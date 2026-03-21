Éles kontraszt: míg a tiszásokon szájzár van, a Fidesz jelöltjei állnak a sajtó rendelkezésére (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusznak egyébként nem ez az első esete, amikor fenyegetően lép fel az újságíróval szemben. A Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte lapunk újságíróját, Móna Márkot. Legutóbb amikor a Mandiner riportere szóvá tette, hogy milyen fenyegetően tart felé Ruszin-Szendi, a volt vezérkari főnök csak annyit mondott, hogy nem fenyegető a fellépése, ő „csak sétál”.