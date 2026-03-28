03. 28.
szombat
tisza shell nemzetgazdasági minisztérium árrésstop kapitány istván

Brutális jóslat: 100 ezer forintot venne ki a családok zsebéből Kapitány István legújabb ötlete

2026. március 28. 10:44

A növekvő kiadások akár havi 50–100 ezer forintos többletterhet jelentenének egy átlagos család számára.

„Sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kedvesebb árstopra, árrésstopra [van szükség]”  – fogalmazott Kapitány István a salgótarjáni kampányrendezvényén. A Tisza Párt gazdaságpolitikusa három tételt említett: különadó, ástop, árrésstop. A felsorolt tételek – különösen a különadók – kivezetésével a külföldi cégeknek kedvezne a Tisza párt és a nemzetközi nagyvállalatok helyett az emberekkel fizettetné meg a költségeket, amelyek éves szinten százmilliárd forintnál is többet jelentenének. Vizsgáljuk meg egyenként, hogy a fenti tételek kivezetése milyen anyagi terhekkel járna a magyar emberek és a háztartások számára. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ennyiért tankolnánk most, ha a Tiszán múlna

Az árstop kivezetése – március 27-i árfolyamon – azt jelentené, hogy a benzin literenkénti ára a kutakon 595 forint helyett 692 forint, a dízel literenkénti ára pedig 615 forint helyett 789 forint lenne.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a védett ár célja, hogy megvédje a magyar fogyasztókat az energiaárak emelkedésétől, így a jövedéki adó csökkentéséről is döntött. Az elhatározás hátterében több külső tényező áll, köztük az iráni háború miatti áremelkedés, az ukrán olajblokád, valamint az Európai Unió energiapolitikai döntései. 

Ha a Tisza Párt felszabadítaná az védett üzemanyagárakat, azok akár elérhetnék az egyes nyugati országokban már tapasztalható, literenként ezer forint feletti szintet, és ez a drágulás a közeljövőben Magyarországon is megjelenhetne. Az üzemanyagár jelenlegi befagyasztása ugyanis közvetve csökkenti a szállítási és termelési költségeket, így lassítja az általános áremelkedést, tehát az inflációt is. Az árstop eltörlése már egy tankolás esetén is öt – tízezer forintos tételt jelente, ami azon családok esetében ahol esetleg két autó van már egy nagyobb bevásárlás összegét jelentené mindössze egyetlen alkalommal. Mindehhez hozzájönne még a hazai termelők esetében is az üzemanyagárak emelkedésé által okozott árnövekedés, ami biztosan a 3 – 4 százalékos tartományba tolná rövid idő alatt az inflációt, ezzel újabb tízezreket kivéve a családok zsebéből.  

Ezt is ajánljuk a témában

Jelentősen nőne a fogyasztói ár  

 A kiskereskedelmi üzletekben tapasztalható fogyasztói árak ma már lényegesen alacsonyabbak (a februári infláció: 1.4 % az élelmiszereké mindössze 0.2) amelyhez jelentős mértékben hozzájárult az, hogy a kormány árrésstopot vezetett be, ami számos alapvető élelmiszer esetében maximalizálja az üzletek kereskedelmi árrését. A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint ez az intézkedés tavaly másfél százalékponttal csökkentette az inflációt. Az árrésstop Tisza párt által tervezett kivezetése biztosan a fogyasztói árak emelkedésével, ezáltal az infláció növekedésével járna. Az árréstoppal érintett termékek közé első körben 30 alapvető élelmiszer került be, amely aztán 30 háztartási cikkel és legutóbb tavaly december elsejével újabb 14 termékkel bővült, így ma már 74 termék árának esetében rögzített az a maximális árkülönbözet, amivel értékesíthetik azokat. A Gazdasági Versenyhivatal szerint az árréscsökkentés valóban érzékelhető árcsökkenést hozott: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékos, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékos mérséklődés volt tapasztalható. Az intézkedések egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolnak a családok az árréscsökkentésnek köszönhetően egy nagyobb esetében pedig tízezres tételekről beszélhetünk.  

Rosszul járnának a munkavállalók

A különadók megszüntetésének terve szerint Kapitány István kivezetné azokat a terheket, amelyek jelenleg a bankokat, a kiskereskedelmi szereplőket és az energiaágazat extraprofitot termelő vállalatait sújtják. Ez ugyan ezeknek a cégeknek kedvezne, az állami költségvetés számára viszont komoly bevételkiesést jelentene.

A kieső források pótlására egy esetleges Tisza-kormány várhatóan más eszközökhöz nyúlna. Az egyik lehetséges megoldás a személyi jövedelemadó emelése lehetne, ami a bérből és fizetésből élők számára kézzelfogható következményekkel járna: sokak nettó jövedelme havonta akár több tízezer forinttal is csökkenhetne. Ez azt jelentené, hogy a munkavállalók többségének kevesebb elkölthető pénze maradna.

Emellett a Rezsivédelmi Alap bevételei is mérséklődnének, ami a rezsiköltségek emelkedéséhez vezethetne. Ennek következményeként megszűnhetne a rezsicsökkentés jelenlegi rendszere, ami sok család számára okozna nehézséget, és megszüntetné az eddig kiemelkedően alacsony energiaárakat.

A Tisza Párt által javasolt gazdaságpolitikai irány azt vetíti előre, hogy a költségvetési bevételek szerkezete átalakulna: a különadók helyett nagyobb mértékben a lakosság viselné a terheket, például adóemelések, megszorítások és a rezsiköltségek növekedése révén.

A Tisza párt terve a nagy külföldi cégeknek kedvezne 

Kapitány István szavai egyértelműsítik, hogy mentesítené a különadók alól azokat a nagy nemzetközi vállalatokat, amelyeknek képviselői a Tisza pártban politizálnak. A Tisza gazdaságpolitikusa korábban a Shell olajvállalat alelnöke volt, így érthető lenne azon szándéka, hogy korábbi munkaadójának terheit csökkentse és mentesítse a töltőállomás-hálózatot a 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó, valamint az energiaszektor extraprofitjára vonatkozó adó alól, ami összességében éves szinten többmilliárdos tétel. Ugyancsak ide kapcsolható a Tisza párt másik gazdaságpolitikusa Kármán András bankár, az Erste Jelzálogbank volt vezetője. 

Az osztrák bank számára jelentős könnyítés az éves szinten kötelezően megfizetendő, nagyságrendileg mintegy 70 milliárd forintos adó alóli mentesség és ennek áthárítása a lakosságra. 

Amennyiben tehát Kapitány István, a Tisza gazdaságpolitikusa a védett árak, az árrésstop, valamint a különadók kivezetését végrehajtaná, annak anyagi nehézségeivel minden magyar embernek szembe kellene néznie. Ezek havi szinten a fogyasztói kosártól és a rezsi mértékétől függően akár 50 és 100 ezer forint közötti összeget is jelentenének egy háztartás számára.  

Összességében tehát, ha Kapitány István által felvázolt gazdaságpolitikai lépések – a védett árak, az árrésstop és a különadók kivezetése – megvalósulnának, azok hatása közvetlenül érezhető lenne a háztartások számára. A növekvő kiadások a fogyasztási szokásoktól és a rezsiköltségektől függően akár havi 50–100 ezer forintos többletterhet is jelenthetnének egy átlagos család számára.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2026. március 28. 11:15
megnyugodtam, hogy faszfejkének még maradtak a szívének oly kedves diktátorokból névötletnek
franciscofranco
2026. március 28. 11:13
csendbiztos-2franciscofranco 2026. március 28. 10:56 A cikkben számok voltak összegeket megjelölve! :)))))))))))))))) Melyuk cikkben?
elcapo-3
2026. március 28. 11:07
A szekta egy vasedényes , interagos , globalista szemfényvesztőt szop fényesre...... ha meg emelkedne az üzemanyag ára , akkor hörögne.
magyar-850
2026. március 28. 11:07
Ez nem zavarja különösebben a koszos elmebeteg proli csürhét. Utána ők ugatnának a legjobban értelmesen hogy hábameg hábamek most akkó ez hogy bameg.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.