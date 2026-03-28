A multimilliomos tiszás influenszer is bevette Szabó Bence meséjét
2026. március 28. 19:27
Halmosi Viktória újszülöttje társaságában hallgatta az exrendőr hazugságait
6 p
0
10
27
Mentés
Megállíthatatlanul terjednek az álhírek a tiszások által a közösségi oldalakon, hiába derült már ki Szabó Bence százados nagy leleplezésnek számító történetről, hogy az egész csak egy mese, mégis foggal-körömmel ragaszkodnak alternatív valóságukhoz a baloldali párt elvakult hívei.
Így lett az ő hősük Szabó Bence, egy pancser, a magyar Cattani felügyelő, aki akkor sem vette észre a valóságot, amikor az már a szemfenekét szúrta. Kohán Mátyás írása.
Most a milliomos tiszás influenszer, Halmosi Viktória, illetve házassága óta már Szpirulisz Viktória is bekajálta a kitalált történetet és sajnos követőinek is terjeszti a mesét. Instagram-sztorijában osztott meg egy fotót arról, hogy épp a Szabóval készült interjút nézi. Hozzátette:
egészen elképesztő, ami megy ebben az országban.
Az már csak hab a tortán, hogy mindezt újszülött gyermeke fotójával erősíti még tovább, tehát a kicsit politikai üzenetének továbbterjesztésére használja, miközben az újszülöttnek is hallgatnia kell Szabó Bence kitalált meséit.
Korábbi munkásságát elnézve feltehetően nem arra gondolt, hogy bárki 15 perc hírnévért képes meghiúsítani titkosszolgálati akciókat, akadályozva ezzel a magyar hatóságok munkáját, mint ahogyan azt Szabó százados tette.
Csúnyán megbukott Szabó Bence meséje
Ahogy a Mandiner is megírta, beigazolódott, hogy Szabó Bence, a kiugrott rendőrszázados gyakorlatilag tönkretett egy kémelhárító műveletet, amikor a Direkt36-nak előadott egy saját maga által összerakott elméletet arról, hogy a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát, és egy eredetileg gyermekpornográfia-gyanú miatt indult nyomozást valójában politikai célra használtak fel, hogy megdöntsék az ellenzéki párt informatikai rendszerét. Szabó már szerdán, az interjúban is bevallotta, hogy nincsenek konkrét bizonyítékai, és csak saját tapasztalatai alapján tette össze ezt az elméletet, ám az ellenzéki sajtó ezt követően gyakorlatilag piedesztálra emelte, és hősként kezdte ünnepelni a kiugrott rendőrszázadost.
Ám Szabó állításait maga a Nemzetbiztonsági Bizottság cáfolta meg, amikor részlegesen feloldotta a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érintő jelentést, amelyből kiderül, hogy a két érintett férfi, H. D. és M. T. (Maróti Tamás) rendszeresen bejárt a budapesti ukrán nagykövetségre, és az ukránoknak dolgozott. Hamarosan tovább tisztult a kép az ügy kapcsán, a kormány ugyanis nyilvánosságra hozott egy korábban titkosított videót, amelyen az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai hallgatják ki H. D.-t, aki rengeteg részletet árult el arról, hogyan próbálták meg külföldi szolgálatok beszervezni, abból a célból, hogy ukrán támadó akciókban is részt vegyen. A férfi vallomása alátámasztja a nemzetbiztonsági szervek korábbi állításait.
Azt nem tudni, hogyan érintette a Tisza Párt támogatóit, hogy kiderült, Szabó Bence nagy leleplezése csak egy kitalált mese, a kormány oldalán viszont tömegesen tűntek fel afrikai és ázsiai felhasználók, akik nevetős fej-emojikkal próbálják hitelteleníteni a nyilvánosságra hozott videót. Ez a hirtelen jött nemzetközi figyelem meglehetősen életszerűtlennek tűnik, és inkább emlékeztet egy szervezett trollhadsereg vagy vásárolt botok tevékenységére, mintsem valódi választói véleménynyilvánításra.