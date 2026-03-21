Éles kontraszt: míg a tiszásokon szájzár van, a Fidesz jelöltjei állnak a sajtó rendelkezésére (VIDEÓ)

A honvédelmi miniszter elárulta, már vezérkari főnökként is kínos volt Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése (VIDEÓ)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Ruszin-Szendi örökös erőfitogtatását hatásvadásznak és színpadiasnak nevezte Lentulai Krisztián műsorában.
Tapintható a különbség.
A Tisza párt és a Fidesz jelöltjei közötti látványos különbségre mutat rá Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon közzétett videójában.
A felvételen Ruszin-Szendi Romulusz erőszakos viselkedése és az úgynevezett „Tisza-szájzár” áll szembe azzal, ahogyan a fideszesek viszonyulnak a sajtóhoz. „Azért vagyok itt, hogy válaszoljak a kérdésekre” – feleli a honvédelmi miniszter a baloldali Partizán újságírójának, Gulyás Mártonnak az ez irányú kérdésére.
Ruszin-Szendi Romulusznak egyébként nem ez az első esete, amikor fenyegetően lép fel az újságíróval szemben. A Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte lapunk újságíróját, Móna Márkot. Legutóbb amikor a Mandiner riportere szóvá tette, hogy milyen fenyegetően tart felé Ruszin-Szendi, a volt vezérkari főnök csak annyit mondott, hogy nem fenyegető a fellépése, ő „csak sétál”.
Mikor riporterünk megkérdezte tőle, hogy miért lép fel vele szemben fenyegetően, Magyar Péter embere azt válaszolta, csak „sétál”.
Nyitókép: Képernyőfotó