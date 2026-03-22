Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
A mai kor emberét nem kell arról sokat győzködni, hogy többféle valóság létezik, hiszen a filmekből, az internetről, a különböző játékmodellekből, a mesterséges intelligencia által generált univerzumokból bőven ömlenek rá az alternatívák.
„Érdemes belekukkantani egy ilyen népmesébe, amit Facebook oldalára töltött fel maga az imádott hős, Mátyás király kései utóda személyesen.
Ő az, aki úgy került bele a politikába, hogy sikeresen megfúrta az olimpiát, elvette egy nemzet évszázados álmát. (Ez afféle előzenekarnak számít a feleség lehallgatása mint közéleti belépő esetéhez.)
Ő az, aki nem tudja, mennyibe kerül egy liter tej, de lemossa az elektromos rollert a napelem-atomerőműben termelt áram segítségével.
Ő, aki takarásból, suttyomban, ívesen, hogy ne lássák – de a kamera azért felveszi – füstgyertyát dob a rendőrökre.
Ő, aki egykori pártelnökként azt tartja sikernek, ha pártja el sem indul a választáson, sőt egy másik pártot támogat.
Ő, Fekete-Győr András, akinek érdemes a teljes bejegyzését elolvasni, mert a »Mátyás király Gyeviben« és a »Szoboszlai betér egy szurkolói pub-ba« sajátos egyvelegét kapjuk arról, hogyan borulnak térdre a nagyság előtt a nép egyszerű gyermekei.
Lényegét tekintve azt tudjuk meg, hogy bármerre jár az országban, legyen az benzinkút a kassza mögött ülő hűséges hívekkel vagy úszósapka-bolt, a lelkes biztonsági őrrel, de akár óvoda a matricagyűjtő szülőkkel, mindenki tőle várja a megváltást és a győzelmet. »Árad a Tisza«, lelkesednek, jóllehet Petőfitől tudjuk, hogy ez nem mindig akkora öröm. (»Mint az őrült ki letépte láncát…, el akarta nyelni a világot…«; ilyen az, amikor árad a Tisza…)”
