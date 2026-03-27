A közbeszerzési pénzek 86 százalékát nem Orbán oligarchái kapták.
„Nem tudom, mennyien dolgozhatnak a Financial Times magyar belpolitikai rovatánál, de gondolom, közben még elolvasták a Háború és békét, meg a Fenyő-ügy periratát is. Na, de tegyük fel, hogy ilyen MI-kapacitással rendelkezik a lap, és ezt Magyarországra fordítja! Foglalkozzunk inkább azzal, ahogy a deepstate nyugati ügynökei megint lebuktatták a túl sekélyesen hazudozó magyarországiakat! Nem először!
A hír szerint a 2010 óta tartó időszak közbeszerzésein elköltött pénz 14%-ából 13 vállalkozó cégeit bízták meg a munkákkal. Ugyanezen cégek a 2010 előtti években 1%-nyi közbeszerzési megbízást nyertek csak el.
Tudjuk, hogy a hétköznapi O1G szektások azt hiszik, hogy a közbeszerzés során kifizetett összeget egy az egyben ellopja az adott vállalkozó, és a híd, az út, az épület, meg bármi, amire kiírták a közbeszerzést, az csak úgy magától került oda, egy fillérbe sem került sem az anyaga, sem az építése. Ebben a hitükben az O1G politikusok is megerősítik a szellemileg roggyant híveiket, úgyhogy aligha lehet már meggyőzni a valóságról a bégető birkákat.
Na, de az, hogy a NER-ben legjobban fekvő 13 vállalkozó cégei nyertek el 14 százaléknyi közbeszerzést, az finoman szólva ellentmond annak a hazudozásnak, hogy már MINDENT elloptak Orbán oligarchái, és szétlopták az országot. A leleplezésnek szánt beismerés szerint ugyanis a közbeszerzési pénzek 86 százalékát nem Orbán oligarchái kapták. Tudom, hogy a számok nem erősségetek, kedves tiszások, úgyhogy segítek. Ez több, mint négyötöd. Sokkal több, mint kétharmad. A 86%, az óriási többség. Jelen esetben a közbeszerzések óriási többsége, amit nem Orbán kedvenc oligarchái nyertek el. Nem én mondom, nem mi mondjuk, hanem a ti baráti médiátok mondja.
Ugyanezt eljátszották már ezek a nyugati cimboráitok 2018-ban is, amikor az EP liberális frakciója animációs filmecskét készített, pár nappal a magyar választás előtt. Akkor megdöbbentőnek szánták a közlést, hogy a közbeszerzési pénzek 5%-át négy fideszes oligarcha – közelebbről Simicska Lajos, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Tiborcz István – cégei nyerték el. Tehát a közbeszerzések 95%-át nem ők nyerték el. Ez sem éppen az ország szétlopásáról tanúskodik, amiben ugyanolyan rendíthetetlenül hisztek, mint az ukrán demokráciában.
Mellesleg nem ismerem a német, osztrák, holland, francia, dán vagy bármilyen közbeszerzések részleteit, de érdekes lehetne megnézni, hogy ezekben az országokban hány százalékkal részesülnek a közbeszerzési pénzekből a 13 leggazdagabb vállalkozó cégbirodalmai.”
