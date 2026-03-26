Ha valaki magyarellenesnek látszik, sőt úgy is tesz, mint egy magyarellenes idegen ügynök – az valószínűleg egy magyarellenes idegen ügynök

A Direkt36 amatőr „oknyomozói” tönkretették a magyar kémelhárítás munkáját – és még nekik áll feljebb
Lelepleződött a rejtélyes Buddha, aki a Tisza informatikusaként lett egy kémügy főszereplője.
Linder Béla hadügyminiszterként leszerelte a megsemmisülés szélére sodródott ország hadseregét. Később Pécset próbálta Szerbiához csatolni, végül Jugoszláviába költözött, ott halt meg és kapott díszsírhelyet. Idegen ügynök volt.
Rákosi és bűntársai nem is titkolták, hogy Moszkvából, egy másik ország fővárosából kapták megbízatásukat, így egy idegen állam érdekeit képviselik magyar földön.
Vagyis nem mese a magyar térben idegen ügynökök felbukkanását gyanítani. Most egy Panyi Szabolcs nevű újságíró bizonyította, hogy a láthatóan a magyar érdekekkel szemben politizáló ellenzékiek ténykedése mögött nem egyszerűen butaság, rosszindulat vagy véletlen, hanem idegen célok kiszolgálása vélelmezhető.
Mivel a titkosszolgálatok alapvetően titkosan dolgoznak (innen ered a nevük is), vajon honnan tudható, ki a hazaáruló és ki az őt leleplező jófiú? Nos, gyümölcséről ismerszik meg a fa. A politikában-történelemben az események megtörténtéből tudunk következtetni az okokra, a motivációkra, vagyis a mozgató erőkre.
Ha valaki magyarellenesnek látszik, úgy tesz és úgy beszél, mint egy magyarellenes idegen ügynök, tevékenysége nyomán az ország érdekei kárt szenvednek (vagy látványosan jól jár egy másik ország), akkor az nyilvánvalóan egy magyarellenes idegen ügynök.
Panyi Szabolcs ügye újra felszínre hozta a magyar állam, a magyar kormány és a magyar nemzet ellen végzett kémtevékenységek kérdését. Előfordulhat persze szélsőséges esetben olyan magyar kormány, amely eleve idegen hatalmak kiszolgálója, az ellenük végzett tevékenység így nem hazaárulás, hanem hazafias tett. Belovai István a szocializmus idején a NATO-nak kémkedett, megítélése a rendszerváltáskor vita tárgya volt; vajon egy megszállt ország helytartói elleni titkosszolgálati manőver a haza üdvét szolgálja-e. (Belovai 1990-ben kegyelemben részesült, de nem rehabilitálták.)
Jelenleg azonban egy független ország demokratikusan, nagy többséggel megválasztott, legitim kormányáról beszélünk, amelyet kizárólag demokratikus választásokon, törvényes keretek között, idegen hatalmi-gazdasági-pénzügyi vagy titkosszolgálati támogatás nélkül lehet csak leváltani, minden más eset a bűnüldözés hatáskörébe tartozik. Így került a látótérbe a Tisza Párt két informatikusa is, akik rendszeresen bejártak eligazításra az ukrán nagykövetségre. Emlékezhetünk, a Tisza telefonos applikációját is ukránok fejlesztették, így landolhattak kétszázezer magyar állampolgár adatai Kijevben. A Tisza elnökének kijevi útját pedig egy ukrán kém szervezte.
Ez lényegesen több mint gyanú, ez bizony komoly nemzetbiztonsági kockázat.
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának titkosítás alól nemrég feloldott jelentése szerint a Tisza Pártnál dolgozott két informatikusnál egy 2025-ös házkutatás során illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. Mint a felderítés során kiderült, túl azon, hogy rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, egyikük Kijevben 2023-ban kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, hackercsoportokkal, és műveleteket is hajtott végre Ukrajna érdekében. A jelentés részletei itt, az üggyel kapcsolatos legújabb információk pedig itt olvashatók.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
A Direkt36 cikkében emlegetett két, Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok: rendszeresen bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és ukránoknak dolgoztak.
Panyi beismerte, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert. Azt is elkotyogja, hogy lehetősége lesz egy leendő Tisza-kormányban a külügy munkatársainak felülvizsgálására. (Honnan, ki által nyer erre felhatalmazást, hiszen nem is indul a választásokon sem?) A Szuverenitásvédelmi Hivatal hálózati személyként azonosította be Panyi Szabolcsot, aki saját bevallása szerint is külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt.
Egy újságíró ügynök? Nyilván senkinek sincs a személyijébe írva, hogy ügynök, nem így mutatkozik be, van valamilyen fedő állása.
Tudjuk, hogy vannak ügynökök, és köztünk élnek. Lehetnek éppenséggel kőművesek, villanyszerelők, testnevelő tanárok, nagyobb eséllyel export-import vállalatok munkatársai, újságírók. Igen ám, de ilyen könnyen lelepleződnek? Bizony, az ügynökök is emberek, nem feltétlenül James Bond mind; hibáznak, csacsognak, figyelmetlenek, hencegnek.
Panyi kétségbeesésében bajjal tetézte a bajt (bűncselekménnyel a bűncselekményt), amikor a magyar és az orosz külügyminiszter telefonbeszélgetésének leiratát nyilvánosságra hozta.
Ebben Szijjártó Péter egy szlovák politikus moszkvai látogatása mellett lobbizik. Sejtjük, hogy a diplomáciában így mennek a dolgok – nyilván nem a töltöttkáposzta-recepteket cserélik ki –, de ellentétben azzal a veszéllyel, amit egy újságírónak a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseihez való hozzáférése jelent, Szijjártó semmiféle „hazaárulást” nem követ el. Ha például arra kérné Lavrovot, eszközölje ki Zelenszkijnél, hogy zárja el az olajcsövet, ami miatt idehaza ellátási zavarok keletkeznek, ezt aztán ráfogják a Tiszára, és így megnyerik a választást, az már izgalmasabb lenne. De ilyen felvétele nincsen Panyinak.
Vagy olyan, ahol Szjjártó felajánlja a Tiszántúlt a románoknak némi készpénzért cserébe. Az más eset volna. Efféle azonban nem vetődött fel
Ha, teszem azt, az oroszok zsarolnák Orbánt, nézzük, mit zsaroltak ki belőle? Hogy ne vegyen fel hitelt a következő magyar nemzedékek kontójára egy megnyerhetetlen, értelmetlen, idegen háború finanszírozására? Hogy maradjon ki ebből az öldöklésből, ne küldjön katonát, ne áldozzon fel magyar életeket az ukrán dicsőség oltárán? Hogy vegyen olcsó orosz olajat, és ezzel tartsa versenyképesen a gazdaságot, és javítsa a magyar családok életszínvonalát? Borzasztó! Ezt egy tisztességes magyar miniszterelnök orosz zsarolás nélkül is megteszi.
Ellenben az EU mit vár el a Tiszától a támogatásáért cserébe: migránsok beengedését, a gender népszerűsítését óvodától Bódis Krisztáig, aktív részvételt az orosz-ukrán háborúban.
Úgy látszik, az EU Orbánt nem nagyon tudja mivel zsarolni, mert ezeket nem sikerült elérniük nála, pedig nagyon szerették volna, és mindent bevetettek. Azt is feltárhatták volna, ha van bizonyítható orosz zsarolás a háttérben. Vagy iszonyú jól elkonspirálta az orosz kapcsolatokat, vagy nagyon hülyék az európaiak (ezt azért ne zárjuk ki teljesen) és nem bírták felderíteni, vagy nincsenek ilyen zsarolási potenciálok.
Ellenben a Tisza tevékenysége, egy feltételezett ukrán szál és ennek várható következményei között nagyon logikus lánc húzódik.
Magyarországon és Magyarország ellen rengeteg titkosszolgálat dolgozik. Akarva vagy akaratlanul, de az események közepén találtuk magunkat. Itt volt a fura amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Márki-Zay Péter, a Montrealban született Cseh Katalin New Yorkban született férjével, a Szófiában született Dobrev Klára, Kabul hervadó rózsája, Szabó Tímea,
és akkor még nem tudjuk, vajon felesége EU-s kiküldetése alatt az odahaza unatkozó Magyar Péter kikkel találkozott, és hogyan ütötte agyon brüsszeli és strasbourgi szabadidejét.
Mi, akik nem látunk rá a megannyi hírszerző szervezet tevékenységére, azért azt átláthatjuk, mi Magyarország érdeke például a háború, az energiabiztonság, a bevándorlás vagy a hitelfelvételek ügyében. Vannak információink és tapasztalataink arról, milyen ember Orbán Viktor vagy Magyar Péter, Zelenszkij vagy Manfred Weber. Ki mit tett, azoknak mi lett a következménye, mi várható tőlük.
Ehhez még a CIA kiképző táborát sem kell elvégezni. Elég feltenni a kérdéseket: milyen veszélyek leselkednek a demokráciára, miféle manipulációkkal dolgoznak és hol vannak jelen a háttérhatalmak; miért nem engedik bizonyos körök, hogy valóban a népakarat érvényesüljön, illetve megtudható-e egyáltalán a népakarat, és a nép képes-e átlátni saját érdekeit?
Előfordulhat-e, hogy külső titkosszolgálatok akarata érvényesüljön egy nemzeti választáson?
Ezen töprenghetünk még néhány napot.
***
Kapcsolódó vélemény
Ez már rég nem az, ami a sajtó küldetése lenne. Ez belépés a politikai ringbe, politikai aktorként az egyik jelölt mellett, külföldről importált, ólmozott kesztyűben.
Nyitókép: Panyi Szabolcs/Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Elég nagy arc kell ahhoz, hogy Panyi Szabolcs független-objektívnek állítsa be magát, miközben a Tiszának segít. Sötét titkok, ahogy ő mondaná... Szilvay Gergely írása.