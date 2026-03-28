A multimilliomos tiszás influenszer is bevette Szabó Bence meséjét

egészen elképesztő, ami megy ebben az országban.

Az már csak hab a tortán, hogy mindezt újszülött gyermeke fotójával erősíti még tovább, tehát a kicsit politikai üzenetének továbbterjesztésére használja, miközben az újszülöttnek is hallgatnia kell Szabó Bence kitalált meséit.



Korábbi munkásságát elnézve feltehetően nem arra gondolt, hogy bárki 15 perc hírnévért képes meghiúsítani titkosszolgálati akciókat, akadályozva ezzel a magyar hatóságok munkáját, mint ahogyan azt Szabó százados tette.

Forrás: vikiszpirulisz Instagram-oldala

Csúnyán megbukott Szabó Bence meséje

Ahogy a Mandiner is megírta, beigazolódott, hogy Szabó Bence, a kiugrott rendőrszázados gyakorlatilag tönkretett egy kémelhárító műveletet, amikor a Direkt36-nak előadott egy saját maga által összerakott elméletet arról, hogy a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát, és egy eredetileg gyermekpornográfia-gyanú miatt indult nyomozást valójában politikai célra használtak fel, hogy megdöntsék az ellenzéki párt informatikai rendszerét. Szabó már szerdán, az interjúban is bevallotta, hogy nincsenek konkrét bizonyítékai, és csak saját tapasztalatai alapján tette össze ezt az elméletet, ám az ellenzéki sajtó ezt követően gyakorlatilag piedesztálra emelte, és hősként kezdte ünnepelni a kiugrott rendőrszázadost.



Ám Szabó állításait maga a Nemzetbiztonsági Bizottság cáfolta meg, amikor részlegesen feloldotta a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érintő jelentést, amelyből kiderül, hogy a két érintett férfi, H. D. és M. T. (Maróti Tamás) rendszeresen bejárt a budapesti ukrán nagykövetségre, és az ukránoknak dolgozott. Hamarosan tovább tisztult a kép az ügy kapcsán, a kormány ugyanis nyilvánosságra hozott egy korábban titkosított videót, amelyen az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai hallgatják ki H. D.-t, aki rengeteg részletet árult el arról, hogyan próbálták meg külföldi szolgálatok beszervezni, abból a célból, hogy ukrán támadó akciókban is részt vegyen. A férfi vallomása alátámasztja a nemzetbiztonsági szervek korábbi állításait.