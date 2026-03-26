Ha valaki magyarellenesnek látszik, sőt úgy is tesz, mint egy magyarellenes idegen ügynök – az valószínűleg egy magyarellenes idegen ügynök

Úgy látszik, az EU Orbánt nem nagyon tudja mivel zsarolni, mert ezeket nem sikerült elérniük nála, pedig nagyon szerették volna, és mindent bevetettek. Azt is feltárhatták volna, ha van bizonyítható orosz zsarolás a háttérben. Vagy iszonyú jól elkonspirálta az orosz kapcsolatokat, vagy nagyon hülyék az európaiak (ezt azért ne zárjuk ki teljesen) és nem bírták felderíteni, vagy nincsenek ilyen zsarolási potenciálok.

Ellenben a Tisza tevékenysége, egy feltételezett ukrán szál és ennek várható következményei között nagyon logikus lánc húzódik.

Magyarországon és Magyarország ellen rengeteg titkosszolgálat dolgozik. Akarva vagy akaratlanul, de az események közepén találtuk magunkat. Itt volt a fura amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Márki-Zay Péter, a Montrealban született Cseh Katalin New Yorkban született férjével, a Szófiában született Dobrev Klára, Kabul hervadó rózsája, Szabó Tímea,

és akkor még nem tudjuk, vajon felesége EU-s kiküldetése alatt az odahaza unatkozó Magyar Péter kikkel találkozott, és hogyan ütötte agyon brüsszeli és strasbourgi szabadidejét.

Mi, akik nem látunk rá a megannyi hírszerző szervezet tevékenységére, azért azt átláthatjuk, mi Magyarország érdeke például a háború, az energiabiztonság, a bevándorlás vagy a hitelfelvételek ügyében. Vannak információink és tapasztalataink arról, milyen ember Orbán Viktor vagy Magyar Péter, Zelenszkij vagy Manfred Weber. Ki mit tett, azoknak mi lett a következménye, mi várható tőlük.