milyen erős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, hogy az amerikai elnök ismét kiállt mellette és a magyarokat arra biztatta, szavazzanak rá április 12-én. Itt van Donald Trump teljes üzenete:


»A nagy tiszteletnek örvendő magyar miniszterelnök, Orbán Viktor, valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el. Fáradhatatlanul dolgozik, és szereti hazáját és népét, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat.
Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, munkahelyek teremtéséért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és rend fenntartásáért.
Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai új szintre emelkedtek az együttműködés és az eredmények terén az én kormányzásom alatt, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően. Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassunk annak érdekében, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a sikerhez és együttműködéshez vezető úton.
Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktort az újraválasztásában, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország, menjetek el szavazni Orbán Viktorra.
Ő igazi barát, harcos és győztes, és teljes támogatásomat élvezi a miniszterelnöki újraválasztásához. Orbán Viktor nem hagyja cserben Magyarország népét. Teljes mértékben mellette állok.
— Donald J. Trump«”

Nyitókép forrása: Evan Vucci / POOL / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
revanced
2026. március 25. 09:34
Bár gyorsan sikerült benyalni megint, de te is tudod, hogy már semmi értelme, Dani.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!