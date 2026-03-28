Brutális jóslat: 100 ezer forintot venne ki a családok zsebéből Kapitány István legújabb ötlete

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a védett ár célja, hogy megvédje a magyar fogyasztókat az energiaárak emelkedésétől, így a jövedéki adó csökkentéséről is döntött. Az elhatározás hátterében több külső tényező áll, köztük az iráni háború miatti áremelkedés, az ukrán olajblokád, valamint az Európai Unió energiapolitikai döntései.

Ha a Tisza Párt felszabadítaná az védett üzemanyagárakat, azok akár elérhetnék az egyes nyugati országokban már tapasztalható, literenként ezer forint feletti szintet, és ez a drágulás a közeljövőben Magyarországon is megjelenhetne. Az üzemanyagár jelenlegi befagyasztása ugyanis közvetve csökkenti a szállítási és termelési költségeket, így lassítja az általános áremelkedést, tehát az inflációt is. Az árstop eltörlése már egy tankolás esetén is öt – tízezer forintos tételt jelente, ami azon családok esetében ahol esetleg két autó van már egy nagyobb bevásárlás összegét jelentené mindössze egyetlen alkalommal. Mindehhez hozzájönne még a hazai termelők esetében is az üzemanyagárak emelkedésé által okozott árnövekedés, ami biztosan a 3 – 4 százalékos tartományba tolná rövid idő alatt az inflációt, ezzel újabb tízezreket kivéve a családok zsebéből.