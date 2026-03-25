„Jól példázza, hogy Orbán Viktor milyen erős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, hogy az amerikai elnök ismét kiállt mellette és a magyarokat arra biztatta, szavazzanak rá április 12-én. Itt van Donald Trump teljes üzenete:



»A nagy tiszteletnek örvendő magyar miniszterelnök, Orbán Viktor, valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el. Fáradhatatlanul dolgozik, és szereti hazáját és népét, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat.

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, munkahelyek teremtéséért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és rend fenntartásáért.

Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai új szintre emelkedtek az együttműködés és az eredmények terén az én kormányzásom alatt, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően. Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassunk annak érdekében, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a sikerhez és együttműködéshez vezető úton.

Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktort az újraválasztásában, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország, menjetek el szavazni Orbán Viktorra.

Ő igazi barát, harcos és győztes, és teljes támogatásomat élvezi a miniszterelnöki újraválasztásához. Orbán Viktor nem hagyja cserben Magyarország népét. Teljes mértékben mellette állok.

— Donald J. Trump«”