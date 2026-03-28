Akinek Borsod volt a sorsa, sokszor kellett akár karddal is kiharcolnia saját és családja túlélését

Akár a magyar történelemről, akár kulturális és épített örökségünkről, műemlékeink számáról vagy hiányáról elmélkedünk, érdemes elmélyülni régi idők helytörténeteiben – és rögtön még jobban értékelhetjük mindazt, ami megmaradt a régi örökségünkből. Például Miskolcon is. A város indusztriális környéke és hatalmas lakótelepei árnyékában a megyeszékhely ősi és hősi múltjának megkapó emléke az avasi templom és temetője. A gótikus eredetű, patinás református templom és az ódon sírkövek sűrű sorai a 21. században is őriznek valamit a helyi hagyományokból.

Az ipari korszak előtt Miskolc egy egész országrész háborús és vallási menekültjeinek lett a védőbástyája: ide tömörültek széles vidékek református közemberei és nemesei.

Évszázadokkal ezelőtt Miskolc lakosságának mintegy harmada nemes lehetett, akik földbirtok híján különböző mesterségeket kezdtek űzni a városban, illetve szőlőt is műveltek az Avas lankáin.

Bár épített örökségük nagyrészt elporladt az egymást követő századokban, az avasi templom tömör kőtalapzatú fatornya felidézi Miskolc régi lakosainak építőkedvét és jövőbe vetett reményeit. Ahogy a falán latinul olvasható: „A torony épült nagyságos Balassa Zsigmond várúrsága, Gombos Pál bírósága és Szijgyártó Mátyás gondnoksága idején, az Úr 1557. évében.” Érdemes az avasi templomnál és temetőjénél sétát tenni – beleszagolva a mítoszokon túli, valóságos magyar történelem levegőjébe.

