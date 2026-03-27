Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
financial times Tisza Párt DeepState mészáros lőrinc közbeszerzés Orbán Viktor lebukás

A deepstate nyugati ügynökei megint lebuktatták a túl sekélyesen hazudozó magyarországiakat

2026. március 27. 21:43

A közbeszerzési pénzek 86 százalékát nem Orbán oligarchái kapták.

null
Vésey Kovács László
Facebook

„Nem tudom, mennyien dolgozhatnak a Financial Times magyar belpolitikai rovatánál, de gondolom, közben még elolvasták a Háború és békét, meg a Fenyő-ügy periratát is. Na, de tegyük fel, hogy ilyen MI-kapacitással rendelkezik a lap, és ezt Magyarországra fordítja! Foglalkozzunk inkább azzal, ahogy a deepstate nyugati ügynökei megint lebuktatták a túl sekélyesen hazudozó magyarországiakat! Nem először!

A hír szerint a 2010 óta tartó időszak közbeszerzésein elköltött pénz 14%-ából 13 vállalkozó cégeit bízták meg a munkákkal. Ugyanezen cégek a 2010 előtti években 1%-nyi közbeszerzési megbízást nyertek csak el.

Tudjuk, hogy a hétköznapi O1G szektások azt hiszik, hogy a közbeszerzés során kifizetett összeget egy az egyben ellopja az adott vállalkozó, és a híd, az út, az épület, meg bármi, amire kiírták a közbeszerzést, az csak úgy magától került oda, egy fillérbe sem került sem az anyaga, sem az építése. Ebben a hitükben az O1G politikusok is megerősítik a szellemileg roggyant híveiket, úgyhogy aligha lehet már meggyőzni a valóságról a bégető birkákat.

Na, de az, hogy a NER-ben legjobban fekvő 13 vállalkozó cégei nyertek el 14 százaléknyi közbeszerzést, az finoman szólva ellentmond annak a hazudozásnak, hogy már MINDENT elloptak Orbán oligarchái, és szétlopták az országot. A leleplezésnek szánt beismerés szerint ugyanis a közbeszerzési pénzek 86 százalékát nem Orbán oligarchái kapták. Tudom, hogy a számok nem erősségetek, kedves tiszások, úgyhogy segítek. Ez több, mint négyötöd. Sokkal több, mint kétharmad. A 86%, az óriási többség. Jelen esetben a közbeszerzések óriási többsége, amit nem Orbán kedvenc oligarchái nyertek el. Nem én mondom, nem mi mondjuk, hanem a ti baráti médiátok mondja.

Ugyanezt eljátszották már ezek a nyugati cimboráitok 2018-ban is, amikor az EP liberális frakciója animációs filmecskét készített, pár nappal a magyar választás előtt. Akkor megdöbbentőnek szánták a közlést, hogy a közbeszerzési pénzek 5%-át négy fideszes oligarcha – közelebbről Simicska Lajos, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Tiborcz István – cégei nyerték el. Tehát a közbeszerzések 95%-át nem ők nyerték el. Ez sem éppen az ország szétlopásáról tanúskodik, amiben ugyanolyan rendíthetetlenül hisztek, mint az ukrán demokráciában.

Mellesleg nem ismerem a német, osztrák, holland, francia, dán vagy bármilyen közbeszerzések részleteit, de érdekes lehetne megnézni, hogy ezekben az országokban hány százalékkal részesülnek a közbeszerzési pénzekből a 13 leggazdagabb vállalkozó cégbirodalmai.”

Nyitókép forrása: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!