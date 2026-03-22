tisza mátyás fekete - győr andrás

Bukott ellenzéki politikus pártfordulása

2026. március 22. 14:31

A mai kor emberét nem kell arról sokat győzködni, hogy többféle valóság létezik, hiszen a filmekből, az internetről, a különböző játékmodellekből, a mesterséges intelligencia által generált univerzumokból bőven ömlenek rá az alternatívák.

Ungváry Zsolt
Vasárnap.hu

„Érdemes belekukkantani egy ilyen népmesébe, amit Facebook oldalára töltött fel maga az imádott hős, Mátyás király kései utóda személyesen.

Ő az, aki úgy került bele a politikába, hogy sikeresen megfúrta az olimpiát, elvette egy nemzet évszázados álmát. (Ez afféle előzenekarnak számít a feleség lehallgatása mint közéleti belépő esetéhez.)

Ő az, aki nem tudja, mennyibe kerül egy liter tej, de lemossa az elektromos rollert a napelem-atomerőműben termelt áram segítségével.

Ő, aki takarásból, suttyomban, ívesen, hogy ne lássák – de a kamera azért felveszi – füstgyertyát dob a rendőrökre.

Ő, aki egykori pártelnökként azt tartja sikernek, ha pártja el sem indul a választáson, sőt egy másik pártot támogat.

Ő, Fekete-Győr András, akinek érdemes a teljes bejegyzését elolvasni, mert a »Mátyás király Gyeviben« és a »Szoboszlai betér egy szurkolói pub-ba« sajátos egyvelegét kapjuk arról, hogyan borulnak térdre a nagyság előtt a nép egyszerű gyermekei.

Lényegét tekintve azt tudjuk meg, hogy bármerre jár az országban, legyen az benzinkút a kassza mögött ülő hűséges hívekkel vagy úszósapka-bolt, a lelkes biztonsági őrrel, de akár óvoda a matricagyűjtő szülőkkel, mindenki tőle várja a megváltást és a győzelmet. »Árad a Tisza«, lelkesednek, jóllehet Petőfitől tudjuk, hogy ez nem mindig akkora öröm. (»Mint az őrült ki letépte láncát…, el akarta nyelni a világot…«; ilyen az, amikor árad a Tisza…)”  

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

