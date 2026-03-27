Na, de az, hogy a NER-ben legjobban fekvő 13 vállalkozó cégei nyertek el 14 százaléknyi közbeszerzést, az finoman szólva ellentmond annak a hazudozásnak, hogy már MINDENT elloptak Orbán oligarchái, és szétlopták az országot. A leleplezésnek szánt beismerés szerint ugyanis a közbeszerzési pénzek 86 százalékát nem Orbán oligarchái kapták. Tudom, hogy a számok nem erősségetek, kedves tiszások, úgyhogy segítek. Ez több, mint négyötöd. Sokkal több, mint kétharmad. A 86%, az óriási többség. Jelen esetben a közbeszerzések óriási többsége, amit nem Orbán kedvenc oligarchái nyertek el. Nem én mondom, nem mi mondjuk, hanem a ti baráti médiátok mondja.

Ugyanezt eljátszották már ezek a nyugati cimboráitok 2018-ban is, amikor az EP liberális frakciója animációs filmecskét készített, pár nappal a magyar választás előtt. Akkor megdöbbentőnek szánták a közlést, hogy a közbeszerzési pénzek 5%-át négy fideszes oligarcha – közelebbről Simicska Lajos, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Tiborcz István – cégei nyerték el. Tehát a közbeszerzések 95%-át nem ők nyerték el. Ez sem éppen az ország szétlopásáról tanúskodik, amiben ugyanolyan rendíthetetlenül hisztek, mint az ukrán demokráciában.