Friss bejelentés: Ha a Tisza jönne, a rezsicsökkentés és a védett árak mennének (VIDEÓ)

Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet. Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani.

Ez forog kockán a mostani választáson

Minderről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt országjárásának törökszentmiklósi állomásán. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy nem véletlen tűnt fel Magyar Péter pártjánál a Shell vagy az Erste Bank delegáltja. Figyelmeztetett, hogy amennyiben egy ukránbarát kormány alakul Magyarországon, az egyben nagy- és pénztőke barát kormány is lesz.

Ezután elhangzott, hogy a nemzeti kormány ezzel szemben csak a 2026-os évben 2 ezer milliárd forintot von el többek között a multiktól és a bankoktól, és azt a családoknak adja.