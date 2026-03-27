03. 27.
péntek
rezsicsökkentés különadó shell tisza párt üzemanyag magyarország Magyar Péter Kapitány István orbán viktor

Friss bejelentés: Ha a Tisza jönne, a rezsicsökkentés és a védett árak mennének (VIDEÓ)

2026. március 27. 08:47

Kapitány István kijelentései vészjósló jövőképet tárnak a magyar társadalom és gazdaság elé.

Dömötör Csaba, fideszes EP-képviselő osztott meg egy videórészletet nemrég a közösségi oldalán, melyben Kapitány István, a Tisza Párt miniszterjelöltje arról beszélt, hogy „egyszerűbbé kell tenni az állam működését”. 

„Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni”  – fogalmazott a Shell globális olajipari vállalat egykori globális alelnöke.

A fideszes képviselő az elhangzottakra úgy reagált, mindez azt jelenti, 

hogy ha Tisza-kormány jön, akkor nem lesz különadó a multiknak, és nem lesznek árstopok, árrésstopok”. 

Dömötör szerint ezt pedig mindenki megérezheti majd a rezsiszámlákban vagy a tankolásnál.

 

Mint ismert, 

a kormány az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot szedett be multiktól, bankoktól, a nagy kereskedelmi láncoktól és energiacégektől különadókból. 

Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet. Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani.

Ez forog kockán a mostani választáson

Minderről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt országjárásának törökszentmiklósi állomásán. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy nem véletlen tűnt fel Magyar Péter pártjánál a Shell vagy az Erste Bank delegáltja. Figyelmeztetett, hogy amennyiben egy ukránbarát kormány alakul Magyarországon, az egyben nagy- és pénztőke barát kormány is lesz.

Ezután elhangzott, hogy a nemzeti kormány ezzel szemben csak a 2026-os évben 2 ezer milliárd forintot von el többek között a multiktól és a bankoktól, és azt a családoknak adja. 

Ebből van az adómentesség, ebből van a nyugdíjemelés, ebből van otthon a fiataloknak” 

– sorolta.

A lakossági villany- és gázár az EU-ban Magyarországon a legalacsonyabb, azonban. Azonban, ha Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége, lakossági gáz- és villanyár ugyanis a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedik.

Orbán Viktor erről is beszélt csütörtöki fórumán. Ismertette, hogy a magyar háztartások évi rezsiköltsége 250 ezer forint. 

Ugyanennyi fogyasztásért a csehek egymillió forintot, míg a lengyelek – akiknek országa négyszer nagyobb Magyarországnál – 900 ezer forintot fizetnek. 

Ha az ukránok el tudják tőlünk zárni az olcsó orosz energiát, akkor nekünk is egymillió forintot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos jövedelem esetében a 12 havi jövedelemből elveszítünk egy havit”

 – húzta alá a miniszterelnök.

Kapitány terve elhozná az ezer forintos benzint

De érdemes megnézni, hogy mit eredményezne, ha az üzemanyagokra vonatkozó védett árat eltörölnék. Ez 1000 forintos szintre lökhetné a benzin és a dízel árát, míg jelen pillanatban a benzin esetében a védett ár 595 Ft/liter, a gázolaj (dízel) esetében pedig 615 Ft/liter.

Köztudott, Kapitány korábban az olcsó orosz energiáról való leválást is követelte korábban az ATV-ben, ami ugyancsak súlyos következményekkel járna. Magyar Péter szakértője Rónai Egon műsorában azt mondta, „nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön”.

S mint azt fentebb olvashattuk, mindez súlyos következményekkel járna.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
szantofer
2026. március 27. 11:58
"Friss bejelentés: ......." Lófaszt friss. Másfél éve ezzel riogattok. Oszt mit értetek el vele? Hogy tovább nőtt a Tisza előnye.
Chekke-Faint
2026. március 27. 11:57
A Shell mutasson példát, hogy ő bizony kizárólag piaci áron árulja Magyarországon az üzemanyagokat... Várom a sikersztorit...DDD
Chekke-Faint
2026. március 27. 11:56
De nem jönnek, mert a magyarok többségének több esze van...
massivement5
2026. március 27. 11:53
Narancskretén, moszkovita hazudozás. Mentek a levesbe.
