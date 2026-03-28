03. 28.
szombat
03. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szabó bence halmosi viktória mese történet influenszer

A multimilliomos tiszás influenszer is bevette Szabó Bence meséjét

2026. március 28. 19:27

Halmosi Viktória újszülöttje társaságában hallgatta az exrendőr hazugságait

2026. március 28. 19:27
Megállíthatatlanul terjednek az álhírek a tiszások által a közösségi oldalakon, hiába derült már ki Szabó Bence százados nagy leleplezésnek számító történetről, hogy az egész csak egy mese, mégis foggal-körömmel ragaszkodnak alternatív valóságukhoz a baloldali párt elvakult hívei. 

 

Most a milliomos tiszás influenszer, Halmosi Viktória, illetve házassága óta már Szpirulisz Viktória is bekajálta a kitalált történetet és sajnos követőinek is terjeszti a mesét. Instagram-sztorijában osztott meg egy fotót arról, hogy épp a Szabóval készült interjút nézi. Hozzátette: 

egészen elképesztő, ami megy ebben az országban. 

Az már csak hab a tortán, hogy mindezt újszülött gyermeke fotójával erősíti még tovább, tehát a kicsit politikai üzenetének továbbterjesztésére használja, miközben az újszülöttnek is hallgatnia kell Szabó Bence kitalált meséit. 

Korábbi munkásságát elnézve feltehetően nem arra gondolt, hogy bárki 15 perc hírnévért képes meghiúsítani titkosszolgálati akciókat, akadályozva ezzel a magyar hatóságok munkáját, mint ahogyan azt Szabó százados tette. 

Forrás: vikiszpirulisz Instagram-oldala

Csúnyán megbukott Szabó Bence meséje

Ahogy a Mandiner is megírta, beigazolódott, hogy Szabó Bence, a kiugrott rendőrszázados gyakorlatilag tönkretett egy kémelhárító műveletet, amikor a Direkt36-nak előadott egy saját maga által összerakott elméletet arról, hogy a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát, és egy eredetileg gyermekpornográfia-gyanú miatt indult nyomozást valójában politikai célra használtak fel, hogy megdöntsék az ellenzéki párt informatikai rendszerét. Szabó már szerdán, az interjúban is bevallotta, hogy nincsenek konkrét bizonyítékai, és csak saját tapasztalatai alapján tette össze ezt az elméletet, ám az ellenzéki sajtó ezt követően gyakorlatilag piedesztálra emelte, és hősként kezdte ünnepelni a kiugrott rendőrszázadost.

Ám Szabó állításait maga a Nemzetbiztonsági Bizottság cáfolta meg, amikor részlegesen feloldotta a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érintő jelentést, amelyből kiderül, hogy a két érintett férfi, H. D. és M. T. (Maróti Tamás) rendszeresen bejárt a budapesti ukrán nagykövetségre, és az ukránoknak dolgozott. Hamarosan tovább tisztult a kép az ügy kapcsán, a kormány ugyanis nyilvánosságra hozott egy korábban titkosított videót, amelyen az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai hallgatják ki H. D.-t, aki rengeteg részletet árult el arról, hogyan próbálták meg külföldi szolgálatok beszervezni, abból a célból, hogy ukrán támadó akciókban is részt vegyen. A férfi vallomása alátámasztja a nemzetbiztonsági szervek korábbi állításait.

Azt nem tudni, hogyan érintette a Tisza Párt támogatóit, hogy kiderült, Szabó Bence nagy leleplezése csak egy kitalált mese, a kormány oldalán viszont tömegesen tűntek fel afrikai és ázsiai felhasználók, akik nevetős fej-emojikkal próbálják hitelteleníteni a nyilvánosságra hozott videót. Ez a hirtelen jött nemzetközi figyelem meglehetősen életszerűtlennek tűnik, és inkább emlékeztet egy szervezett trollhadsereg vagy vásárolt botok tevékenységére, mintsem valódi választói véleménynyilvánításra.

 


 

 




 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. március 28. 20:44
FeketeFehér 2026. március 28. 20:18 "az egész csak egy mese" - az bizony gelgőke. Szabó nagyjából az általa elképzelt mesét osztotta meg a nagyközönséggel. Ti meg beszoptátok - ezt is :) - és elindult a gyűjtés izaurának :D
Amerigo
2026. március 28. 20:40
Ez a hülye ember egyáltalán felfogta, hogy mivel játszik? Hogyan lehetett belőle százados egy ilyen bizalmi helyen, ahol nem lehet politizálni? Ha pedig politizálni akar, akkor szereljen le! Poros ka csupa ilyen gyenge jellemű, kudarcos emberrel veszi magát körül.
Obsitos Technikus
2026. március 28. 20:36
"újjszülöttje" Mandiner unter alles.
elcapo-3
2026. március 28. 20:35
Remekül lehúzzák a szektás hülyéket ezzel a gyűjtéssel! Jobb, mint egy pilótajáték, csak itt egy kivétellel mindenki bukja a pénzét! Megérdemlik!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!